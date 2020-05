Rusko z Krymu! Dominik Hašek „dohrává“ kauzu Koněv. A Jiří Drahoš chce víc

Po vzkazu šéfa ruské diplomacie Lavrova, že vymlouvat se na vlastnictví sochy je dětinské a pomník se bude muset vrátit na své místo, se už ozvaly hlasy, které se shodují v jednom prohlášení: „Česko není gubernie“. Prohlásili to např. senátor Jiří Drahoš nebo poslanec Martin Kupka (ODS). Senátor Drahoš čeká, že ministr zahraničí Tomáš Petříček Lavrova „odkáže do patřičných mezí“. Markéta Adamová Pekarová navrhla, že by se o navrácení pomníku dalo mluvit, až Rusko vrátí Krym. Ale o tom zase nechtěl slyšet bývalý brankář Dominik Hašek.

Kromě Vojtěcha Filipa rozčílil včera odpůrce Ruska i ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten na ruském kanálu RBK prohlásil, že vysvětlení o vlastnictví sochy maršála Koněva Prahou 6 je „dětinské“, konkrétně řekl: „„Myslím, že je to nějaké dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky ležela na bedrech českého státu. Navíc jsme do poslední chvíle věděli a česká strana nám to potvrdila: památník byl v záznamech českého ministerstva obrany. A najednou, když jej odstranili, nám stydlivě říkají: Víte, nebyl v našem vlastnictví, byl ve vlastnictví u toho starosty.“

Dále uvedl, že odstranění sochy je „nepřijatelné“ a čeští diplomaté budou mít na nadcházejících jednáních co vysvětlovat. Také zdůraznil nutnost zjednat nápravu. Pomník dle něho musí být obnoven. Prý je tak nutné učinit na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993.

Z politických činitelů na slova ruského ministra zahraničí reagoval senátor Jiří Drahoš. „Ruský ministr zahraničí nařizuje České republice, abychom srazili paty a vrátili sochu Koněva zpátky na místo. Pan Lavrov by si měl uvědomit, že už 30 let nejsme jejich gubernií. Očekávám proto, že ho Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Tomáš Petříček odkážou do patřičných mezí.“

Ruský ministr zahraničí nařizuje České republice, abychom srazili paty a vrátili sochu Koněva zpátky na místo. Pan Lavrov by si měl uvědomit, že už 30 let nejsme jejich gubernií. Očekávám proto, že ho @mzvcr a @TPetricek odkážou do patřičných mezí. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) May 15, 2020

Podobná slova se ozvala i z Poslanecké sněmovny, od poslance Martina Kupky (ODS): „Ministr Lavrov je evidentně přesvědčen, že naše země je stále ruskou gubernií. Od prezidenta reakci skutečně nečekám, ale trochu naivně jsem doufal, že na jeho nehoráznosti bude reagovat třeba premiér nebo ministr zahraničí.“

Ministr Lavrov je evidentně přesvědčen, že naše země je stále ruskou gubernií. Od prezidenta reakci skutečně nečekám, ale trochu naivně jsem doufal, že na jeho nehoráznosti bude reagovat třeba premiér nebo ministr zahraničí. — Martin Kupka (@makupka) May 15, 2020

A své si k výrokům řekl i cestovatel Dan Přibáň: „Ruský ministr zahraničí Česku nakázal, aby Koněva vrátilo zpátky. Je v tom zoufalost současného Ruska hned ve dvou rovinách. Nepochopení, že už dávno nejsme kolonie SSSR a nehodláme ji být, a naprosté nepochopení fungování státu, kde ani prezident nemůže ani starostovi té nejmenší vísky rozkázat, ať někam postaví, či odstraní nějakou sochu. Tady máme v nemocnicích teplou vodu a tady nemáme totalitní stát. Měli bychom místo Koněva konečně vrátit zpátky většinu osazenstva ruské ambasády.“

Se svou troškou do mlýna přišla též předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která navrhla politický obchod. „Pojďme panu Lavrovovi slíbit, že lze uvažovat o obnovení památníku maršála Koněva – začneme s tím přesně ve chvíli, kdy Rusové vrátí Ukrajině anektovaný Krym.“

S čímž ovšem nesouhlasil bývalý brankář Dominik Hašek: „Nesouhlasím. Možná z politického hlediska by to mělo význam (a svět by nám klepal po ramenou), ale něco mi říká, že to je špatně. A že bychom se následně jen těžko vymaňovali z chapadel velkého bratra. Chci vše! Rusko z Krymu a Koněva tam, kam chce Praha 6!!!“

Nesouhlasím. Možná z politického hlediska by to mělo význam (a svět by nám klepal po ramenou), ale něco mi říká, že to je špatně. A že bychom se následně jen těžko vymaňovali z chapadel velkého bratra. Chci vše! Rusko z Krymu a Koněva tam, kam chce Praha 6!!! — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 15, 2020

