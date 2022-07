Rusové sunou síly k Chersonu. A další vážné zprávy pro Ukrajinu

Rádio svobodná Evropa / Rádio svoboda (RFE/RL) vyzpovídala někdejšího zaměstnance ministerstva obrany USA Chrise Doughertyho, dnes analytika washingtonského think tanku Center for a New American Security. Ten popsal, co lze čekat od útoku Ukrajinců na jihu země. Server katarské televize Al-Jazeera však v souvislosti s válkou na Ukrajině upozorňuje, že Rusové provádějí přesuny jednotek a techniky směrem k Chersonu. Co se tedy může dít dál? Nahlédněte.

Dougherty oznámil, že Cherson a jeho okolí by Ukrajinci teoreticky mohli získat zpět do konce září. Ale nic víc.

„Pokud do toho zahrnete Krym a zbytek jižní Ukrajiny, pak si myslím, že odpověď zní ne. Pravděpodobně to není dosažitelné vzhledem k vybavení a zásobám materiálu, které mají v současné době k dispozici,“ upozornil Dougherty.

Jistých úspěchů se Ukrajinci snaží dosáhnout i na Donbasu, i když tam se jedná především o snahu zpomalit či zastavit ruské operace přesnými údery na sklady munice, sklady paliva a velitelská stanoviště.

„Když zasáhnete takovéto cíle, může to druhou stranu připravit o munici a vybavení a pak vést k tomu, že jí dojde dech, protože její velitelé už nebudou mít vojákům co říct. To je zejména případ ruské (armády), která má poměrně centralizovaný systém velení a řízení. Jakmile useknete hlavu, tělo už toho moc neudělá,“ konstatoval analytik.

„Takže v Donbasu se Ukrajina snažila zastavit krvácení, ke kterému došlo... v těch intenzivních bojích, a stabilizovat situaci, ale doktrinální použití HIMARS v západních ozbrojených silách je použít je k přípravě na útok. Takto se možná používají i nyní. Problém s přípravou na útok - a myslím, že to je problém pro plánovače NATO a USA - spočívá v tom, že si nejsou jisti, zda Ukrajinci mají dostatečnou masu mužů, materiálu a munice, aby skutečně provedli útok, který by mohl prolomit ruské linie,“ pokračoval s odkazem na útoky v Chersonské oblasti.

Server katarské televize Al-Jazeera v této souvislosti upozorňuje, že ruská armáda provádí významné přesuny vojáků a techniky. O ruských přesunech sil informoval poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

Podle Arestovyče se zdá, že Rusko přechází od útoku ke strategické obraně a využívá taktických útoků ve snaze oslabit útočný potenciál Ukrajiny v klíčové průmyslové oblasti na východě Doněcka.

„(To) by nás dostalo do situace, kdy bychom nebyli schopni osvobodit celé naše území a mohlo by dojít k vyjednávání," řekl.

Rusové navíc nadále vyvíjejí tlak na Mykolajiv.

Starosta ukrajinského přístavního města Aleksander Senkevič informoval o „silných explozích“ v příspěvku na Telegramu.

Ruské síly útočí na město Mykolajiv a jeho širší černomořskou oblast neúnavně od prvních dnů invaze a zanechávají za sebou desítky mrtvých nebo zraněných, poškozují a ničí infrastrukturu, obytná a vzdělávací zařízení.

Ve středu Senkevič uvedl, že ruské síly ostřelovaly obytnou a průmyslovou oblast a zničily deset domů. Uvedl, že nedošlo k žádným obětem na životech.

Dougherty má za to, že v Chersonu nakonec budou probíhat střety podobné těm, jaké známe z Donbasu. To znamená, že půjde o velmi tvrdé boje s malými územními zisky a velkými ztrátami na obou stranách. Neočekává totiž, že se v dohledné době ruská vojenská síla soustředěná na Ukrajině zhroutí.

„Nemyslím si, že by Rusové byli na pokraji zhroucení, a pokud by byli, pak Ukrajinci pravděpodobně také. Vlastně bych řekl, že jedním z důvodů naléhavosti na ukrajinské straně je to, že vědí, že strategický kalkul se změní ve prospěch Ruska, jakmile nastane chladné počasí a do Evropy přestanou proudit určité dodávky plynu,“ konstatoval.

„Myslím, že Ukrajinci se nesmírně obávají, že soudržnost západní aliance, která drží jejich armádu nad vodou, se rozpadne, jakmile nástup chladného počasí skutečně způsobí, že Evropané začnou pochybovat o tom, proč toho tolik obětují ve prospěch Ukrajiny. Nyní, od února až doposud byla soudržnost značná a nezmizí z ničeho nic, ale existuje významná možnost, že by hybná síla a soudržnost této aliance mohla začít pociťovat tlak docházejících zásob energie," doplnil.

Britský poradce Stephen Lovegrove varoval před rostoucím rizikem jaderné konfrontace s Ruskem a Čínou v souvislosti s rozpadem zákulisních komunikačních kanálů, které pomáhaly udržovat mír během studené války.

Ve svém projevu ve Washingtonu poradce Spojeného království pro národní bezpečnost uvedl, že k nedostatečnému dialogu dochází v době, kdy existuje nejen „širší škála" strategických rizik, ale také více „cest k eskalaci“ v důsledku vědeckého a technologického pokroku, šíření zbraní a rostoucího soupeření v oblastech, jako je vesmír.

„Dva monolitické bloky studené války - SSSR (Sovětský svaz) a NATO - i když ne bez znepokojivých nárazů - byly schopny dosáhnout společného porozumění doktríny, které dnes chybí," řekl ve středu v think tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). „Doktrína je neprůhledná v Moskvě a Pekingu, natož v Pchjongjangu nebo Teheránu,“ dodal.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

