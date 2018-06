Říkají „totalita“, aby mohli dávat komunisty na roveň nacistům. Doktor Skála odhaluje oblíbený švindl dnešních intelektuálů

„Díky za milé sympatie! Pro návrat komunistické strany do pozice, kdy bude znovu alternativou pro lidi, s nimiž se kapitalismus nemazlí, udělám, co bude v mých silách. Je to ovšem střet s velkou přesilovkou. Jistým lidem logicky fandí i režimní média, mocenští panáci i jiné erární a zahraniční struktury,“ odvětil Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

