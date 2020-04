Radní ČTK účtuje: Nechá mistr kultury padnout knižní trh?

reklama

Dostala se ke mně tisková zpráva, kterou v úterý 7. dubna vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů s poněkud emotivním titulkem „Nechá mistr kultury padnout knižní trh?“ Hned mi to logicky evokovalo asociaci řady scén z Jiráskova románu o osudech F. L. Věka – tedy zejména ty o buditelské a národně obrozenecké činnosti Krameriova nakladatelství v Praze za onoho času (byť i s tou Jiráskovou literární nadsázkou, či zkratkou – jak se dnes v médiích rádo obvykle říkává, když se potřebuje omluvit resp. zastřít neprofesionalita, či něco horšího). Václav Matěj Kramerius je konec konců postava skutečná, což je historicky známo a také je prokázána i jeho zmíněná obrozenecká činnost. To svým způsobem platí i o postavě Františka Ladislava Věka, tedy ve skutečnosti Heka (zemřel a je pochován v Letohradě, a pomníček má u zdi tamního kostela hned vedle zámku na náměstí, tedy tak trochu hned za rohem kostela v té boční ulici, co je poněkud z kopce). Nicméně dost historické symboliky a hybaj k té naší současnosti a k těm jejím kulturním souvislostem. Ani ty nejsou bez celé řady zajímavostí.

Předně tu má příznačnou symboliku ono známé Horníčkovo „kouzlo nechtěného“, jímž je zde půvabný překlep hned v titulku dotčené TZ – „mistr kultury“ na místo ministr kultury. Mám v těchto situacích tu zkušenost z vlastní mnohaleté praxe, že Šotek vždycky vítězí. A kdo je matadorem branže knižní, mediální, redakční a jiné, tak ten mi jistě dá zapravdu. Škoda, že ten překlep v daných souvislostech neplatí – a bohužel neplatil za předchozích třicet let ani v jednom případě – a že se za tu dobu na trůnu ministerské kultury tohoto státu vystřídala celá plejáda různých lidí, že? Možná v některých případech mistrů jejich oborů. Nicméně mistrem na záchranu, či dokonce na spásu tuzemské kultury nebyl nikdo z nich. (A vím, o čem tu teď mluvím – řadu z nich jsem poznal z blízka. A některé až moc …)

Ale více k věci: Chtělo by se (i zde velmi přiléhavě) ocitovat Haška: „Švejku, řekněte mu: Pan feldkurát vám nic nedá!“ a mnohý praktik z branže by mohl předpokládat, že tomu tak i bude. V krajině za zrcadlem tuzemského kultur či show bizu je více různých lobbystických skupin. A řada z nich má za ta tři desetiletí své dominance mnohem větší sílu, než mají místní knihkupci a nakladatelé, byť jakkoliv svazoví. Třebaže dle obsahu své tiskové zprávy SČKN nechce po ministrovi kultury víc, než jednu miliardu korun, tak zde by možná leckdo mohl vizionářsky ocitovat knížete českých básníků K. H. Máchu: „… Dalekáť cesta má. Marné volání …“ Pan mi(ni)str tuzemské kultury už nepochybně o nějaké té miliardě přemýšlí, ale těch adeptů s tím přednostním „právem první pomoci“ je tu asi víc. Tak například jen letmou namátkou: Koho z těch mocných (i nemocných mocí) tu dneska zajímá nějaká česká knižní tvorba, nota bene na tom českém tržním pidi jarmarku? Knižní trh už delší dobu stagnuje, či spíše propadá. No, není ani divu, když se našinec projde kolem regálů knižních „supermarketů“. (A opět řečeno k celé nejmenované řadě autorů i vydavatelů s mistrem Horníčkem: „Papír se nezardí a ty se nepropadneš.“) Ale to je úplně jiná věc, mající svůj útulek zakopaných psů někde úplně jinde. Chcete je?

Kdo se jen trochu vyzná v pozadí kulturbizu, tak ten ví, že ta mašina točí brutálně víc peněz v jiných odvětvích kultu. A čím větší cahs flow, tím víc je různých možností, včetně řekněme i vedlejších produktů, atd. (podobně, jako třeba v oblastech velkostavebnictví, např. hlavně u tzv. lineárních staveb, ale i v resortu sportu, a mnohde jinde). A nemusí jít vždycky JEN „o peníze až v první řadě“, že? Jsou tu i jiné boční hodnoty, anebo synergické efekty, jako např. mediální souvislosti, čili píárové kampaně a propaganda vůbec, jemné nitky struktur byznysu, pakliže i z politiky už byl učiněn byznys a naopak, „a tak dále a tak dál“. Takové malé české, ale naše mlhy na blatech … Všichni už tady dávno dobře vědí, že kniha sama, ani knižní trh tu není právě tím největším kolbištěm a nejsilnějším nosičem reklamy a masového píárka. Už před bezmála devadesáti lety mistr a ministr propagandy Goebels věděl, že daleko účinnější je v tom směru audiovize, což jeho následníci za tu dobu ještě víc rozvinuli k obrazu svému, že?

Nicméně – objektivně vzato – v něčem ta výzva SČKN má svou logiku. Jednotlivé články z toho systému CZ knižní výroby a knižního trhu i jeho infrastruktury jistě také budou tou korona/koruna krizí postiženy ještě víc, než byly doposud postiženy tím krizovým stavem obecně. A další ekonomická krize (ať už víceméně řízená, či neřízená) by nepochybně přišla i bez toho tzv. koronaviru. Jednotlivé články toho systému teď musí nějak přežít, i přes to, že i nyní vyvíjejí činnost ve stejných vstupních i provozních a dalších nákladech. Tam většina z nich nic neušetří. Na rozdíl třeba od divadel, fabrik na filmové iluze, kin, klubů, kulturáků, a dalších podniků toho typu v oblasti kultury. Například nesoukromá divadla, kina, kulturáky, aj. zařízení, zřizovaná městy, a tudíž placená z městských (a popř. dotovaná třebas i z jiných) rozpočtů, teď nezanedbatelnou část svých nákladů ušetří, protože „jedou“ v podstatě „jenom“ v nutných provozních nákladech (velmi drahý je např. provoz klimatizací a vzduchotechniky vůbec, světelného parku na jevištích, ale i všech dalších energeticky a provozně náročných systémů a zařízení v divadlech, kulturácích, apod. provozech). Divadla ušetří i za externisty, co např. nemají smlouvu na stálé angažmá – u mediálních „hvězd“ aj. akvizic z oblasti tzv. „kasaštyk“ – to v ostatních osobních nákladech mnohdy znamená dost peněz, protože jejich honoráře jsou nezřídka v exkluzívních rovinách. A ve srovnání s tím ta knižní produkce a trh neušetří nic, respektive skoro nic. A nic ani nevydělají. A to ani ve srovnání s trhem v oblasti novin a časopisů (v klasické podobě tzv. „printů“), protože trafiky dál prodávají. Avšak nikoli knihy.

Takže pro knižní trh to asi nejsou žádné nadějné vyhlídky. A i kdyby nějakou náhodou ministr kultury do knižního trhu podle návrhu SČKN tu kýženou miliardu nalil, pak by logicky mohli podobnou podporu chtít i nakladatelé a vydavatelé malí, nezávislí, stojící mimo strukturu toho svazu. A kdo by jim chtěl tvrdit, že ani oni v tom nemají kus té své pravdy? Ostatně, podobně to je, a pravděpodobně bude i v případě mediálně (či jinak) nevyvolených, neboli nezávislých a svobodných umělců např. z hudební branže. Těm taky nikdo nic nedá. Já osobně (jakožto vždy z principu svobodný a nezávislý umělec) za 40 let své „kariéry“ nikdy žádnou dotaci, či grant, apod. od nikoho nedostal a taky nedostanu. A ani od nikoho nic nechci. Nedávno jsem napsal článek s nápadem, jak spravedlivě dát všem aspoň malou almužnu pro podporu ducha. Ale zdá se, že možná některé redakce jsou už promořeny auto-cenzura-virem … Anebo se jen prostě a jednoduše bojí. No a velkoknižníci by (snad už jen s nadějí, co umírá poslední) mohli k národu zvolat: Lidé, čtěte!

Autorem textu je JUDr. Pavel Foltán.

