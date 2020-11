Říkejme tomu cenzurní úřad. Okamura s Ivanem Davidem shrnují novinky, které na nás nachystali v Bruselu

reklama

Ivan David následně situaci blíže přiblížil. „Těch zpráv, které se týkají umělé inteligence a digitalizace bylo asi šest a všechny počítají s nějakou formou cenzury. Hovoří o tom, že je potřeba důsledně mazat dezinformace a nenávistné projevy. Tato zpráva, o které teď hovoříme, byla předložena Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a zpráva sama o sobě ukazuje na dvousečnost, ale samozřejmě nevylučuje zavedení cenzury. Zpráva upozorňuje na to, že musí být rychle mazán nezákonný obsah, s tím my souhlasíme, ovšem za předpokladu, že ty zákony budou formulovány tak, aby se jednalo o obsah, který je skutečně nepřijatelný, jako je například dětská pornografie nebo něco podobného. Ale současně trvá na zavádění mazání nenávistného obsahu a dezinformací a přitom sama varuje, že je důležité, aby tyto pojmy byly nějak definovány, aby toho nebylo možno zneužít,“ vysvětluje Ivan David.

Stejná zpráva formuluje, že vítá iniciativu Evropské komise na vytvoření Evropského střediska pro sledování digitálních médií. „Říkejme tomu cenzurní úřad,“ dodává Okamura.

Ten má podporovat nezávislé služby ověřování faktů a podporovat tyto služby v rámci občanské společnosti. „To znamená, že občanskou společností jsou míněny neziskové organizace. To je pro nás nepřijatelné,“ říká David.

„Současně se předpokládá, že mazání obsahu by měly provádět soukromé firmy, které ty služby poskytují, což je pro nás také těžko přijatelné, protože tam není záruka, že to budou dělat nějakým jiným způsobem než automatickým mazáním obsahu,“ dodává Ivan David s tím, že zpráva sice varuje před automatickým mazáním obsahu, ale jinak než takto si to prý nelze vysvětlit, protože k množství informací by to ani jinak nešlo.

„Já jsem přesvědčen o tom, že zcela vážně hrozí a už dnes se provádí cenzura, nebudeme si to zastírat. Například na některé webové stránky, je jich asi třicet, nelze odkazovat z Twitteru,“ uzavírá David.

„My jako SPD budeme jednoznačně prosazovat demokracii, svobodu, svobodu slova, svobodu vyjadřování. Nechceme cenzuru sociálních sítí, médií. Opravdu děsivé je to, když tzv. politické neziskové organizace budou hlídat, zda je něco dezinformace či ne. S tím máme ty nejhorší zkušenosti, protože ty neziskové politické organizace totiž inkasují peníze z fondů Evropské unie, takže logicky i ten manuál i ten obsah práce co dělají, označuje za nenávistné příspěvky ty, které nesouhlasí s politikou Evropské unie. Když máte názor proti přijímání nelegálních migrantů, proti islamizaci, tak v podstatě z vás udělají extremisty, a to přece nemá nic společného ani s nenávistnými příspěvky ani s dezinformací, to je prostě náš názor,“ říká Okamura a uvádí konkrétní případ.

Ivan David na závěr ještě uvedl, že zpráva konstatuje, že mezi jednotlivými zeměmi v Evropské unii jsou rozdíly, co je tolerovatelné, a proto se navrhuje, aby byly přijaty společné evropské normy, aby všude byly stejné podmínky pro to, co má být zakazováno.

„Co kdyby taky Evropská komise a vedení Evropské unie udělalo společné normy na potraviny odpovídající německé kvalitě potravin? Ale do toho sem jim nechce, protože oni raději žádné společné normy po vzoru Německa neudělají, aby k nám mohli dovážet druhořadé šunty,“ uzavírá předseda SPD Tomio Okamura.

