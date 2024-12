Rusové na Ukrajině postupují. Analytici vidí jediné řešení, jak donutit Putina jednat

Informace skupiny AMK Mapping, jejíž členové pracují s informacemi z otevřených zdrojů, ukazují, že Rusové dál postupují.

Zaprvé se dál tlačí k Pokrovsku.

A Ukrainian military observer has released a new update on the situation on the frontline. Here is the summary:



Pokrovsk direction:

The Russian command is gradually attracting units and formations of the 41st Guards forces to partake in battles in this direction. Russian… — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 29, 2024

Vedle toho Rusové nadále vytlačují Ukrajince od Kurachove. Ukrajinci už si udržují jen výběžky obrany.

Tvrdě se bojuje i u Časiv Jaru.

„Ruské síly údajně postoupily severně (od Časiv Jaru) a obsadily většinu obce Hryhorivka. Ukrajina si zřejmě udržuje přítomnost v nejsevernějších domech. Ruské síly údajně pokračovaly v postupu v severozápadním Časiv Jaru a dosáhly ulice Vokzalna, kde zřejmě probíhají boje,“ lze se dočíst na účtu AMK Mapping.

Russian forces have reportedly advanced north of Chasiv Yar, capturing most of the village of Hryhorivka. Apparently, Ukraine maintains a presence in the northernmost houses. pic.twitter.com/HpF9alQMkR — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 29, 2024

Russian forces have reportedly continued their advance in Northwestern Chasiv Yar and reached Vokzalna street, where fighting is apparently ongoing. pic.twitter.com/ikdDdoxiB0 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 29, 2024

Ukrajinci nadále drží ve svých rukou část ruské Kurské oblasti. Podle dostupných informací se jim podařilo získat část území, o které svádí tvrdé boje s ruskými i se severokorejskými vojáky.

Ukrainian forces reportedly counterattacked in the western part of the Kursk salient and took up positions on the eastern outskirts of Kruglenkoe. pic.twitter.com/nCfdarE22a — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 29, 2024

Americký právník se zkušeností se službou v armádě zaznamenal, že na bojišti ubilo klasických 120mm minometů, které mají dostřel až km a jsou snadno odhalitelné drony.

„Poněkud zajímavé je, že monstrózní minomet 2S4 240 mm ruské armády (foto 4 níže) se zdá být na bojišti docela běžným jevem, přestože byl v předválečné službě téměř neznámý. Domnívám se, že je to proto, že má výrazně delší dosah než 120mm systémy (a srovnatelnější s velmi běžnou 122mm houfnicí D-30), a proto může střílet zpoza nebezpečné zóny frontových AT dronů. Vzhledem k omezeným zbývajícím schopnostem konvenčního dělostřelectva Ukrajiny to pravděpodobně dovoluje použít drony z relativně bezpečné zóny,“ upozornil Tyler Weaver na sociální síti X.

Here's a tactical insight from Ukraine - heavy mortar systems seem to have generally failed to cope acceptably with the modern battlefield and been largely withdrawn from service. They're quite rare sights on the battlefield in use by either side. My thoughts:??



1. 120mm… pic.twitter.com/rCw4Q58G7Y — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 29, 2024

Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), což je americký think-tank sídlící ve Washingtonu, tvrdí, že Putin stále věří v sílu ruských zbraní a věří, že své záměry stále ještě dokáže prosadit silou, což znamená, že se nepožene ani do vyjednávání o příměří, ani do jednání o míru.

Historicky války končí buď úplným vojenským vítězstvím, příměřím, nebo uzavřením mírových dohod. Podle Haagského centra pro strategická studia pouze 16 procent válek mezi lety 1946 a 2005 skončilo vyjednaným mírovým řešením. Mezi těmito mírovými dohodami vedlo 37 procent k obnovení konfliktu, často během pouhých dvou let.

Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) upozornilo, že v tuto chvíli hraje čas do rukou Vladimira Putina, protože se nezdráhá vrhat na frontu další a další vojáky, zatímco ochota Západu dál podporovat Ukrajinu slábne a dá se očekávat, že s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu tato neochota ještě zesílí. Pokud Trump nepřinutí ruské vyjednavače zasednout k jednáním o příměří a míru pod pohrůžkou, že jestli nezačnou jednat, dostane Ukrajina opravdu hodně zbraní. A to by mohlo znamenat, že Rusko válku nemusí vyhrát. I když Putin věří, že vyhraje.

Tomu, že není Rusko nakloněno jednání o příměří, nasvědčuje i aktuální vyjádření ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova pro agenturu TASS, když reagoval na slova Donalda Trumpa pro časopis Time z 12. prosince. Budoucí prezident USA navrhl podmínky pro ukončení války na Ukrajině s tím, že možné členství Kyjeva v NATO bude odloženo o dvě desítky let a do nárazníkové zóny budou nasazeni britští a evropští vojací, kteří by dohlíželi na zmrazení bojů. Takové podmínky Moskvu k jednacímu stolu nepřivedou, naznačil Lavrov.

