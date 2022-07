Putin nás koupe. Plyn jen „čůrkem“. Toto je za tím

Dodávky plynu z Ruska do Evropy přes plynovod Nord Stream se mají podle zdrojů agentur Bloomberg a Reuters ve čtvrtek obnovit. Nedojde však na využití plné kapacity potrubí a kohoutky s plynem by tak měly být i nadále „přiškrceny“. Objevil se navíc nový problém. Putin již totiž předem upozorňuje, že by se mělo počítat s tím, že Rusko bude chtít za několik dnů opravit také druhou turbínu. A je tu prý navíc ještě jedna „záminka, proč plynovod nespustit naplno“.

podle zdrojů agentury Bloomberg vývoz plynu plynovodem Nord Stream do Evropy obnoví hned, jak skončí pravidelná údržba. Má to však jedno velké ale. Dodávky plynu totiž poté, co ruský plynárenský gigant některým svým evropským zákazníkům poslal dopis, v němž uvádí, že nemůže splnit své dodavatelské závazky kvůli mimořádným okolnostem, které jsou mimo jeho kontrolu, a mají být výrazně omezeny,



Již před zahájením prací byly toky přes největší ruské spojení do Evropy omezeny na 40 % kapacity a ruský prezident Vladimir Putin varoval, že zpoždění v obdržení turbíny, jež byla na opravě v Kanadě a kterou kvůli západním sankcím nebylo možné převézt zpět, může Rusko utáhnout kohoutky na pouhých 20 % kapacity již koncem tohoto měsíce, kdy má být provedena údržba dalšího bloku.



Po summitu v Íránu Putin zmínil, že by tak v případě zdržení turbíny pracoval plynovod jen na jednu turbínu a čerpal by jen 30 milionů metrů krychlových denně.

Agentura Reuters informace potvrzuje i podle svých zdrojů a poznamenává, že by měl být provoz plynovodu obnoven včas, ale v objemu, který zdaleka nebude na jeho kapacitě přibližně 160 milionů metrů krychlových denně. Zdali by šlo o 30 milionů metrů krychlových denně, o nichž hovořil Putin, agentura nespecifikuje.



Podle Putina by při „dvou funkčních strojích“ mělo jít denně do Evropy 60 milionů metrů krychlových. Upozornil, že již 26. července má navíc být na údržbu odeslána ještě jedna z turbín na přečerpávání plynu – a tedy je očekávatelné, že se dodávky opět propadnou na 30 milionů metrů krychlových.



Spor o turbínu, na níž doléhají kanadské sankce, je již zřejmě zažehnán. Stroj putuje z Kanady přes Německo, jelikož to se kvůli silné závislosti na ruských surovinách aktivně nabízelo, že sankce vůči Rusku rádo obejde, aby pro Moskvu zmizela záminka pro úplné ukončení dodávek plynu do Evropy.

Ekonom Lukáš Kovanda však míní, že si Moskva záminku stejně najde, minimálně tedy k omezení dodávek strategické suroviny.



Gazprom podle něho „díky růstu cen plynu v důsledku války za pět měsíců splnil celoroční finanční plán, takže může Evropu tím spíše skřípnout“. „Záminkou asi budou další vadné části potrubí,“ poukazuje.

Dodává, že Kreml má už dvě možné záminky, proč plynovod nespustit naplno – kromě nutnosti oprav druhé z turbín, jež do odstávky byla v provozu, totiž Putin varoval, že Gazpromu k první z turbín ještě nedorazily potřebné dokumenty.

