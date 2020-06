Rozpočet: Nechtě mě laskavě mluvit trošku! Babišovi ujely nervy, schytal to redaktor

reklama

Premiéra Babiše nakonec čeká mimořádná schůze, která navýšení rozpočtového schodku projedná. „Nepodcenili jste to, když vezmeme v úvahu, že vláda o tom navýšení schodku rozhodla už minulé pondělí, tedy před osmi dny, neměli jste o tom s těmi dalšími politiky a politickými stranami jednat dříve?“ zeptal se Babiše moderátor Tomáš Pancíř.

„Tak my jsme to nepodcenili. Samozřejmě je velice neobvyklé, že tolikrát se schvaluje ten rozpočet, my ho vlastně navrhujeme přeschválit už počtvrté. A je to velice důležité, protože dneska ta vládní rozpočtová rezerva má už jenom 100 milionů, takže my skutečně potřebujeme hlavně například ten příspěvek obcím, který jsme navrhli, těch 1200 Kč, a teď to vlastně převzal Senát, protože to byl návrh vlády, ale my jsme akceptovali, Senát to okopíroval,“ sdělil Babiš.

Podle jeho slov jej komunisté překvapili. „My dneska jednáme s Piráty, jednáme s KDU-ČSL, jednáme s KSČM a snažíme se získat pro to podporu, protože my jsme dneska schválili něco, ale peníze nemůžeme vydat, protože ten rozpočet a zákon to nedovoluje,“ uvedl. V následující odpovědi pak uznal, že pozměňovací návrh mohl přijít dřív. O podceňování situace se však podle něj nejedná.

„My samozřejmě jsme stále v tom režimu, že ty požadavky stále přicházejí. My teďka řešíme cestovní ruch, chceme jej podpořit, dneska jsme ráno jednali s Asociací hoteliérů, chceme podpořit vlastně ubytovací kapacity, hotely podle kategorie na pokoj. Jednal jsem například ráno se starostkami ohledně prstence základních škol kolem Prahy, takže my jsme všechny vyzvali ty, kteří mají připravené projekty na investice, aby to předložili, a my ty peníze chceme dát, nikdy nebylo 200 miliard na investice,“ dodal Babiš. Pancíř se jej následně zeptal, že sice se řeší další věci, ale chybí základ, navýšení deficitu.

„Nepřijde vám celkem logický požadavek poslanců, kteří mají kontrolovat vládu, že se jim nelíbí jakýsi bianco šek, že by vládě dali 137 miliard jako rezervu?“ zeptal se moderátor Babiše. „Přijde, já jsem to uznal. Já říkám, ano, já tomu rozumím. Ministerstvo financí to napravilo, takže dneska z těch 137 miliard, takzvaný bianco šek, už neexistuje a je tam vládní rozpočtová rezerva 36 miliard, takže my jsme 100, víc než 100 miliard rozepsali do detailu a paní ministryně financí to vlastně rozdala nebo dala to k dispozici jednotlivým parlamentním stranám, pokud vím, a teďka doufám, že na základě této informace se k tomu postaví pozitivně,“ uvedl Babiš, jenž nechce schvalovat nižší návrh 450 miliard korun, jenž požadují komunisté, protože nechtějí chodit každý měsíc s novým návrhem.

„Je to návrh, který předpokládá, že už bysme nechodili. A de facto ta rezerva je 36 miliard, a to není až tak závratné číslo, aby to nemohla sněmovna uznat. A my určitě máme zájem, aby tento deficit byl co nejmenší, ano, ale zkrátka těžko to můžeme přesně spočítat,“ dodal Babiš.

Své pak premiér řekl i k předčasným volbám a za jakých okolností by pro ně byl. „Já jsem jasně řekl, že pokud bysme nemohli prosazovat politiku vlády, která znamená to, že chceme udržet zaměstnanost, že chceme podpořit podnikatele, živnostníky a další a investice hlavně, no tak pokud bysme nemohli jako menšinová vláda to tady prosazovat, to si neumím představit, že by opozice řekla: Nechceme navyšovat důchody nebo nechceme navyšovat platy učitelů, co jsme jako slíbili, nechceme investovat, no potom samozřejmě by nám asi nic jiného nezbylo než vlastně se zeptat, tak co teda ta opozice chce... Pokud bysme nemohli ve sněmovně prosadit naše návrhy podpory ekonomiky, občanů, důchodců a tak dále, bysme asi těžko mohli pokračovat,“ poznamenal Babiš.

Závěrem se pak hovořilo také o koronaviru a o slibovaných odměnách zdravotníkům. „Mluvil jste o desítkách tisíc korun měsíčně. Máme polovinu června, samo ministerstvo zdravotnictví přiznává, že řada zdravotníků odměny v té slibované výši nedostala. Podle ministerstva to definitivně vyřeší nová úhradová vyhláška, která má platit od 1. července. Štve vás, že slib, který jste řekl, není po více než dvou měsících splněn?“ ptal se Babiše moderátor.

„Pane redaktore, já sliby plním, a nikdo nikdy...“ začal Babiš, Pancíř jej však přerušil s tím, že tento slib splněn není. „Nechtě mě laskavě mluvit trošku, jo, je splněn, je, dokonce i přeplněn," řekl doslova Babiš. "Já jsem navrhl za státní pojištěnce tento rok 20 miliard a příští rok dalších 50 miliard, takže to je celkem 73 miliard. Oddlužili jsme asi 6 nemocnic, to je 6,5 miliardy. Ano, ale systém zdravotnictví není stejný jak u sociálních služeb, kde jsme vlastně určili konkrétně tu odměnu. Pan ministr to má za úkol. Náš problém je v tom, že zkrátka máme tady fakultní nemocnice, krajské nemocnice a městské nemocnice. Já jsem tenhle systém nevymyslel, nikdy to takhle nemělo fungovat, měly být vlastně ty nemocnice centrálně financovány zdravotními pojišťovnami. Ne že teda má stát nějaké nemocnice a kraje jiné nemocnice, takže já jsem uložil panu ministrovi, aby zkrátka našel systém, aby dorovnal ty nemocnice, které nedostaly, anebo neměly tolik peněz na to, takže on na tom pracuje, dnes teda myslím, že byla schválena kompenzační...“ poznamenal Babiš.

„A to, že to ještě není, tak to vás neštve?“ zeptal se jej následně Pancíř. „Ale samozřejmě mě to štve, ale já jsem nevymyslel tenhle byrokratický stát, já s tím bojuju samozřejmě, všechno dlouho trvá. Já na to tlačím, ale podstata je, že nikdy do zdravotnictví tolik peněz nepřišlo,“ uvedl Babiš před tím, než v závěru hovořil o nadcházejících krajských volbách či o situaci v brněnské buňce hnutí ANO.

