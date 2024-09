Rusko je největší hrozba, varuje BIS. Putinovi lidé sbírají v EU informace

Bezpečnostní informační služba vydala zprávu za rok 2023. Jako již tradičně má svou neveřejnou část, ke které se dostane jen část politiků a veřejnou část, kterou si mohou pročíst úplně všichni.

Ředitel české tajné služby generál Michal Koudellka k ní napsal úvodní slovo.

mohu opět předložit veřejnosti neutajovanou výroční zprávu o činnosti BIS, tentokrát za rok 2023. Byl to rok v bezpečnostní oblasti mimořádně náročný a v mnoha ohledech velmi turbulentní. Ke zklamání nás všech stále pokračovala neakceptovatelná brutální agrese Ruska proti Ukrajině, na kterou zareagovala demokratická a svobodná část světa podporou bránící se zemi. Budu vždy hrdý na to, že v čele těchto snah je po celou dobu také Česká republika, a to nejen jako stát, ale také v podobě desítek občanských iniciativ," napsal Koudelka k veřejné části zprávy BIS.

Ruský prezident Vladimir Putin dává znovu a znovu najevo, že chce nastolit nové poměry ve světovém uspořádání. A to je přesně to, co představuje pro Česko problém.

„Přes vynucenou změnu strategie ruských zpravodajských služeb, způsobenou oslabením diplomatických misí v řadě zemí, je nutné konstatovat, že pokračovaly klasické zpravodajské operace v celé Evropě. Jednu z nich odhalila, zdokumentovala a zastavila BIS ve spolupráci s dalšími evropskými zpravodajskými službami. Vyšetřování případu dnes známého jako Voice of Europe začalo v roce 2023 a pokračuje dodnes. Snaha Ruska ovlivnit nejen veřejné mínění, ale dokonce i přímo volby do Evropského parlamentu, byla brutálním zásahem do suverenity evropských států. Postup proti této zpravodajské platformě byl mimořádným úspěchem BIS, ale jedním dechem je třeba dodat, že není pochyb, že podobných aktivit vyvíjí Ruská federace v Evropě jistě mnohem víc,“ varoval Koudelka v předmluvě ke zprávě.

V samotném textu veřejné zprávy je uvedeno, že Rusko představuje pro Českou republiku skutečně největší hrozbu. Spolupracovníky, kteří mají destabilizovat situaci v různých evropských zemích hledají ruští agenti na sociálních sítích. Např. na Telegramu. BIS ale vidí problém i v tom, že z Česka dorazily do Ruska některé výrobky, konkrétně různé průmyslové stroje, které lze využít i ve válečné výrobě. Takovéto stroje putovaly do Ruska přes třetí země.

„Pokračující izolace Ruska se projevuje na výrazném snížení tradičních operačních možností ruských zpravodajských služeb a kybernetická špionáž proto představuje důležitý nástroj k získávání informací. Stejně jako v předchozích letech byl v Česku aktivní ruský státní/státem podporovaný aktér, který se věnuje zejména získávání informací z prostředí mezinárodní politiky s důrazem na státy EU a NATO a mezinárodní organizace,“ uvedla BIS.

Ale podle BIS bychom neměli přehlížet ani aktivity Číny. Ta jen jedná sofistikovaněji a hledá spolupracovníky mezi vysokoškolskými pracovníky.

„Demokratickým světem rezonuje sousloví čínská hrozba. Zatímco však jiní aktéři v čele s Ruskem sami definují to, čím nás ohrožují, zejména pak veřejně páchanými zločiny a otevřeně deklarovanými nenávistnými záměry, u Číny (myšleno Čínské lidové republiky) je pochopení nezbytnosti bránit se jejímu vlivu obtížnější. To, že aktuálně nevnímáme přímou čínskou vojenskou hrozbu namířenou proti nám, nezaznamenáváme hrozbu terorismu mířenou z Číny a ani se neobáváme masivní nelegální migrace z tohoto teritoria, neznamená, že pro nás Čína nepředstavuje iminentní a zásadní hrozbu,“ stojí ve zprávě BIS.

Poslední z 27 stran výroční zprávy je věnována rozpočtu. Výdaje BIS činily za rok 2023 podle rozpočtové kapitoly něco přes 2,227 miliardy korun.

