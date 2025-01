Ruské drony, na které Ukrajinci „nemohou“. Ač se snaží

Ukrajinci pravděpodobně přešli do ofenzivy. Na domácí půdě sice prohrávají a Rusové na ně tlačí nejen u Pokrovsku, ale v ruské Kurské oblasti se daly do pohybu ukrajinské kolony obrněných vozidel, které s sebou přivezly i prostředky elektronického boje, aby oslepily co největší počet ruských dronů.

Ukrajinské síly prý postupují do vesnice Berdin, kde se jim údajně podařilo upevnit své pozice. Ale opět za cenu nemalých ztrát.

„Ukrajinské síly nechtěly ztratit svou počáteční dynamiku a pokračovaly v útoku na východ a vstoupily do vesnice Novosotnicky. Ruské síly kladly značný odpor i zde, ale nakonec je Ukrajinci dokázali vytlačit z jejich pozic a obsadili západní část vesnice. Ve chvíli, kdy se odsud Rusové stáhli, spustili palbu ruské tanky, aby Ukrajincům znemožnily dál útočit,“ zaznělo na účtu AMK Mapping.

Ukrajinci přesto v této vesnici podnikají další útoky a Rusové dál kladou tvrdý odpor.

„Mezitím na jihu probíhají boje nižší intenzity. Ukrajinské síly dokázaly postupovat od vesnice Kruglik, dobyly ruské pozice v lesích a zatlačily Rusy zpět k vesnici Puškarnoje. To pravděpodobně zajistí křídlo hlavního ukrajinského útoku na Bolšoje Soldatskoje a tento manévr je zatím úspěšný.“ Takto prý teď vypadá situace v Kursku. Ukrajinci touto operací měli získat asi 18 km čtverečních ruského území.

Geolocated footage and reports from reliable sources indicate that Ukrainian forces have launched a new offensive in Kursk Oblast, making progress in the direction of the town of Bolshoe Soldatskoe.



Ukraine has been accumulating armoured fighting vehicles, armoured personnel… pic.twitter.com/R6e6lcWgRk — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 6, 2025

Naproti tomu Rusové tlačí na Ukrajince např. u ukrajinského Lymanu. Údajně se jim podařilo dokončit dobytí vesnice Ivanivka a postoupili do oblasti zákopů jihozápadně od osady a zaujali zde nové pozice. Tímto krokem měli Rusové získat asi 1,3 km čtverečních ukrajinského území.

Již zmíněné drony s optickými vlákny prý teď Rusové hojně využívají v samotném Pokrovsku. Videa dostupná na sociální síti X dokládají, že tyto drony tvrdě dotírají na ukrajinské obránce.

Recent reports from reliable sources indicate that Russian forces advanced in the Lyman direction and expanded their bridgehead on the western bank of the Zherebets river.



They were able to complete the capture of the village of Ivanivka, and advanced into the trench… pic.twitter.com/Ivl7LRlluk — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 7, 2025

Ever since fiber-optic drones came within range of Pokrovsk, Russia has been using them relentlessly on Ukrainian groupings in the city. https://t.co/aKP0Oaos8d — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 6, 2025

A mírová jednání se podle všeho odkládají. Vyjednavač zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, veterán Keith Kellogg, odložil svou cestu do Kyjeva.

Jenže teď podle agentury Reuters Kellogg oznámil, že do Kyjeva pojede až někdy po Trumpově inauguraci. Zdroje obeznámené se situací, které si ale přály zůstat v anonymitě, říkají, že cesta byla odložena, protože přednost dostalo vyřešení nějakých „soukromých záležitostí“.

Kellogg původně plánoval, že vedle Kyjeva navštíví Paříž i Řím a roztočí kola vyjednávání naplno. Jenže teď je jasné, že se to hned tak nestane. Zatím totiž nebylo stanoveno, kdy cesta proběhne.

K odložení jednání možná přispělo i to, že Rusové oznámili ovládnutí města Kurachove. Do rukou ruských okupantů tak padlo další ukrajinské město. Informovala o tom např. BBC. „Město v posledních měsících neslo hlavní nápor ruských útoků a je odrazovým můstkem ke klíčovému logistickému uzlu Pokrovsk,“ upozornila britská veřejnoprávní stanice.

