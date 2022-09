Putin spustil lavinu, politici se vrhli na sítě. Pekarová se ohání Hitlerem

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin dnes v Kremlu podepsal smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci. Spolu s ním tak při ceremoniálu v Kremlu učinili zástupci těchto Ruskem okupovaných a ovládaných oblastí. Mezinárodně neuznané Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika a rovněž Chersonská a Záporožská oblast dohromady představují zhruba patnáct procent rozlohy celé Ukrajiny.

„Česká republika neuznává referenda o připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku. Anektování těchto území ze strany Ruska je nepřijatelné a nelegitimní. ČR i nadále považuje tato území za ukrajinská,“ uvedl Fiala. Novinářům v Olbramovicích na Benešovsku dnes řekl, že je potřeba pokračovat v jednotném postupu EU a NATO, v jasné podpoře Ukrajiny a v nesouhlasu s ruskou politikou.

„Není možné se smířit s agresivní politikou. Zkušenosti s anexí Krymu a slabou reakcí Západu ukázaly, že jakákoli slabá reakce nevede ani k míru, ani k rozumnému řešení pro mezinárodní společenství,“ dodal předseda vlády.

Zeman odsoudil ruskou agresi a krádež ukrajinského území. „Společně s dalšími ústavními činiteli prohlašuje, že anexe ukrajinského území nesmí být a nebude uznána. Rusko se dopouští zločinů proti míru,“ poznamenal mluvčí hlavy státu.

Prezident republiky ???? Miloš Zeman odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině, odsuzuje ruskou krádež ukrajinského území a společně s dalšími ústavními činiteli prohlašuje, že anexe ukrajinského území nesmí být a nebude uznána. Rusko se dopouští zločinů proti míru. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 30, 2022

„Putin může mít proslovů, kolik chce, sprostou krádež území Ukrajiny mu neuznáme,“ poznamenal Lipavský. Ruská potápějící se loď podle něj chce stáhnout ke dnu i nevinné lidi a území suverénního státu. „To nedovolíme. Budeme se zasazovat o zřízení mezinárodního tribunálu a potrestání zločinných představitelů Ruska,“ dodal šéf české diplomacie.

Putin může mít proslovů kolik chce, sprostou krádež území Ukrajiny mu neuznáme. Ruská potápějící se loď chce stáhnout ke dnu i nevinné lidi a území suverénního státu. To nedovolíme. Budeme se zasazovat o zřízení mezinárodního tribunálu a potrestání zločinných představitelů Ruska. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 30, 2022

Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že Putinův režim znovu flagrantním způsobem pošlapává základní principy mezinárodního práva, a ohrožuje tak nejen bezpečnost Evropy, ale samotnou podstatu současného světového uspořádání. „Jako předsednická země v Radě EU se Česko bude zasazovat o silnou a jednotnou reakci na tento nelegální a nelegitimní krok Ruska,“ uvedl resort.

Rusko zároveň podle úřadu vyhlášením mobilizace a hrozbami použitím zbraní hromadného ničení vyhrocuje již tak napjatou bezpečnostní situaci. „Znovu důrazně vyzýváme Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila válku a stáhla svá vojska z území Ukrajiny,“ napsalo ministerstvo.

Česko podle něj odsuzuje zločiny, kterých se dopouštějí ruské ozbrojené síly na okupovaných ukrajinských územích. „Zmanipulovaná hlasování jsou pouze parodií na možnost svobodného vyjádření skutečné vůle jejích obyvatel, kteří jsou místo toho vystaveni zastrašování, nelidskému zacházení, brutálnímu mučení a vraždění,“ uvedlo ministerstvo. Česko tak bude nadále usilovat o vytvoření speciálního soudního tribunálu, který přivede ke spravedlnosti všechny představitele Ruska zodpovědné za akt agrese.

„Zmanipulované hlasování před hlavněmi samopalů není žádné referendum. Anexe je sprostá krádež a nesmíme to tolerovat! Vytrváme v pomoci Ukrajině, dokud v boji za svobodu a celistvost nezvítězíme,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Česko nezákonné připojení ukrajinských území k Rusku nikdy neuzná, konstatoval ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). „Anektování okupovaných oblastí i zmanipulovaná referenda jsou porušením územní celistvosti Ukrajiny, její suverenity i mezinárodního práva,“ poznamenal. Dodal, že Česko nadále bude podporovat Ukrajinu a trvat na potrestání válečných zločinů.

Rusko se pokouší prostřednictvím účelových referend legitimizovat okupaci, míní vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Žádný demokratický stát podle něj nemůže takový výsledek uznat. „A tuzemským prokremelským šaškům vzkazuji: pokud tohle obhajujete, je to stejné, jako kdybyste obhajovali Mnichov,“ dodal.

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Marek Ženíšek připojil rovněž na Twitteru své vyjádření. „Putin: Rusko nikdy nebude žít pod diktátem někoho jiného. – O to nikdo neusiluje. Stačilo by, kdyby Rusko dodržovalo principy mezinárodního práva, které samo podepsalo,“ poznamenal.

Putin: Rusko nikdy nebude žít pod diktátem někoho jiného.



O to nikdo neusiluje. Stačilo by, kdyby Rusko dodržovalo principy mezinárodního práva, které samo podepsalo. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 30, 2022

„Doněcká, Luhanská, Záporožská, Chersonská oblast a Krym jsou podle mezinárodního práva Ukrajina bez ohledu na to, co si myslí zoufalý Putin,“ prohlásil senátor Marek Hilšer.

Doněcká, Luhanská, Záporožská, Chersonská oblast a Krym jsou podle mezinárodního práva Ukrajina bez ohledu na to, co si myslí zoufalý Putin. — Marek Hilšer (@MarekHilser) September 30, 2022

Paralelu s Hitlerem pak zmínila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Hitler 1938: „Zcela jednoznačně jsem vysvětlil, co nyní považujeme za jediné řešení míru. Je to to nejpřirozenější na světě! Česko se vzdá německé oblasti a předá ji říši.“ Putin 2022: „Kyjevský režim by měl respektovat vyjádření vůle obyvatel, protože to je jediná cesta k míru,“ uvedla.

Hitler 1938:„Zcela jednoznačně jsem vysvětlil, co nyní považujeme za jediné řešení míru. Je to to nejpřirozenější na světě! Česko se vzdá německé oblasti a předá ji Říši.“



Putin 2022:„Kyjevský režim by měl respektovat vyjádření vůle obyvatel, protože to je jediná cesta k míru." — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 30, 2022

Své pak napsal i europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. „Putin: vyzýváme ukrajinský režim, aby okamžitě zastavil válku, kterou rozpoutal, a vrátil se k jednacímu stolu. Tyto čtyři regiony jako součást Ruska se probírat nebudou. Svět: vyzýváme putinovský režim, aby se okamžitě vzdal Putina a za jeho zločiny ho postavil před soud v Haagu,“ uvedl.

Putin: Vyzýváme ukrajinský režim, aby okamžitě zastavil válku, kterou rozpoutal, a vrátil se k jednacímu stolu. Tyto 4 regiony jako součást Ruska se probírat nebudou.



Svět: Vyzýváme putinovský režim, aby se okamžitě vzdal Putina a za jeho zločiny ho postavil před soud v Haagu!? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) September 30, 2022

„Putin je vůdce dnešních barbarů. Jejich hlavním cílem je zničit civilizaci, Západ, hodnoty dobra a pravdy, udělat ze světa jeden velký bordel, kde silnější opice znásilňují ty slabší a světu vládne největší vrah a bandita. Putinoidi jsou všude, i v Česku: na Hradě a na Václaváku,“ uvedla psychiatrička Džamila Stehlíková.

Putin je vůdce dnešních barbarů. Jejich hlavním cílem je zničit civilizaci, Západ, hodnoty dobra a pravdy, udělat ze světa jeden velký bordel, kde silnější opice znásilňují ty slabší a světu vládne největší vrah a bandita. Putinoidi jsou všude, i v Česku: na Hradě a na Václaváku. pic.twitter.com/JQuFI5hGjB — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) September 30, 2022

„Putin se chová jako naivní hlupák. Něco ukradne a myslí si, že když na to dá svoji jmenovku, tak je to jeho a všichni to budou respektovat. Naopak, západní země nikdy anexi části Ukrajiny neuznají. A ČR v tom půjde příkladem. Putin se pouze opět projevil jako zloděj, vrah a lhář!“ poznamenal lidovecký politik Jan Bartošek.

Putin se chová jako naivní hlupák. Něco ukradne a myslí si, že když na to dá svoji jmenovku, tak je to jeho a všichni to budou respektovat. Naopak, západní země nikdy anexi části Ukrajiny neuznají. A ČR v tom půjde příkladem. Putin se pouze opět projevil jako zloděj, vrah a lhář! — Jan Bartošek (@honzabartosek) September 30, 2022

„Putin prohrává a jeho lži to nezmění. Připojení ukrajinských regionů k Rusku je akt, který nikdo na světě nerespektuje. Barbarská ruská armáda musí být poražena na bojišti a jeho režim politicky i ekonomicky zlikvidován. A Putin patří nadosmrti za mříže! Je načase dát stopku i kolaborantům v ČR!“ zmínil poslanec Šimon Heller.

Putin prohrává a jeho lži to nezmění. Připojení????regionů k Rusku je akt, který nikdo na světě nerespektuje. Barbarská????armáda musí být poražena na bojišti a jeho režim politicky i ekonomicky zlikvidován. A Putin patří nadosmrti za mříže! Je na čase dát stopku i kolaborantům v ČR! — Šimon Heller (@hellersimon) September 30, 2022

„Válečný zločinec Vladimir Putin, Hitler 21. století, eskaluje se svými satrapy z tzv. lidových republik zpackanou ruskou agresi proti Ukrajině. Putin běží o život a Ruská federace směřuje k totální sebedestrukci. Sláva svobodné a svrchované Ukrajině,“ zmínil poslanec Pavel Žáček.

Válečný zločinec Vladimir Putin, Hitler 21. století, eskaluje se svými satrapy z tzv. lidových republik zpackanou ???? agresi proti ???? ?? Putin běží o život a Ruská federace směřuje k totální sebedestrukci ?? Sláva svobodné a svrchované Ukrajině ???????? pic.twitter.com/ZbThtSrE86 — Pavel Žáček (@PavelZacek_69) September 30, 2022

„Putin oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci. Za týden má 70. narozeniny, doufám, že to budou jeho poslední. Nikdy tuto odpornou anexi neuznáme! Idi na chuj!" uvedl europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Putin oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci.



Za týden má 70. narozeniny, doufám, že to budou jeho poslední. Nikdy tuto odpornou anexi neuznáme! Idi na chuj! — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 30, 2022

