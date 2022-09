Putine, nedělej to! Biden Kremlu adresoval důrazné varování

Americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro televizi CBS důrazně varoval svůj ruský protějšek, aby jej ani nenapadlo zkoušet použít jaderné a chemické zbraně v rámci konfliktu na Ukrajině. Pokud by Putin jeho varování nebral vážně, čekala by jej prý zcela jistě reakce. Z Ruska by byl podle amerického prezidenta ještě větší „vyvrhel“.

v rozhovoru pro televizi CBS, kde od moderátora dostal dotaz, zda Moskva nemůže reagovat použitím takovéto síly kvůli tlaku, jemuž čelí v návaznosti na debakl, kterému čelí ruská armáda na bojišti.



„S tím, jak Ukrajina na bojišti dosahuje úspěchů, se Vladimir Putin dostává do rozpaků a začíná být zatlačován do kouta. A mě by zajímalo, pane prezidente, co byste mu řekl, kdyby uvažoval o použití chemických nebo taktických jaderných zbraní?“ tázal se moderátor.



„Nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte. Změníte tvář války jako nic od druhé světové války,“ řekl na to důrazně Biden.

Následně se moderátor tázal, co by se stalo, kdyby přesto Putin těchto varování nedbal, a jaké by byly důsledky, kdyby ruský vládce tuto hranici překročil.



„Myslíte, že bych vám to řekl, kdybych přesně věděl, co by to bylo? Samozřejmě že vám to neřeknu,“ odmítal však americký prezident předem ukázat své karty.



Zdůraznil však, že by použití takovýchto zbraní „mělo následky“, a uvedl: „Stanou se ve světě větším vyvrhelem, než kdy byli. A v závislosti na rozsahu toho, co udělají, bude záležet na tom, jaká reakce by nastala.“

Biden rovněž nedávno poté, co se Ukrajině podařilo při protiofenzivě zahnat ruské síly na ústup v severovýchodní Charkovské oblasti, oznámil, že se napadená země dočká další pomoci. Ukrajina na svou obranu od USA obdrží vojenskou pomoc ve výši 600 milionů dolarů, která se tak připíše ke zbytku amerického vojenského materiálu, jenž Ukrajina od napadení Ruskem obdržela již v hodnotě 15,1 miliardy dolarů.

