Zprávu o tom, že měla údajně ukrajinská invaze do ruské Kurské oblasti zmařit nepřímé rozhovory s Kyjevem o částečném příměří, Moskva popřela v neděli a odmítla, že tak podle agentury Reuters by předtím obě země vyjednávaly o zastavení úderů na energetickou síť a zdroje.

Že Rusko mělo před ukrajinským útokem údajně vyjednávat s Kyjevem o zařízeních civilní infrastruktury, tvrdil v sobotu deník The Washington Post s tím, že obě válčící strany měly tento měsíc vyslat delegace do Kataru, aby vyjednaly dohodu o zastavení úderů na energetiku od armád obou zemí.



Někteří představitelé dle deníku The Telegraph doufali, že rozhovory, které měli zprostředkovat představitelé Kataru, budou prvním krokem k dohodě o ukončení války, avšak vše že ukončit ukrajinský postup ruským územím. „Po Kursku to Rusové zarazili,“ uvedl podle listu zdroj obeznámený s rozhovory. The Washington Post přirovnával podobu dohody k částečnému příměří.

Reuters uvádí, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová údajnou dohodu komentovala s tím, že ji „nikdo nezrušil, jelikož nebylo co rušit“. „Mezi Ruskem a kyjevským režimem neproběhla žádná přímá ani nepřímá jednání o bezpečnosti civilních objektů kritické infrastruktury,“ tvrdí.



Zacharovová poté citovala prezidenta Vladimira Putina, který 12. srpna zpochybnil, že by jednání s Ukrajinou po jejím pozemním útoku na Rusko mohla probíhat. „S lidmi, kteří rozpoutávají takové věci, není o čem mluvit,“ řekla Zacharovová.

