J.D. Vance: Když jsou u moci, vozí migranty. Když ne, zdržují

Nasazení Národní gardy a jednotek námořní pěchoty k potlačení nepokojů v Los Angeles opět rozdmýchalo ostrý spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem. Zásah má nejen politický, ale zjevně i osobní rozměr – oba muži se totiž dlouhodobě nesnášejí a jejich výměny přes média se často mění v urážlivý veřejný slovník.

Guvernér Newsom se k situaci vyjádřil ostře: podle něj Trump situaci jen zhoršuje a svým autoritářským přístupem podněcuje další násilnosti. „Co to sakra dělají? Tihle kluci by měli dospět. Měli by přestat a my bychom se měli bránit,“ prohlásil Newsom v reakci na přítomnost ozbrojených složek v ulicích.

Donald Trump, který je zároveň hlavou státu i hlavním politickým rivalem Newsoma – často zmiňovaného jako možného prezidentského kandidáta Demokratické strany – nenechal výrok bez odpovědi. „Odvedl hroznou práci. Podívejte, mám rád Gavina Newsoma. Je to fajn kluk, ale je hrozně neschopný. Všichni to vědí,“ uvedl prezident s obvyklou ironií.

Jejich vztah se přitom nevyhrocuje poprvé. Oba političtí protivníci se v posledních letech několikrát ostře střetli kvůli migraci, koronavirovým opatřením i klimatické politice.

Zajímavostí je i osobní propojení – první manželka Gavina Newsoma Kimberly Guilfoyleová v posledních letech pracovala pro Trumpovu kampaň a chodila s jeho synem Donaldem juniorem. Po jejich rozchodu Guilfoyleovou Trump dokonce navrhl jako možnou velvyslankyni USA v Řecku, jak informovala Česká televize.

Viceprezident J. D. Vance se na síti X zastal prezidenta Donalda Trumpa ve sporu s kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem ohledně nasazení Národní gardy a námořní pěchoty k potlačení nepokojů v Los Angeles.

Na síti X zveřejnil fotografie vozu pohraniční stráže, do něhož kopou výtržníci, a vůz v plamenech. Doplnil je komentářem namířeným proti Newsomovi: „Gavin Newsom říká, že neměl problém, dokud se do toho nezapojil Trump. Obě tyto fotografie byly pořízeny předtím, než prezident povolil Národní gardě, aby šla chránit naší pohraniční hlídku v Kalifornii. Vypadá to jako ‚žádný problém‘?“

Následně dodal, že Newsom a jeho poskok Karen Bassová nepokoje podněcovali a podporovali: „Protože celé jejich politické hnutí existuje za jediným účelem: podpořit masovou migraci do naší země. To je důvod jejich existence. Vedení demokratů nemá žádné řešení pro ekonomiku, prosperitu ani bezpečnost. Když mají většinu, využívají své moci k dovozu milionů nelegálních přistěhovalců, a když jsou v opozici, dělají vše pro to, aby deportaci zabránili,“ pokračoval J. D. Vance.

Připomněl, že pod Newsomovým vedením se v roce 2024 rozšířila lékařská péče na všechny nelegální přistěhovalce. „To znamená, že se rozhodl vzít zdravotní péči chudým a postiženým Kaliforňanům a dát ji nelegálním přistěhovalcům. A teď za všechno může prezident Trump? To snad ne,“ pozastavuje se americký viceprezident.



„Pokud chcete vědět, proč se do vašeho státu hrnou nelegální přistěhovalci, přestaňte obviňovat Donalda Trumpa. Podívejte se do zrcadla. Chcete-li vědět, proč se pohraniční hlídky bojí o život kvůli prosazování zákona, podívejte se do zrcadla.“

A dodává: „Byla to vaše politika, která podpořila masovou migraci do Kalifornie. Vaše politika tyto migranty chránila před zdravým rozumem při vymáhání práva. Vaše politika, která nabízela masivní sociální dávky jako odměnu nelegálním přistěhovalcům. Vaše politika umožnila těmto nelegálním migrantům (a jejich sympatizantům) napadat naše orgány činné v trestním řízení. Vaše politika, která umožnila, aby se Los Angeles změnilo ve válečnou zónu. Než přišel prezident Trump, určitě jste měli problém. Tím problémem jste vy,“ vzkazuje J. D. Vance závěrem kalifornskému guvernérovi.

