Eva Decroix míní, že kauza bitcoin důvěru v systém neohrozí

Po rezignaci Pavla Blažka v souvislosti s takzvanou bitcoinovou kauzou převzala vedení Ministerstva spravedlnosti jeho stranická kolegyně z ODS Eva Decroix. Jejím hlavním cílem je podle vlastních slov obnovit důvěru veřejnosti jak v samotný resort, tak v právní stát jako celek.

Chce proto na ministerstvu zadat nezávislý audit související s takzvanou bitcoinovou kauzou. „Audit bude, pokud to jen auditorská firma stihne, v co nejvyšší míře. Samozřejmě bych doufala, že bude celý dostupný před volbami. Budu se snažit, aby část toho byla v červenci. Pokusíme se to rozfázovat,“ sdělila v pořadu Interview ČT24.

Výsledky auditu bude komunikovat nezávislý koordinátor

Zároveň oznámila, že výstupy z auditu chce prezentovat prostřednictvím nezávislé osoby. Podle ní je důležité, aby komunikace směrem k veřejnosti i odborné obci byla naprosto důvěryhodná a transparentní. „Jsem přesvědčena, že celé komunikaci i v rámci porad vedení ministerstva pomůže, když toto bude komunikovat osoba, která nemůže být podezírána ani veřejností, ani justiční a právní obcí z toho, že má zájem nějakým způsobem lavírovat,“ pokračovala ministryně.

V této souvislosti vyjádřila ochotu přizvat opozici k debatě o tom, kdo by měl být oním nezávislým koordinátorem auditu. Zdůraznila, že výběr této osoby by měl být respektovaný napříč politickým spektrem.„Účelem koordinátora je, aby byl respektovaný napříč a aby byl i akceptovatelný pro opozici,“ řekla nová šéfka resortu spravedlnosti.

Rovněž uvedla, že připravuje detailní časovou osu událostí, které vedly ke vzniku bitcoinové kauzy. Vyhověla tak požadavku koaličního hnutí STAN, které si vyžádalo přehled klíčových kroků v časovém sledu do dvou týdnů. To je podle jejích slov „velmi rozumný termín“.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix považuje za klíčové, aby veřejnost měla přístup k ověřeným faktům, které se týkají bitcoinové kauzy. Zdůraznila však, že právní hodnocení situace musí zůstat v rukou nezávislých institucí. „Určit, jakým způsobem, kdo komu naletěl a jak se to dá hodnotit právně, nemají dělat politici. To musejí dělat buď jen orgány činné v trestním řízení, nebo ve finále soudy. A to je to, co se budu snažit v průběhu svého působení vysvětlovat. Jsem přesvědčena, že tímto způsobem můžeme vyvrátit spekulace, které kauzu provázejí,“ poznamenala.

Vyjádřila silné přesvědčení, že Česko má dostatečně silné instituce na to, aby zvládlo i tuto aféru bez narušení důvěry v systém. „Kauz v rámci politického nebo justičního života naše republika už zažila spoustu a jsem přesvědčena, že jsme schopni projít i touto kauzou, aniž spekulace naruší celý řád, celý systém,“ doplnila.

Decroix odmítá, že by chtěla zatahovat STAN do kauzy

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) společně s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou uvedla, že mají k dispozici e-mail, podle něhož byl o záměru darovat státu bitcoiny informován i náměstek Ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák z hnutí STAN. Obě političky na tuto skutečnost upozornily v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.

K tomu poznamenala, že nedokáže posoudit, zda by měl Dvořák v této pozici pokračovat, a poukázala na potřebu dalšího vyšetření. Tato slova vyvolala napětí mezi hnutím STAN a koalicí SPOLU, přičemž STAN se vůči obviněním ostře ohradil.

Eva Decroix v rozhovoru důrazně odmítla tvrzení, že by měla v úmyslu zatahovat hnutí STAN nebo konkrétní osoby do kauzy účelově. Reagovala tak na kritiku, že veřejné zmínky o náměstku Karlu Dvořákovi mohou být vnímány jako politický útok. „Není to snaha zatáhnou STAN do kauzy. Děkuji, že jste se podívali s námi. Jsou přesně taková, že v okamžiku, kdy budu informovat o faktech a o skutečnostech, tak se to nemusí líbit opozici, která bude chtít, aby ta fakta vypadala jinak, nemusí se to líbit zapojeným aktérům, nemusí se to líbit někdy koaličním partnerům.

A já opětovně říkám, že pokud chceme věřit v to, že zájmem mým osobním a zájmem resortu – a podle mě i celé politické sféry – je informovat veřejnost o tom, co se stalo, potom, pokud někde proběhl nějaký dopis, tak mým úkolem je informovat o tom dopisu veřejnost, ale nedovozovat z něj žádné důsledky. To je přesně to, co jsem udělala v situaci pana náměstka Dvořáka,“ zdůraznila a připomněla, že celý případ je aktuálně předmětem prověřování orgánů činných v trestním řízení. Proto ani politici, ani média by neměli předbíhat závěry, které zatím nejsou známy.

