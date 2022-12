Rozpad EU, kvůli tomu, co Němci chystají. Z ODS zaznělo tvrdě

Žili jsme si jako ve Švýcarsku, jen jsme to nevěděli. Václava Klause si nesmírně vážím za úžasnou transformaci, kterou provedl. V energetice se sami střílíme do obou nohou, chce to návrat zdravého rozumu. V XTV promluvil senátor ODS Tomáš Jirsa. „Podle mě tohle může skončit až rozpadem EU, pokud Němci do té ekonomiky nalijí to, co říkají (200 miliard euro). To si Česko dovolit nemůže a tím se staneme nekonkurenceschopnými,“ varoval.

Senátor Tomáš Jirsa v internetové televizi XTV ostře vystoupil proti přímé volbě prezidenta. Zdůraznil, že když se o jejím zavedení před deseti lety hlasovalo, on už byl zákonodárcem a byl proti jejímu zavedení, neboť je bytostně přesvědčen, že přímá volba do našeho politického systému nepatří. Přímo zvolený prezident podle něj může napínat Ústavu až do krajnosti a končící prezident Miloš Zeman to také dělal.

„Je to jedna bláznivina na druhou a ukazuje se, jak je to celé špatně. A je bláznivina, když si necháte od poslanců podepsat kandidaturu na prezidenta ještě dřív, než je vyhlášena. Tam není nic, co bych u té přímé volby prezidenta mohl říct, že je dobré,“ konstatoval Jirsa.

Předsedovi ODS a premiérovi Petru Fialovi nabízel, aby ODS postavila vlastního kandidáta. Navrhoval europoslance Alexandra Vondru (ODS), ale ten má nemocnou manželku a proto chce zůstat po jejím boku a nevěnovat čas kandidatuře. Osobně by si prý Jirsa uměl představit ještě Danielu Kovářovou, nebo současného premiéra Petra Fialu. Ale nikdo z nich nechtěl.

V tuto chvíli jsou favority volby šéf hnutí ANO Andrej Babiš a generál ve výslužbě Petr Pavel. Oba byli před rokem 1989 členy komunistické strany a v minulém režimu aktivně budovali kariéru. „To je pro mě úplná tragédie, že bývalí členové KSČ, proti který jsme demonstrovali, tak dnes jsou nejvážnějšími kandidáty na prezidenta,“ uvedl Jirsa.

Ale ať už přímá volba dopadne jakkoliv, Jirsa toto první téma uzavřel s tím, že bude respektovat každého, kdo bude zvolen.

Poté přehodit tematickou výhybku k energetické krizi a zdůraznil, že si na ni Evropa zadělala sama už před válkou na Ukrajině. Odklonem od uhlí a od jádra. Připomněl, že dnes existují technologie, které umožňují spalovat uhlí ekologičtěji než dříve. A přesto jsou dnes vyhlašované klimatické cíle s tzv. klimatickou neutralitou a Němci vypínají jak uhelné, tak jaderné elektrárny. „Jak se říká, Němci nedělají malé chyby,“ poznamenal k tomu Jirsa.

A přidal další slovní úder.

„Teď ti vědci říkají, že musíme snížit produkci CO2. A teď zaoceánské lodě vozí LNG a ty lodě žádný CO2 nevypouští,“ poznamenal ironicky. „Dva tisíce lidí, nebo pět tisíc lidí letí do Egypta na klimatickou konferenci a ty letadla žádný CO2 nevypouští,“ pokračoval ve stejném duchu. „Je to jedna bláznivina za druhou a výsledkem je, že té energie není dost. Na jedné straně válka na Ukrajině, na straně druhé Francie zanedbala údržbu jaderných elektráren a v Německu už neobjednali jaderné palivo,“ kroutil hlavou Jirsa.

Obnovitelné zdroje energie jako energie získaná z větru či ze slunce, tak to jsou občasné zdroje. Jirsa je původním vzděláním energetik a zdůraznil, že je třeba mít stabilní zdroj energie. Němci doufali, že tímto stabilním zdrojem bude zemní plyn z Ruska, ale ten teď nemáme. „Podle mě tohle může skončit až rozpadem EU, pokud Němci do té ekonomiky nalijí to, co říkají (200 miliard euro). To si Česko dovolit nemůže a tím se staneme nekonkurenceschopnými,“ varoval Jirsa.

Vrátil se i k ekologické aktivistce Gretě Thunbergové. „Ta se během tří let odkopala a chce rušit kapitalismus,“ poznamenal.

Poté zkritizoval nápady současné vlády, např. ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že chce zvyšovat daně. „Stát také musí ukázat, že umí šetřit a ne jen zvyšovat daně. Když já si vzpomenu na Jaroslava Kuberu, tak ten říkal: nikdy nebudu hlasovat pro zvýšení daní,“ připomínal Jirsa.

Ale jedním dechem dodal, že v současné krizi neexistuje dobré řešení. On si prý jen dovoluje ten luxus, že nesouhlasí se zvyšováním daní např. přes windfall tax, jak ji přijala vláda Petr Fialy.

V obecné rovině konstatoval, že až do energetické krize se v Česku vlastně žilo dobře.

„My si žijeme jako ve Švýcarsku a jenom o tom nevíme. Všichni. Celej národ. Máme nejnižší nezaměstnanost v EU. Samozřejmě, že ceny energií jsou obrovskej problém, ale do teď jsme si žili jako ve Švýcarsku,“ pravil Jirsa. Konstatoval, že obec Hluboká nad Vltavou, kterou už po léta vede, pomáhá lidem tím, že nezvedá ceny obědů ve školách a svoz odpadu je zadarmo. „Člověk se nemá chlubit, ale já jsem platíval pět obědů dětem a teďka paní ředitelka volala, že je potřeba platit deset obědů, tak platím deset obědů,“ prozradil.

„S většíma či menšíma těžkostma to přežívá celá republika. Kromě demonstrací na Václavském náměstí nejsou žádné sociální bouře, a zaplať Bůh, že nejsou. Snažme se to takto udržet, to je práce nás politiků,“ zdůraznil.

Respektuje, že se část lidí cítí v ohrožení, ale připomněl, že ceny benzinu jsou dnes vysoké, ale v poměru ke kupní síle jsou nižší, než byly v 90. letech minulého století. On sám 90. léta považoval za úžasná léta. Všechno, co dneska máme, je důsledek úžasné transformace Václava Klause. Proto si ho za to dneska vážím,“ zdůraznil.

Volal po návratu zdravého rozumu a konstatoval, že dotace na elektroauta jsou nesmysl. „Mimo jiné i proto, že kolik CO2 EU ušetří, tak Čína stihne navýšit padesátkrát. Tak to prostě je. Jen my se tady střílíme do obou nohou,“ uzavřel své vystoupení Jirsa.

