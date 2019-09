Ředitel Národního divadla je spokojen se Zaorálkem. Vysmál se odborářům a odmítl, aby byl moc velký „tlak na výdělek“

Nespokojenost v Opeře Národního divadla se stupňuje. Odborové organizace vyhlásily stávkovou pohotovost, podle ředitele Buriana však žádné období v tak velké instituci bez problémů neexistuje. Současná stávková pohotovost, zejména pak sboru a orchestru Národního divadla, je asi třetí v pořadí za dobu, co zde Burian působí. Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 9022 lidí

„Není mi to samozřejmě jedno, byl bych raději, kdyby se stávkující soustředili na svou uměleckou práci. A když už něco řeší, aby se to skutečně týkalo zlepšování úrovně Národního divadla a ne, kdo jim bude nebo nebude dělat šéfa,“ dodal Burian s tím, že to odborovým organizacím opravdu nepřísluší.

Největší emoce vzbuzuje Per Boy Hansen, kterého Burian považuje za úspěšného operního manažera s dlouholetou praxí. „Když mi tehdejší umělecký ředitel Opery oznámil konec, hledali jsme nástupce. Na základě mnoha jednání a doporučení jsme se domluvili na nástupu s Hansenem, má výborné reference. Všichni dobře věděli, že do funkce nastoupí,“ řekl.

Dlouhé měsíce byl klid, až v závěru sezóny Burian dostal dopis, ať vysvětlí zaměstnancům, jak to bude s prací Hansena. „Vysvětlil jsem to a považoval jsem to za dostačující. Odborové organizace ale pak vyhlásily stávkovou pohotovost. Řekl jsem rovnou ministrovi i poradnímu orgánu, že své rozhodnutí nezměním. Je to kvalifikovaný člověk, kterého jsem dlouho hledal a kterého si vážím,“ řekl jasně Burian, že Per Boy Hansen ředitelem zůstane.

Jak je tedy možné, že proti tak uznávanému odborníku jako je Hansen, který dostává nabídky z tolika světových operních domů, se u nás vznesla taková vlna nedůvěry? „Ale on má velkou důvěru od mnoha lidí. V médiích se vždy raději mluví o negativních reakcích, není to tak. Když se podíváte na názory odborníků, tak tam na něj dramaticky převažuje pozitivní názor,“ zdůraznil ředitel Národního divadla v Praze.

Našel by se v České republice někdo, kdo by mohl být důstojným uměleckým šéfem pražské Opery? „Je poměrně málo lidí, kteří to chtějí dělat. Respektive, kteří to mohou dělat na této úrovni. A ti, o kterých vím, jsou zaměstnání v jiných divadlech, mají dobrou perspektivu a v blízké době nehodlají nic měnit,“ vysvětlil Burian.

Následně také prozradil, zda je spokojen s výměnou ministra kultury. „Zaorálek se chová v prvních týdnech ve své funkci rozumně a dává najevo, že se chovat rozumně bude i nadále,“ všímá si Burian, jenž je rád, že Zaorálek se chce starat o podmínky pro kulturu, tedy o její financování a legislativu, než aby zasahoval do chodu kulturních institucí.

Nelituje prý toho, že v roce 2017 napsal dopis Zaorálkovi, že zneužil Národní divadlo k předvolební agitaci. „Vůbec mě to nemrzí, my jsme si to vysvětlili. V rámci předvolební kampaně dostal ministr informace, které asi nebyly úplně úplné a podobně jsem dostal i já dost zkreslující informace,“ pravil Burian. S tím, že dnes to prý nepředstavuje problém v jejich komunikaci.

Do jaké míry je důležitá návštěvnost divadel? Národní divadlo má od státu dotovány sotva osobní náklady. Musí si ze vstupenek a od sponzorů vydělat úplně na vše. Zatím se ale prý daří mít vyrovnaný rozpočet. „Celkové příjmy nám rostou. Jsme nejúspěšnější kulturní instituce v Česku, co se týká příjmů od sponzorů a mecenášů,“ uvedl Burian.

Podotkl však, že procento, které si musí divadlo vydělat samo, u nich v jednu chvíli dosahovalo až k 39 procentům. „Takový tlak by divadlo na výdělek mít nemělo. Dokonce si myslím, že vstupné do Národního divadla by mělo být nižší,“ dodává ředitel. Prý existují divácké skupiny, pro které by divadlo mohlo být přístupnější.

Médii také proběhla informace, že odbory vyzývají ředitele Buriana, aby požádal ministra kultury o vyhlášení výběrového řízení na ředitele Národního divadla. „Já s odborovou organizací nemůžu vyrazit dveře, ta žádost je bizarní. Mám platnou smlouvu s Ministerstvem kultury. Nic takového neudělám. Je to naprostý unikát v historii českého divadla a jednou to bude v zajímavostech českého divadla patřičně zaznamenáno,“ dodal na závěr český divadelní ředitel Jan Burian.

