Rusové přijedou na tanku, vyskočí z „kůlny“ a pak je zle. Jak se postupuje na Ukrajině

Podle analytika Rusové postupují v podstatě na všech frontách, přičemž na ukrajinské straně je mnoho spekulací, kde dojde k nové ofenzivě. Například u Kupjansku, kde Rusové údajně shromažďují síly. Také se rozšiřuje předmostí na břehu řeky Oskil, které Rusové vybudovali. A Rusové postupují také na ose Kremina–Izjum.

A to tak, že před jejich postupem varují sami Ukrajinci. Velitel v praporu Aidar Stanislav Bunjatov uvedl, že ve směru na Lyman se situace zhoršuje, Jampolivka je již v rukou Rusů, kteří se snaží prorazit z Torske a také postupují na Kolodjazy. „V lese je těžké sledovat jejich pohyb, po jednom po dvou se dostanou do zázemí, pohybují se chaoticky, shromažďují se v krytech,“ napsal Bunjatov a dodal, že potřebují stabilizovat frontu a metodicky ničit nepřítele, jak se podařilo u Pokrovsku. „Jinak se ta sněť bude šířit dál,“ varoval.

Analytik pak uvádí, že Rusové znovu dobyli pozice u Torecku, kde proběhla krátká protiofenziva, která měla za cíl posílit Zelenského pozici při vyjednávání. A velký posun nastal také v Záporoží. Podle dat analytik spočítal, že v březnu Rusové dobyli 8,3 kilometru čtverečních za den.

Jedná se o tanky vybavené protiminovými válci a také ochrannými strukturami proti dronům včetně rušiček signálu. Tanky jsou používané jako transportní vozidla pro pěchotu. Jak analytik upozorňuje, na střeše má tank hned několik rušiček, aby pokryl co nejvíce frekvencí používaných k navádění dronů.

Vojáci pak vylézají z „kůlny“, která je na tanku postavená. „Jedním z důvodů je, že kvůli přetrvávající hrozbě dronů je ironicky často považováno za bezpečnější jezdit nahoře než uvnitř ‚rakve‘, protože to umožňuje vojákům rychle sesednout a rozptýlit se, pokud detektory dronů varují před hrozbou nebo pokud již přicházejí zásahy,“ vysvětluje s tím, že pro tyto účely se používají tanky T-62, které se začaly vyrábět v šedesátých letech minulého století.

Ruští vojáci uvnitř ochranné struktury na tanku

Zdroj: Substack/Simplicius

Podle vojáků je jízda na modifikovaném tanku T-62 lepší než v obrněném transportéru BMP-2 v jakékoliv modifikaci. Tank je totiž lépe chráněn před minami, má větší palebnou sílu a lépe se na něj přidělává improvizované brnění, nemluvě o tom, že ho dokáže lépe uvézt. Jak analytik také upozorňuje, tank kryje vojáky vypouštěním kouřové clony, aby mohli sesednout překonat zákopy a zlikvidovat vojáky v krytech.

„Hrozba dronů na obou stranách se zvýšila tak, že lze očekávat, že každé útočící obrněné vozidlo bude zasaženo až desetkrát nepřátelským dronem. Ale na rozdíl od propagandistických videí, která ukazují rychle se střídající záběry explozí, většina tanků přežije mnohonásobný zásah od dronů, než je to vyřadí z boje,“ říká analytik.

Silně modifikované tanky používají síly Ruské federace již delší dobu, když se poprvé objevily, byly žertovně označovány za „bitevní stodolu“, želvu nebo „blyatmobil“. Nicméně, již tehdy umožňovaly útok i v podmínách těžké dronové převahy.

Ruští výzkumníci se také zaměřili na srovnání amerických bojových vozidel M2 Bradley a ještě sovětských BMP-3. Došli k tomu, že Bradley má lepší ochranu před projektily a také před minami. A také má silnější výzbroj a lépe se opravuje zevnitř. Má ale podle nich horší mobilitu, dojezd, schopnost pohybu v terénu a také při překonávání vodních překážek.

Dopuručují pak některé prvky z M2 Bradley zahrnout do vylepšení vlastních transportérů. A také vyvinout náboje do 30mm kanonů, které by dokázaly ochranu vozidla M2 Bradley překonat.

