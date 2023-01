Ruské ztráty, ty skutečné. 12 tisíc vojáků. A Ukrajina? V Německu se bojí

reklama

Podle zdrojů BBC, které například monitorují ruské hřbitovy v desítkách lokalit, je ve skutečnosti číslo dvakrát vyšší. „Předpokládáme, že náš seznam může obsahovat nejméně o 40–60 % méně jmen zemřelých, než kolik jich je v Rusku skutečně pohřbeno. K tomuto závěru jsme dospěli na základě studia situace na hřbitovech ve více než šedesáti ruských lokalitách,“ uvádějí zdroje BBC.

Podle nejkonzervativnějších odhadů tak Rusko při invazi na Ukrajinu mohlo ztratit více než 24 000 lidí. Celkové nenahraditelné ztráty Ruska, tedy počet zraněných, mrtvých, zajatých nebo nezvěstných příslušníků armády, mohou činit nejméně 110 000 osob.Tento údaj vychází z pozorování amerického Centra pro námořní analýzy, podle kterého na každého ruského vojáka zabitého během války na Ukrajině připadá v průměru asi tři a půl zraněného.

Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí podobná čísla, počítá dokonce s více než 122 tisíci vyřazenými Rusy, k tomu přidává také počty zničené techniky, jako je přes tři tisíce tanků, přes šest tisíc obrněných vozů nebo v součtu téměř 600 helikoptér a stíhaček.

Situace na straně ukrajinské armády je jiná. V říjnu informovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že bylo od začátku války na Ukrajině zabito více než 100 tisíc ukrajinských vojáků. Toto prohlášení pak stáhla, video se nakonec vysílalo bez údajů o ukrajinských ztrátách.

Těžké chvíle zažívá ukrajinská armáda podle německé zahraniční zpravodajské služby BND v aktuálním boji o město Bachmut na východě země. „Ukrajinská armáda ztrácí každý den trojciferný počet vojáků,“ uvedla BND na tajném zasedání v Bundestagu podle informací deníku Spiegel.

BND rovněž varovala, že dobytí Bachmutu ruskými silami by mělo významné důsledky, neboť by Rusku umožnilo další postup. Ačkoli jsou i ruské ztráty v bojích u Bachmutu značně vysoké, podle zprávy BND to nehraje žádnou roli ve válečné taktice vedení ruské armády, které si v okolí Bachmutu počíná nemilosrdně a „vrhá vojáky vpřed jako potravu pro děla“.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

