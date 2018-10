Putin se pustil do Skripala. A to velice ostře. Padla tato slova

„Povšiml jsem si, že někteří vaši kolegové dělají ze Skripala skoro až nějakého aktivistu, který bojoval za lidská práva. Přitom to byl jen špión a zrádce vlasti. Ano, byl to především zrádce vlasti. Je jedním z lidí, o kterých se dá něco takového bez uzardění prohlásit. Byl to prostě darebák se vším všudy. A to je všechno, co k němu mohu říci,“ pustil se Putin ostře do Skripala, který byl otráven jedem Novičok společně se svojí dcerou.

Následně britská vláda obvinila z otravy bývalého dvojitého agenta a jeho dcery ruské zpravodajské služby. V uplynulém měsíci byly zveřejněny i fotografie dvou údajných pachatelů, které britská strana označila za ruské zpravodajce. Nicméně Moskva tvrdí, že oba dva byli pouhými turisty a nemají s otravou Skripalových nic společného. Alexander Petrov alias Anatolij Čepiga a Ruslan Borišov dokonce vystoupili v ruské televizi, aby se sami obhájili.

Putin na energetickém fóru znovu zopakoval tvrzení ruského ministerstva zahraničí a dalších úřadů, podle kterých nemá země s použitím tohoto jedu nic společného. Skripalovi se nakonec z otravy Novičokem dostali, ale při jeho použití zemřela žena, která použitou lahvičku se zbytkem Novičoku objevila v parku. Velká Británie a celá řada evropských zemí po zveřejnění údajných důkazů, hovořících v neprospěch Moskvy, na protest odvolala své diplomaty.

Vedle případu otravy Novičokem se Vladimir Putin na energetickém fóru ohradil proti americkým sankcím. „Naši američtí partneři dělají obrovskou chybu, protože tím oslabují svoji vlastní měnu. Jde o typickou chybu, které se podobná impéria dopouštějí. Ignorují potenciální negativní důsledky, ale přitom je zřejmé, že ty se dříve či později dostaví,“ poznamenal ruský prezident, jehož země byla sankcionována v důsledku záboru Krymu.

