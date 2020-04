Rozhodnou následující čtyři dny. Prosím, teď... Premiér Babiš vystoupil s mimořádným apelem

reklama

„Máme za sebou pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii České republiky. Na začátku nikdo z nás nemohl očekávat, čemu budeme čelit,“ uvedl dále a ocenil, že epidemii čelíme společně „jako jeden národ“. A ocenil zodpovědnost, úsilí a solidaritu lidí.



Varoval však před podceňováním rizika. „Epidemii jsme zachytili včas. Nemáme ale zdaleka vyhráno. Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ podotkl. Andrej Babiš ANO 2011



„Podařilo se nám zpomalit šíření epidemie a zabránit okamžitému přetížení našich nemocnic. Proto nesmíme přestat. A v žádném případě polevit,“ naléhal Babiš dále. Přiznal, že neví, kdy tato pandemie skončí. „Děláme ale všechno pro to, aby to bylo co nejdřív,“ řekl.



„Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás. Naše seniory,“ pokračoval k možnému většímu uvolnění současných opatření. Nikdy dříve si prý neuměl představit, že by vláda musela sáhnout po zákazu cestování či setkávání občanů.



Vláda je podle ministerského předsedy připravena všem, kteří přišli o příjem, pomoci.



K návratu do normálního života podle něj pomůže hlavně projekt chytré karantény. „To znamená testovat, testovat a znovu testovat,“ uvedl k projektu, jenž se testuje na Moravě a po Velikonocích by se měl rozjet i v dalších krajích naší republiky.



Testovat by se mělo až 20 tisíc lidí denně. Fotogalerie: - Rouškolidé

Nejdůležitější však podle jeho slov je, aby lidé i o Velikonocích dodržovali pravidla. „Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma! Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla. Noste roušky a dodržujte rozestupy, chovejte se zkrátka zodpovědně,“ zmínil a lidem připomenul, že nemají navštěvovat příbuzné nebo být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi. „Je to opravdu nebezpečné, protože nemoc Covid-19 může být infekční, i když nemáte příznaky. Nechoďte po městě nebo vesnici na koledu,“ doplnil.



Zvláště apeloval, aby lidé nenavštěvovali starší lidi. Omezit by se v těchto dnech měli pouze na častý telefonický kontakt. „Právě seniory musíme přednostně společně ochránit,“ vyzval.



Po uvolnění v souvislosti nošení roušek během provozování sportovních aktivit je prý někteří přestali nosit úplně. „Včera a dnes mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit… to je špatně! Upozorněte je, ať je nosí! Vyzývám vás k tomu a žádám. Každé jedno porušení nás totiž může vrátit o týdny nazpět a přinést k nám druhou vlnu epidemie,“ rozhněval se premiér. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Pronesl svá slova i k věřícím. Ti by měli využít možnost on-line bohoslužeb.



Závěrem pak Babiš poděkoval všem v první linii, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, řidiči kamionů, prodavači a pečovatelé. Děkoval i mnohým dalším, například kavárnám, restauracím a dobrovolníkům.



Plán na rozvolňování se má uplatnit již po Velikonocích. Teď však lidé nesmějí polevit. Máme být hrdí na to, že jsme příkladem pro svět, zároveň však musíme myslet na nutnost nosit roušky a dodržovat opatření. „V žádném případě ještě nesundávejme roušky. Stále platí povinnost je nosit. Rozhodující budou následující čtyři dny. První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1 : 0. Ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď. Prosím, dejme to. Všichni," pronesl ministerský předseda závěrem.

