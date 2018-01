Robert Šlachta si může pískat. Vedení policie na něj za černé jízdy nedosáhlo

Podle informací ParlamentníchListů.cz o tom, že Šlachtovo ježdění služebním vozem po jeho oznámení odchodu od policie není trestným činem, rozhodlo v tichosti před nějakou dobou pražské městské státní zastupitelství.

Poněkud bizarní případ by tak měl do konce dotáhnout Šlachtův nadřízený. Robert Šlachta je aktuálně náměstkem na generálním ředitelství cel. Generální inspektoři se zabývali Šlachtovými údajnými černými jízdami služebním superbem přes rok.

Robert Šlachta oznámil svůj odchod od policie poté, co vedení sboru předloni v létě oznámilo zahájení reorganizace elitních útvarů Šlachtova ÚOOZ a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality – protikorupční policie. Z obou útvarů vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Inspektoři řešili skutečnost, že měl Šlachta po oznámení rezignace dovolenou, ale přesto používal služební vůz, který měl jako šéf ÚOOZ přidělen. Šlachta se kvůli reorganizaci dostal do tvrdého konfliktu s Policejním prezidiem. To přišlo po eskalaci konfliktu s informací, že Šlachta užíváním vozu způsobil škodu a porušil zákon.

Generální inspekce bezpečnostních sborů problematičnost Šlachtových jízd prokázala. Dozorující státní zástupce v tom ale trestný čin neviděl. Podle něj by v tomto případě nebyl trest adekvátní.

Policejní prezidium se proti rozhodnutí státního zástupce ohradilo a podalo před necelým rokem proti tomuto rozhodnutí stížnost. Jak napsala některá média, ve stížnosti sice uznalo, že trestní odpovědnost i její důsledky je možné uplatňovat u pachatelů pouze v případech společensky škodlivých. Prezidium ale namítlo, že by se to zrovna Šlachtova případu netýkalo.

„Za předpokladu, že neoprávněné použití služebního dopravního prostředku bylo prokázáno, jedná se o zneužití majetku ve vlastnictví České republiky osobou ve vysoké řídicí funkci policie a byla způsobena škoda, což jsou okolnosti, které společenskou škodlivost významně zvyšují,“ napsalo vedení policie ve stížnosti, jak ji citoval deník Právo.

Stížnost následně řešilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. To rozhodlo už na podzim, ale definitivní rozhodnutí vydala podřízená instance před nedávnem.



Bývalý elitní detektiv, pod jehož taktovkou ÚOOZ zatýkal politiky, policisty a lobbisty, od počátku vyšetřování tvrdil, že služební auto nikdy nezneužil. „Žádnou černou jízdu jsem neměl. Když už jsem jel o dovolené, tak to bylo na útvarový sraz a poslední poradu útvaru,“ uvedl v už citovaném článku deníku Právo.

Případy vyšetřování černých jízd nebo jiných podobně bizarních záležitostí nejsou v ozbrojených složkách výjimečné. Vyšetřování za černé jízdy si zažil na vlastní kůži i Šlachtův předchůdce Jan Kubice.

Pražské soudy se před nedávnem zabývaly případy manipulací s účty za pohonné hmoty v Bezpečnostní informační službě. Jednotlivé kauzy ale skončily postupným osvobozováním obžalovaných. Do tajné služby se tak například vrátil důstojník operativy Petr S., kterého kontrarozvědka kvůli aféře vyhodila.

Inspekce Bezpečnostní informační služby koncem roku 2011 paralyzovala odbor sledování kontrarozvědky. Zhruba desítku jeho operativců tehdy obvinila z údajného zneužívání pohonných hmot. Po téměř třech letech se však u soudu ukázalo, že minimálně některá stíhání agentů byla neoprávněná.

Například to důstojníka Petra S. Soud pak rozhodl o tom, že se může do státních služeb vrátit. A navíc mu kontrarozvědka musela vyplatit polovinu ušlé mzdy. „Ano, jeden z mých klientů byl vrácen do výkonu služby v BIS a podle zákona má právo na doplatek ve výši poloviny platu,“ řekl advokát Milan Mleziva, který obhajoval hned několik bývalých operativců v kauze zneužívání paliv. Kolik přesně peněz musela BIS svému příslušníkovi vyplatit, Mleziva odmítl sdělit s tím, že si to jeho klient nepřeje.



autor: Jaroslav Šťastný