Ředitel VZP, 50 let. Přišel do nemocnice a dostal přednostně vakcínu. Jak to?

Padesátiletý šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek se počátkem ledna nechal očkovat proti koronaviru. Jeho funkce jej neřadí do jakékoli skupiny lidí, kteří mají být přednostně očkováni, jako jsou pečovatelé, zdravotníci či senioři nad 80 let, přesto mu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vakcínu podali. „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat,“ vylíčil serveru iROZHLAS.cz, který na věc upozornil.

„Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé,“ řekl po zjištění Českého rozhlasu.



Nejprve však redaktorům nechtěl své očkování přiznat a vše razantně odmítal. „To je zajímavé. A jak to ověříte? To jsou otázky úplně z nebe,“ obořil se vůči dotazům a měl položit telefon. Posléze ale šel s pravdou ven, prý si ověřoval, zdali se jej skutečně táží redaktoři Českého rozhlasu. Fotogalerie: - Mobilní laboratoř

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz, proč se dal očkovat namísto potřebných zdravotníků a vakcína skončila u něj namísto u lékařů.



Následně mu mělo dojít, že se může těšit na zveřejnění celé situace. „Uvědomuji si, že to asi zveřejníte. Může mi to zkomplikovat život, ale chci s vámi jednat na rovinu,“ uzavřel.



Podle mluvčí nemocnice Terezy Romanové je „to nepotvrzená informace“. „My to teprve zjišťujeme, tak se mě neptejte, jak je možné, že se to stalo. Nevím, kdo to kde šíří. Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím,“ odvětila na dotaz Českého rozhlasu. Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

Kromě Kabátka již seniory a zdravotníky předbíhali mnozí státní úředníci. Některé z nich to již stálo i místo, jednou z takových je náměstkyně Alena Šteflová, která se nechala společně s manželem přednostně očkovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Právě v něm se čile očkovali proti covidu-19 tamní zaměstnanci i jejich příbuzní, což později vedlo k rezignaci ředitele ústavu Pavla Březovského. Psali jsme: Tak nic, pane Faltýnku. Šéf VZP Kabátek zůstává Šéf Motola přišel k Moravcovi a dal na stůl čísla: V roce 2019 zemřelo na chřipku 1500 lidí, nakazilo se 996 tisíc, takže... Ukázal na ODSáka i exministra ČSSD. Šokující zpověď stíhaného Horáčka Šestá manažerská konference VZP se nesla v duchu současných úspěchů i plánů do budoucna

