Robejšek: Politika Macrona povede k nenávisti a rozpadu

03.10.2018 7:18

Přívrženci hesla „více Evropy“ s oblibou srovnávají Evropskou unii se Spojenými státy americkými. Když to mají až takhle, tak by se měli poučit i z chyb, které při svém vzniku USA udělaly, píše na blogu serveru Aktuálně.cz politolog Petr Robejšek. „Společné ručení za dluhy, po kterém dnes volá Emmanuel Macron a s ním celý jih Evropy, by nevedlo ke sjednocení,“ říká politolog a dodává, že něco takového by prý eurozónu přivedlo do slepé uličky, kterou již Amerika zmapovala před více než dvěma sty lety.