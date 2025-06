Data od O2 nebo T-mobile. Jde na ně vyzrát přes Ukrajinu

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6412 lidí

Každý z velkých českých operátorů tyto karty nabízí. O2 připravilo pro zákazníky základní datové sim karty, u kterých je volání za 3,50 Kč za minutu v ČR a EU a sms za 1,50 Kč v ČR a EU. Základní tarif za 199 Kč/měsíc má datové omezení pouhé 2 GB na měsíc. Následuje tarif 10 GB za 399 Kč, 30 GB za 649 Kč a neomezený tarif za tisíc korun. Velmi podobná byla nabídka O2 už před třemi roky. Technologie ale mezitím pokročily a dalo by se tak čekat, že služba zlevní, nebo se zvýší její limity. Vedle toho O2 nabízí ještě tzv. tarify Datamanie, které jsou sice cenově výhodnější, ale umožňují čerpání dat jen na území Česka. 100GB tarif vyjde měsíčně na 449 Kč. Za platbu 3 499 Kč operátor zákazníka připojí na celý rok s měsíčním limitem 1000 GB. Výjimkou je neomezený tarif za 849 Kč, který vám data poskytne i v cizině s limitem 55 GB.

T-Mobile nabízí základní datové simky s limitem 10 GB měsíčně za 200 korun a 15 GB za 299 korun jako takzvané eSIM. Nejde tedy o klasickou fyzickou sim kartu, ale její digitální verzi, kterou musí váš telefon umět podporovat. Vedle toho nabízí T-Mobile ještě na první pohled velkorysých 100 GB za 300 korun, jde o limitovanou akci a není jisté, jak dlouho potrvá. Minuta hovoru je u těchto karet za 4,50 Kč, sms za korunu devadesát a data za uvedenou cenu platí pouze v prvním měsíci od zakoupení, posléze je měsíční platba 945 Kč a data mají neomezený limit s podmínkou, že po vyčerpání 20 GB dat se rychlost omezí na 10 Mb/s. Smlouva se v daném případě uzavírá rovnou na 24 měsíců.

Třetí z českých operátorů, Vodafone, nabízí základní kartu s limitem 1,5 GB za 200 korun a také kartu s nízkým, ale použitelným limitem 15 GB za 249 korun. Volání je tu za 4,50 za minutu a sms za 1,90, tedy shodně jako u T-Mobilu. I Vodafone ale nabízí náročnějším zákazníkům „obří“ možnost v podobě GIGA karty s měsíčním limitem 100 GB za 449 korun. Kdo nabíjí pravidelně, tomu opetátor zvedne limit na 150 GB měsíčně.

ParlamentníListy.cz nedávno informovaly o kauze operátora O2, který zákazníkům měnil tarify na nové, a při změně jim přidával služby, o které nemuseli mít zájem. Zrušení těchto nechtěných služeb vyžadovalo velkou aktivitu na straně zákazníka a vedlo ke mnoha stížnostem. Do redakce dorazilo mnoho podnětů od čtenářů, kteří jsou nespokojeni s úrovní služeb a cenovou hladinou nejen u O2, ale u všech českých operátorů. V tomto článku se proto zaměřujeme na segment datových sim karet a nabídku českých operátorů, které někteří ekonomové označují za funkční oligopol, porovnáváme s konkurencí u našich západních sousedů. Pro zajímavost nabízíme i srovnání s nabídkou na Ukrajině.

Rakousko

Předplacené sim karty v plánu B1 mají tři varianty – S, M a L. Dva menší tarify mají v ceně 2 tisíce minut volání a 2 tisíce sms měsíčně, ten největší má obojí zvýšené na tři tisíce. Nejmenší tarif k tomu poskytne měsíčně 50 GB dat v Rakousku, případně 13 GB v rámci EU, celkem za 9,90 euro, tedy 245 korun. Střední tarif poskytne 60 GB dat, z toho 20 GB v EU, a také rychlé připojení internetu 5G, za 14,90 euro, tedy 369 korun. Největší tarif má neomezená data v Rakousku a 39 GB po celé EU za 29.90 eur, tedy 741 korun.

Rakouská Magenta (T-Mobile) láká zákazníky na předplacené karty Klax. Její střední varianta M nabízí 60 GB dat, z toho 20 v EU, k tomu 2000 minut a sms za 10 euro první měsíc a 14,90 každý další, Rakušan tedy zaplatí první měsíc 248 korun a poté platí 369 korun. Velká varianta UNLIMITED je, jak název napovídá, bez limitů. Jediné omezení je 39 GB dat v zahraničí (EU), tedy shodný limit s největší kartou od rivala A1. Cena je první měsíc 25 euro a pak 29,90 euro měsíčně, v přepočtu tedy 619 a 741 korun.

Třetí rakouský operátor Drei nabízí speciální tarif pro mladé do 27 let a pak varianty S, M a L. Jejich popis zkrátíme tím, že varianty M a L jsou v objemu dat shodné s nabídkou Magenty a stojí 14,90, respektive 29,90 eur měsíčně. Nabídka na rakouském trhu je tedy výhodnější zejména u menších variant. Naopak větší varianty jsou levnější v Česku, ale mají svá omezení. Jejich rakouská konkurence je zpravidla neomezená.

Německo

V Německu jsou hlavní operátoři čtyři. Německá Magenta (T-Mobile) nabízí celou škálu tarifů. Nyní má v akční nabídce 30 GB dat měsíčně za pouhých 9,95 eur, to je 247 korun. Standardní větší tarify jsou: 25 GB za 14,95 eur (370 korun), 50 GB za 19,95 eur (494 korun) a neomezený za 99,95 eur (2477 korun). V nabídce je i speciální roční tarif se 156 GB za stejnou cenu. Volání a SMS je u těchto tarifů v ceně. Německá pobočka O2 nabízí zákazníkům podobné tarify. Ty s limitem 25 GB a 50 GB jsou cenově shodné s nabídkou německé Magenty. Čechům neznámý operátor 1&1 nabízí čtyři tarify, s limity 5, 20, 60 a 120 GB. Ten nejmenší stojí 5 euro měsíčně (124 korun) první tři měsíce a dále 15 euro měsíčně (372 korun). Tři větší tarify jsou v akci shodně za 10 eur měsíčně (248 korun) a po prvních třech měsících jsou za 20,25 a 30 euro respektive (496, 619 nebo 743 korun). Volání a sms jsou v ceně, stejně jako datový roaming, který jea bez dalších omezení u německých operátorů naprosto standardní. Trochu odlišná je nabídka Vodafonu. Roaming je také v ceně, ale balíčky mají omezení na 200 nebo 500 minut volání či sms v závislosti na tom, jakou verzi si zákazník objedná. Startovací tarif s 1 GB dat stojí 5 eur (124 korun), 15 GB stojí 10 eur (248 korun), 30 GB 15 eur (372 korun) a 60 GB 20 eur (496 korun). I v případě Německa můžeme prohlásit, že u menších a středních tarifů si zákazník pořídí více za méně a bez drahého volání a sms jako v Česku. Některé neomezené tarify v Německu jsou nesmyslně drahé, ale větší varianty s datovým omezením jako např. 50, 60 nebo 120 GB většině zákazníků stačí a všechno volání a sms mají v ceně.

Ukrajina

Zajímavé je srovnání českého trhu s Ukrajinou, kde už čtvrtý rok probíhá válka. Země má kvůli tomu speciální roamingovou dohodu s Evropskou unií, což zvyšuje vzájemnou využitelnost jak českých sim karet, i těch ukrajinských. Z českých operátorů k Ukrajině přistupuje nejvelkoryseji O2, který ji zahrnuje do zóny EU a pro komunikaci s touto zemí tak platí stejné poplatky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár dny podepsal dohodu o přistoupení Ukrajiny k roamingovému prostoru EU. To by Ukrajincům, ale nejen jim, otevřelo další možnosti a zlevnilo už tak výhodné služby. Ukrajinské ceny jsou pro Čechy nízké, protože v zemi je nízká kupní síla.

Z nabídky ukrajinských operátorů se u nás skloňují hlavně značky Lifecell a KyivStar. U obou platí, že sim kartu si zákazník musí koupit a aktivovat na Ukrajině. Její další dobití lze ale provést i z EU. V tom někteří podnikavci objevili obchodní příležitost a tyto sim karty kupují na Ukrajině, kde je aktivují a následně je převezou k nám do Česka k přeprodeji na inzertních portálech. Takovou sim kartu si může bez problémů koupit a provozovat i Čech. Cenově to může být pro některé druhy využití výhodnější, než nabídka českých operátorů. Regionálním specifikem je, že zakoupené balíčky nemají platnost na měsíc, ale po týdnech.

Lifecell nabízí pro sim karty datové roamingové balíčky, tedy data využitelná kdekoli v EU, včetně Česka, ve třech verzích. 5 GB dat stojí 150 hřiven (78 korun) a má časové omezení 1 týden. Balíček 15 GB dat pořídíte za 250 hřiven (131 korun) a mají platnost 14 dní. Největší balíček se 40 GB dat má platnost 21 dní a stojí 550 hřiven (287 korun). Pokud tedy zákazníkovi nevadí časové omezení a potřebuje jen data, je to levnější než neroamingová nabídka českých operátorů. Operátor KyivStar nabízí sim karty LoveUA. Firma, která nedávno jako první společnost z Ukrajiny vstoupila na americkou burzu, nabízí třeba kartu s tarifem, který obsahuje zcela neomezené hovory v síti, 300 minut volání na pevné linky a k jiným operátorům včetně telefonátů do zahraničí, 50 GB dat na Ukrajině a 10 GB dat v roamingu v ostatních zemích včetně Česka. A to vše za 350 hřiven, tedy jen přibližně 183 korun včetně ceny samotné sim karty.

Horší než lecjaké rozvojové země

Ekonom Vladimír Pikora pro ParlamentníListy.cz řekl, že příčina drahých dat spočívá zejména v nedostatečném dohledu příslušných orgánů. „Bohužel v České republice vznikla někdy počátkem tisíciletí divná situace, že na mnoha místech vládne oligopol. Na něj by měl dohlížet antimonopolní úřad, jenže já se bojím, že dohled je slabý. Samotný úřad tvrdí, že to je špatnou legislativou. V každém případě zrovna cena internetu u nás a jinde ve světě je šílená a zároveň ukázková,“ podotkl.

Připojil též vzpomínku, která situaci značně dokresluje. „Pamatuji, jak jsem už před lety přiletěl do Ghany a nestačil se divit, jak je tam levný internet. Takže rozvojová země nám ukazuje, jak i s horším zázemím a chudší populací, lze provozovat internet za pár korun. Podobné to je ovšem i v maloobchodě a jinde. V mnoha oblastech je trh pokřiven.“

Podle ekonoma potřebujeme více konkurence. „Jenže té se snaží mnozí bránit, aby byl vstup do odvětví dost drahý a dalšímu hráči se nevyplatil, a tak platíme jak mourovatí,“ uzavírá.

