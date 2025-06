„Fiala – Putin z Prahy.“ Situace se málem zvrhla

Premiér, lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala pokračuje ve svých cestách za voliči. Po boku s herečkou Ivou Pazderkovou. Dorazil i do Ostravy a v kraji, kde kandidátku Ano vede Andrej Babiš, tvrdě narazil.

Co řekl Fiala s Pazderkovou po začátku ostravské show? „Vy jste se tu jen fotili!“ Fiala to schytal od občana za bitcoin i povodně

To, jak drsně Fiala v Ostravě pochodil, zachycuje i jedno z videí dostupné na YouTube kolující po internetu.

Video je ze závěru Fialovy akce v Ostravě a je na něm dobře patrné, co si někteří Ostraváci o svém předsedovi vlády myslí. „Zablokovali ho, šmejda,“ ozývá se hned zkraje záznamu, na kterém jsou vedle hlasu nespokojených protestujících ke slyšení a vidění příslušníci antikonfliktního týmu a policie.

Jednoho z účastníků protestů policisté zastavili a přinutili ho lehnout si na zem.

„Podívej se, jak drží jednoho. Zkurv*syni vyje*aní,“ ozývá se v tu chvíli za kamerou. „Všechno kvůli Fialovi, ty vole,“ ozval se další hlas za kamerou. „Kvůli jednomu zm*dovi, p*čo, zku*venému,“ zazněly na adresu předsedy vlády opravdu ostrá ostravská slova.

V tu chvíli se na scéně objeví členka antikonfliktního týmu a lidi brzdí, ale zpoza kamery se v tu chvíli ozve „Já můžu natáčet, kde chci, přece?“

„Ano a já taky můžu stát, kde chci,“ odpovídá členka antikonfliktního týmu, která svým tělem na chvíli znemožnila další natáčení.

Jenže tím to neskončilo.

„Kolik stojí ta Fialova ochrana,“ vznesl se do povětří dotaz. Zůstal bez odpovědi. „Na jednoho člověka dvacet policajtů, styďte se,“ následoval další vzkaz policistům. „Máte zavřít Fialu a ne nám tady dělat problémy,“ zahřmělo v jednu chvíli z davu, když policisté odváděli jednoho zadrženého demonstranta. Všude kolem byly k vidění policejní uniformy a nezaměnitelné modré světlo policejních majáků.

„Pi*o, těžkooděnci. No mě mr*ne. To je zase peněz vyhozených. Kolik to dneska stálo, ta šakárna s tím ukrajinským… ?“ optal se jeden z protestujících a větu nechal nedokončenou.

Tentýž muž po chvíli křikl do davu, že „Fiala vede tuhle republiku do sr*ček“.

OSTRAVA. Obklopen těžkooděnci, světový státník prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c. si přijel udělat PR akci do Ostravy. "Dneska máme Covid bacily." pic.twitter.com/1ci3IM8idE — Michal Poláček ? (@okurkabinladin) June 9, 2025

Demonstranti si s sebou přinesli české vlajky, vlajky Palestiny, ale i černo-červené prapory radikálního hnutí Antifa, čili tzv. antifašistů.

„Fialu máte zavřít. Ne bandu prostých lidí, co chodí do roboty!“ dostali policisté další z výzev z davu demonstrantů.

Následovala vlna skandování.

„Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví! Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví! Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví! Fialo, jak se ti spí, děti v Gaze hladoví!“

Po chvíli se lidé znovu obrátili ke strážcům zákona.

Pro server ParlamentníListy.cz se k protestům vyjádřil i publicista Petr Holec.

„Takhle to dopadá, když premiér nonstop lže, dělá politiku v rozporu s většinovým míněním veřejnosti a ještě cíleně lidi rozděluje a štve proti sobě. Pak se musí nechat před lidmi chránit represí ozbrojených složek. Jinak oceňuju, že o své vládě i sám Fiala mluví jako o ‚režimu‘, protože to je asi jeho jediná nelež. Fiala tu skutečně buduje první režim od pádu komunistického režimu v roce 1989. A v Ostravě řekl, že kdo chce změnu režimu, je extremista. Ze samozvaného ‚hodnotového demokrata‘ tak máme Putina z Prahy,“ narazil na premiérovu větu, že kdo se snaží o změnu režimu, je extremista.

Po projetí volební dodávky koalice SPOLU se policisté skutečně začali přesouvat a z davu zazněla jasná výzva. „Lidi, jdeme domů!“

Ale než se lidé rozešli, jeden z kolemjdoucích zavolal do davu „sláva Ukrajině a hrdinům!“

„Sláva tobě, ty cype. Ty si nastuduj historii, ty blbečku,“ padlo v odpověď z davu demonstrantů.

