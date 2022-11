Rána Černochové. „Češi na válku nejsou připraveni.“ Z důležitých úst

reklama

„Nemusíme se přesvědčovat, že eskalační potenciál války na Ukrajině stále roste. Vyloučit nelze ani ty nejvážnější scénáře,“ řekl na shromáždění Řehka podle ČTK, byť doplnil, že si nemyslí, že by válka mezi Ruskem a NATO byla pravděpodobná.



Dle prezidenta Miloše Zemana, jenž byl před březnovým koncem mandátu na velitelském shromáždění naposledy, je nezastupitelná účast našich vojáků v misích NATO. „Uznávám princip teritoriální obrany, ale pokud neseme spoluodpovědnost i jako členové NATO za světovou, a nikoli pouze vlastní bezpečnost, pak účast našich vojáků na těchto misích je nezastupitelná,“ prohlásil prezident a spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) vyjádřil plnou podporu Ukrajině při její obraně před ruskou agresí.

Ministryně Jana Černochová (ODS) pak během shromáždění zdůraznila, že je česká bezpečnost dosti spjata s tím, jak válka na Ukrajině skončí a ubezpečila, že česká materiální i politická podpora napadené zemi neustane.



Od ministryně zároveň dorazil i apel na nutnost rychlé modernizace armády, zvyšování jejích bojových schopností nebo připravenost na nové hrozby.



Shromáždění bezpečnostních špiček státu zdaleka neuklidnilo všechny vojenské experty. Zbrojní analytik Jaroslav Štefec po zhlédnutí výstupu z velitelského shromáždění neskrýval zděšení. „Bůh s námi!“ napadá ho.



„To je partička v čele dnešního velitelského shromáždění toho, čemu se čistě ze zvyku říká ‚Armáda české republiky‘ a co by mělo být podle zákona schopno bránit tuto těžce zkoušenou zemi a nás, její občany!“ komentoval projevy lídrů naší obrany a armády.

Jediné, co jej prý „při pohledu na tu bídu a zoufalství“ kromě povzdechů napadá, je prý zvolání známé ze starých českých pověstí: „Běda mužům, kterým žena vládne!“



„Abych snad nebyl obviňován ze sexismu nebo nějaké genderové nevyváženosti, dovolím si ho lehce upravit: ‚Běda mužům, kterým vládnou zaprodanci a baby!‘“ dodal.



Řehka, pro kterého bylo úterní vystoupení na velitelském shromáždění prvním ve funkci náčelníka generálního štábu, ovace také nesklidil. Naopak.



Dle Štefce je právě Řehka totiž „úplně největší katastrofou pro bezpečnost ČR“. „Pečlivě jsem si pročetl jeho slova a plyne z nich jediné – nezná ani zákony tohoto státu, ani (což je překvapivé) znění Severoatlantické smlouvy. A co je podstatné, má jen velmi mlhavé ponětí o tom, co je vlastně armáda, jak by měla fungovat a co je třeba udělat pro její obnovu,“ shrnuje zbrojní analytik své poznatky ze včerejšího velitelského shromáždění.

Bezpečnostní analytik a bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý pak v rozhovoru pro Radiožurnál také zmínil obavy o naši bezpečnosti. V případně rozsáhlejšího konfliktu by dle něj měla naše armáda problém. „Je potřeba říct, že po řadě let, kdy se armádě omezoval rozpočet, je sice armáda konstruována na účast ve větším nebo rozsáhlejším konfliktu, ale ve své podstatě nemá dotaženou spoustu projektů, které jsou velmi často označovány za klíčové z hlediska modernizačního,“ naznačil a jmenoval, že například brigáda rychlého nasazení začala svoji modernizaci již někdy v roce 2006 a přitom do současné doby nemá dozbrojen svůj třetí prapor nebo servisní vozidla.

„Nejenom armáda, ale i politická reprezentace se soustředila především na to, abychom měli armádu připravenou na zahraniční mise,“ nastínil Šedivý, kam šla pozornost v minulosti.



Ke slovům premiéra Fialy, že je aktuální ruské napadení Ukrajiny „kombinaci konvenčních a hybridních útoků“ Šedivý zdůrazňuje, že by strategické dokumenty měly jasně počítat s tím, že „budoucí válka a obranné strategie musí být mnohem více propojeny se společností“. „Náčelník generálního štábu i upozornil na to − a to není nic nového, ta debata se odehrává několik let – že tato společnost není připravená převádět jak tu vlastní společnost jako takovou, tak ani průmysl do podoby válečné ekonomiky,“ poukázal Šedivý s tím, že nemáme ani efektivně vyřešen způsob mobilizace naší armády.

Fotogalerie: - Řehka generálmajorem

„To se začne odehrávat až v krizovém stavu ohrožení státu, což je strašně pozdě,“ míní. Důležité je podle něj také mít kvalitní a výkonné Státní hmotné rezervy.



Aktuálně je prý třeba dokončit modernizaci armády v celé řadě projektů a vše prý nemůže zůstat jenom na té úrovni, že „se doplní jenom bojové jednotky a není žádný systém doplňování a úhrady ztrát“.



„Pokud armáda toto nebude mít, tak se nemůže účastnit, jak říká náčelník generálního štábu Karel Řehka, rozsáhlejšího konfliktu, protože jednoduše nebude mít jak nahrazovat ztráty, které vzniknou na bojišti. A to je mimochodem i otázka schopnosti českého obranného průmyslu,“ zpochybnil, že by se česká armáda mohla zúčastnit rozsáhlejšího konfliktu, o kterém na velitelském shromáždění hovořil Řehka.

