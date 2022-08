Rusko ukázalo na vražedkyni Duginové. Stopa prý vede k praporu Azov. Ale ledacos na tom nesedí

Média napojená na Kreml zveřejnila v pondělí otisk údajného občanského průkazu Vovkové. Neuvádějí ale, jak se vyšetřovatelé k jejímu osobnímu dokladu dostali. Tvrdí, že Ukrajinka je údajně členkou démonizovaného pluku Azov.

Původní zdroj ZDE.

Podle pluku to není pravda. Na tiskové konferenci jeden z vojáků Azovu upozorňuje, že na dokumentech, které se v prokremelských médiích objevily, je žena v uniformě Národní gardy a ve služebním průkazu stojí, že je vojákem jednotky 3057.

Azov troops, freed from Russia’s captivity, hold a presser. Answering a Q on Dugin’s daughter, a soldier who goes under the name of ‘Wikipedia’ tells Natalia Vovk who Russia’s been quick to accuse of the killing, wasn’t a member of Azov, brands whole investigation an FSB fake 1/ pic.twitter.com/1VVEB4Yr8s

„Dokumenty, které protistrana ukazuje, jsou dokumenty osoby, která není vojákem pluku Azov. Všechny naše dokumenty jsou pořízeny s našimi karikaturami,“ uvedl voják, který dále vystupuje pod přezdívkou Wikipedia.

Kremlin-linked media is posting what they say is Natalya Vovk’s ID card, which identifies her as a member of the nationalist Azov regiment.



Not the most obvious thing to take with you when you plot a car bombing in Russia pic.twitter.com/RNlBlGxfv6