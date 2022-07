Putin nás stmelil. Snad i v ekologii. Klus měl ve Varech promluvu

reklama

Společnost se podle něj musí učit žít v cirkulárním systému, protože ten lineárně-ekonomický systém je dále neudržitelný,“ zmínil dále Klus.

Zpěvák Klus vnímá, že ekologická témata jdou v souvislosti s válkou stranou.

„Ono už to bylo s covidem, že vlastně najednou se na všechno zapomnělo, a teď díky malému pinďourovi z Ruska také máme prostě spoustu jiných starostí, ale já jsem věřil jak u covidu, tak věřím i teď s tímto nesmyslem, který se děje na Ukrajině, tak věřím, že jsou to takové ukazatele, které nám ukazují tu cestu k sobě, že my opravdu nemůžeme zvládnout situaci světovou, ekologickou, ekonomickou, jakoukoliv, jinak než společně, společnýma silama. To, co se podařilo malýmu pinďourovi tím, že udělal válku a měl pocit, že tím rozdělí Evropu, a on ji naopak spojuje, tak já doufám, že se to prolne nejenom na ty bezpečnostní, v té bezpečnostní sféře Evropské unie, ale také v rámci všech ekologických výzev a podobných iniciativ. Půjdeme prostě společnou cestou. Je čas přestat mířit na sebe a začít mířit k sobě,“ prohlásil Klus.„Malý pinďour“ je narážka na Putina a jeho výšku.

„Malý pinďour je obrovský komplex z Ruska, který nám dělá nesmírné problémy, v době, kdy potřebujeme řešit něco úplně jiného,“ vyjádřil svůj názor.

„Ve chvíli, kdy chceme žít ekologicky a s ohledem k naší planetě, tak si musíme sáhnout na nějaký svůj komfort. Což nemůžeme udělat jenom my sami, ale ty páky tahají ti politici, což je to nejméně populární řešení," připomněl také Klus.

Hovořil o roku 2035 jako o milníku, odkdy se mají přestat vyrábět „dieselové motory“.

„Máme tady boom elektroaut, ale co bude s těma dieselovýma motorama? Ten recyklus je potřeba. Vzít dieselový motory a říct, co s nima, to je ta cesta. A zakazovat dýzláky a přikazovat elektromobily... Extrém vždy vybudí extrém. A budou tady lidé, kteří budou a priori proti tomu. Myslím si, že je potřeba jít cestou středu, ve všem. A cesta středu znamená vyhnout se střetům, to znamená sednout si a opravdu si říct: Planeta umírá, my potřebujeme na ní bydlet. Když ona umře, nebudeme mít kde být. Zároveň chceme žít docela jako... aspoň podobně, jak žijeme teď. Ale to my nejsme schopni udělat. Ty krátkozraký řešení, ty pilulky, my jsme si jako obecně, jako společnost navykla na to, že dostáváme instantní pilulky na štěstí. Vem si to a zapomeneš na bolest. Vem si to, zapomeneš na bolest srdce, vem si to a zapomeneš na to, že jsem kradl, protože ti tady dám příspěvek z dotací, které jsem dostal. A to jsou prostě všechno věci, na které jsme si zvykli, protože jsme najednou rychle šťastní. Ale to štěstí vyprchá strašně rychle. A čím větší je ta pilulka a čím víc je obalená, tak tím rychleji vyprchá,“ dodal Klus.

