Růžička stále touží po předsedovi Senátu: Kubera se scházel s Kellnerem, to není správný postoj. Zemanovi Senát překáží

První místopředseda Senátu Jiří Růžička zvolený za hnutí STAN dal po nenadálém skonu Jaroslava Kubery (ODS) najevo, že by chtěl horní komoru vést po tomto politickém velikánovi, který na sebe poutal tolik pozornosti. Podle Růžičky nastala situace, kterou vůbec nikdo nepředpokládal, velmi smutná situace, ale když už k ní došlo, rád by sehrál roli jakéhosi svorníku v opozici. Opozice prý často mluví o spojování, ale málo pro to dělá.

reklama

„V mé osobě se nabízí člověk, který je nestraníkem, kandidoval za TOP 09, STAN a s podporou KDU-ČSL, což jsou všechny ty strany, které o tom společném postupu rády mluví, ale méně pro něj dělají,“ poznamenal Růžička v Českém rozhlase.

Uznal, že favoritem na post předsedy je v tuto chvíli šéf senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, ale jedním dechem dodal, že volba je tajná, takže nelze předjímat, jak dopadne. Zdůraznil, že klub STAN ho v kandidatuře jednomyslně podpořil. Po roce a půl v křesle senátora si prý obstojně osvojil to, jak horní komora Parlamentu funguje.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se stane předsedou Senátu, naváže na velmi aktivního Kuberu a bude pokračovat v absolvování různých schůzek. Nic se nezmění ani na plánované cestě na Tchaj-wan. Je to pro nás důležité ekonomicky, ale je to pro nás také otázka v postoji k lidským právům a myslím si, že v tomto máme v Senátu jasno,“ řekl Růžička s důrazem na to, že sami máme zkušenost s totalitním režimem, takže chápeme, co zažívá Tchaj-wan.

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Na takovou zahraniční misi, která je svým způsobem kontroverzní, to si přiznejme, tak tam musí jet předseda. Samozřejmě, že se souhlasem Senátu.

Senát jako celek může podle Růžičky hrát roli důstojné protiváhy jak Poslanecké sněmovně, tak Hradu, byť i Růžička uznal, že nový předseda Senátu nebude mít tak výjimečné postavení, jako měl právě Jaroslav Kubera. Už proto, že se znal s prezidentem Milošem Zemanem dlouhá léta a i přes rozdílné názory s ním dokázal vycházet. „Ten nový předseda nebude mít takové postavení, jako měl pan Kubera. Ale Senát jako celek může být důstojnou protiváhou jak prezidentovi, tak sněmovní politice.

Pakliže by se stal předsedou Senátu, prý by s prezidentem Zemanem komunikoval. „Jednal bych s ním jako se zvoleným prezidentem, který představuje nějaký názor, který mně často nevyhovuje, myslím si často něco jiného, ale myslím si, že je třeba, aby spolu lidé mluvili,“ pravil Růžička.

Vztah Zemana se senátory se prý nadále zhoršuje, protože pokud prezident tvrdí, že co pochází se Senátu, pochází od ďábla, nedělá správnou věc. „Prezident Zeman by rád prosadil své názory a ten Senát mu v tom překáží,“ poznamenal Růžička s poukazem na fakt, že v horní komoře má většinu stávající opozice, zatímco Miloš Zeman se nikdy netajil svými sympatiemi k premiéru Babišovi nebo koaliční ČSSD.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jednu věc Kuberovi přece jen vyčetl. Nelíbilo se mu, že se bývalý předseda Senátu sešel s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem sám, ještě předtím, že měl Kellner možnost vystoupit na jednání výboru pro zahraniční politiku a bezpečnost.

„Sešel se s ním skoro bych řekl až tajně, a to není správně. Když jsme mu to vytýkali, tak on se na nás s tím svým širokým úsměvem podíval a řekl : ‚Já jsem na něj byl, chlapi, strašně zvědavej.‘ Tak to si myslím, že není ten správný postoj. Já jsem rozuměl tomu, proč Pavel Fischer pozval pana Kellnera na jednání svého výboru.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: FOTO „Poslední schůze Jaroslava Kubery“: Zazněly osobní historky i zpěv samotného Kubery. Babiš vystál frontu. Podívejte se sami Pirátský kandidát na Kuberovo senátorské křeslo se s tím nepáře. Stalin byl proti pravici masový vrah amatér Místo Kubery Vystrčil? Podporují jej i lidovci Babiš chce ředitelem ČT tohoto muže, ukázal Zdeněk Šarapatka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.