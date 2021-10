Rozes*ali tu co se dalo. Bafuňáři ódéeska a socani. Zuby nám spravuje pomalu veterinář. Sonda do obcí, kde je Babišovo

reklama

Jan Polívka, místostarosta obce Štěnovice na jižním Plzeňsku, konstatuje: „U nás, alespoň co se týká voleb do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu, vítězí ANO. Doby ODS jsou u nás pryč a dokonce vystupují i jejich skalní přívrženci a členové.“ Doba se diametrálně změnila. Nejenže se lidé dokážou porvat ohledně politiky, ale rozhádávají se i rodiny.

„Babiš je jediný, který to tady dělá dobře,“ říká starší paní v oné zmíněné obci. „Házejí na něj špínu, vytahují všechno možné, ale on jde jak robot za svým cílem. No a že si trošku přihraje pro sebe? Copak ona to odeeska nedělala? Že by byla čistá jako slovo boží? Némlich socani a samozřejmě lidovci, kteří se jako hadi všude prosmejčí.“

Hovoří příznivci premiéra. Ti ostatní nejsou nebo prchnou – anebo raději mlčí. „Andrej překoná všechno – to hloupé ubohé Čapí hnízdo jej určitě nepotopí. No a tak má zámečky ve Francii, kterou má moc rád. A proč ne, alespoň dobře hovoří francouzsky, na rozdíl od mnoha europoslanců, kteří horko těžko oprášili němčinu ze základky. Taková sídla má kde kdo, umělci, byznysmeni, Tak proč bych nevolil Babiše???“ říká poněkud naštvaně muž středního věku.

Radnice ve Štenovicích:

Spasí nás novodobí spasitelé?

V karlovarském Kynšperku nad Ohří volilo v minulosti 15 procent občanů ANO. Podporu tu má stále velikou. I když tato oblast nepatří zrovna k sociálně nejlepším a srovnání s velkými městy je poněkud směšné, lidé podporují „oligarchu, který maká pro lidi,“ jak říkají lidé jako jeden muž. „Odeeska kolem sebe kope jako chcípající kobyla,“ poznamenává za smíchu okolních podsaditý muž, jenž se nechá titulovat inženýr Jirka. „Rozes…li co se dalo a ještě by chtěli pokračovat? Nehorázná drzost!“ Spasí to Šlachta? „Copak je svatý, že by uměl dělat zázraky?“ dělá si legraci další muž, který ukazuje selfíčko, které kdysi kdesi udělal s Andrejem Babišem.

„Zuby nám tu spravuje pomalu veterinář, školství totálně upadá, a já bych měl volit ty, co to tu zpackali před revolucí i po revoluci, jak nalezli všude možně a stali se nedotknutelnými? Bafuňářský socani a odeeska!“ uplyvne si muž, který tlačí kárku s železem do sběrny.

Psali jsme: Babiš: Jít s ODS? To není názor hnutí. Okamura nechce Český rozhlas: Galerie Vinohradská 12 představuje fotografie a obrazy Zuzany Šípové Witowská zhasla. Po „děsivé“ debatě ČT má velký problém Rozhlas varuje: Zeman je na tom ve skutečnosti hůř

Aplaus pro inkognito

Bývalý senátor Stanislav Macák, nyní starosta města Tachov, má poněkud jiné starosti: „Všichni řeší ‚Antibabiš‘, ale vůbec jim nejde o malé obce a města, že by třeba zase zavedli přechodný pobyt, abychom vůbec věděli, kdo je tu. Nikdo ve svých programech neřeší problémy obcí kolem průmyslových zón,“ konstatuje kysele.

„My tady jsme zásadně proti těm, kteří nadávají premiérovi,“ říká rozhořčeně důchodkyně o francouzských holích. „Říká, co si myslí, je možná poněkud impulzivní, ale docela se mi líbí, jak mluví takovou slovensko-češtinou,“ pochvaluje si paní Květa, které by jisto jistě někteří opozičníci nabídli jiná, pro ně alternativní řešení. „Přidal nám pěkné peníze a nemáme se tak zle, jak nám chtějí vnutit. Bejvávalo hůř, a to nejen za Kalouska. Všichni ti Rusnokové a další nás jenom odírali. Babiš nás chápe!“

Poněkud hororové přirovnání…

A všichni jakoby sborem berou všechny ty kauzy, které vyplývají v předvečer voleb, jako „...kvikot podsvinčátek, které řezník od krve veze na porážku,“ jak poněkud drsně prohlásil jeden místní mírně zarostlý muž, ne nepodobný nějakému pravoslavnému popu. Psi štěkají, karavana jde dál. „To je ale náhodička, s těmi zámky! Kauza najednou pár dní před volbami,“ nevěřícně kroutí hlavou muž. „Roky na tom pracovali a zrovna teď to pustili do médií. Komu mám věřit, Andreji Babišovi!“

