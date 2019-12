Regulace zprostředkování energií sepsaná STAN u vlády asi narazí

Ministerstvo předpokládá registraci zprostředkovatelů. Podmínky jejich činnosti by měly být podle jeho vyjádření přísnější, než navrhují poslanci STAN. Zprostředkovatel by musel spotřebiteli poskytnout smlouvu o dodávkách energie v písemné podobě, musel by mu sdělit všechny ekonomické informace, které s ní souvisejí, i podmínky ukončení smlouvy. „To zajistí spotřebitelům lepší orientaci ve výběru smluvního dodavatele, než je tomu u poslaneckého návrhu,“ uvedlo ministerstvo.

Zprostředkovatelé obchodu s elektřinou nebo plynem by museli mít podle návrhu STAN nejméně středoškolské vzdělání s maturitou, museli by být bezúhonní a nesměli by dlužit státu na daních nebo odvodech. Za udělení licence by platili 10.000 korun. Zákazníkům by zprostředkovatelé byli povinni poskytovat pravdivé a úplné informace o podmínkách dodávek energie. Lidem, kteří by zprostředkovávali smlouvy na dodávky energií bez licence, by hrozila až stotisícová pokuta.

Dodavatelům energií by novela zakázala účtovat sankce při zákonném odstoupení od smlouvy nebo při její výpovědi. Po uzavření nebo změně smlouvy by zákazníkům museli poskytnout její písemné vyhotovení a poučení o jejich právech s možnostmi odstoupení. Smlouvy na dobu určitou by mohly být nejdéle na tři roky, po této době by se na ně hledělo jako na smlouvy na dobu neurčitou.

Novela navazuje na jiný návrh poslanců STAN, který by dal obcím pravomoc zakázat podomní prodej plynu a elektřiny. Rovněž tuto předlohu vláda podle podkladů odmítne. Z vyjádření vládních legislativců vyplývá, že restrikce by se týkala držitelů licence podle energetického zákona, přičemž problém představují zprostředkovatelé. Tito zprostředkovatelé působí na základě živnostenského oprávnění a obce mohou jejich činnost zakázat podle vládních právníků už nyní. Praxe je podle nich ale taková, že zprostředkovatelé případné zákazy obce nerespektují.

Psali jsme: Petříček ocenil „zelenou dohodu“ EU: Ukážeme zbytku světa, že zelená neznamená chudá Babiš: Je černé na bílém, že bez jádra ČR neutralitu nezvládne EU nemá podporovat jadernou energii, řekl lucemburský premiér Vondra: EU nás poškodí. Tímto rozhodnutím. A bude hůř

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.