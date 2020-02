Rvačka o Křečka se přesunula jinam: Výčitky, výsměch, nadávky. Kavárna nejásá. Sledujeme

Stanislav Křeček letos v květnu oslaví 82. narozeniny. Slavit však mohl už v únoru. Právě dnes vstoupil do kanceláře Veřejného ochránce práv. V pozici ombudsmana nahradí Annu Šabatovou. Demonstranti, kteří ho nechtěli vpustit do úřadu si na sociálních sítích vysloužili podporu i posměch. Publicista Štěpán Kotrba demonstranty okřikl. Velmi vulgárně.

reklama

Stanislav Křeček převzal po Anně Šabatové úřad ombudsmana. Několik aktivistů se snažilo Křečkovi zabránit ve vstupu do úřadu. Protestní akci před pár dny svolal Jakub Patočka z Deníku Referendum, podle něhož nastal čas projevit občanskou neposlušnost.

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 3986 lidí

Vedle odpůrců Stanislava Křečka před úřad dorazili i jeho podporovatelé a sám Křeček nad počínáním demonstrantů kroutil hlavu.

„Já jsem byl překvapen a jsem trošku zmaten, z jakého důvodu se toto děje. Přece ten Veřejný ochránce práv nevydává žádné rozhodnutí, nerozhoduje o ničem. Byl zvolen Parlamentem, který vzešel ze svobodných voleb. Čili dneska blokujeme ombudsmana, zítra blokujeme Sněmovnu a pozítří třeba Pražský hrad a prezidenta,“ varoval před těmito trendy ombudsman.

Psali jsme: Dědeček Křeček sotva jde, napsal Jan Hrušínský. A ozval se občan Zeman v ohrožení? Vytočený Křeček vynadal demonstrantům. A vás rozesměje: Víte, já třeba mohl... VIDEO Jděte do p*dele, smažky, ať žije pan Křeček! Kde máš Škrlovou? Nuda v Brně tentokrát nebyla Křeček prošel do úřadu! Patočka bránil, ale přišli příznivci ombudsmana. A zakřičeli si

Na sociálních sítích si odpůrci Stanislava Křečka vysloužili podporu. Aktivista Tomasz Peszynski jim poděkoval. Lidé si s sebou přinesli transparenty s hesly „Křeček ombudsmanem, kozel zahradníkem“, „Bílej Křeček jede tmou“ nebo „Stát, který nechrání práva svých menšin, je na cestě k fašismu“.

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 26227 lidí

Ale i posměch.

Komentátor a kandidát do Rady ČT Martin Schmarcz na sociální síti poznamenal, že vyrobit z Křečka hrdinu současnosti chtělo kus práce a aktivisté dokázali, že to dokážou, a postarali se o to, aby Křeček vypadal jako demokraticky zvolený hrdina.

„Vyrobit z Křečka hrdinu naší doby, to chtělo hodně úsilí a fištrónu. Gratulace všem aktivistům, co se o to zasloužili...“ podotkl ironicky Schmarcz.

Fotogalerie: - Rabas, kníže a Tibet

Publicista Čestmír Strakatý vzkázal demonstrantům, že jejich chování nelze ospravedlnit.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

„Stanislav Křeček jde první den do práce. Úřad ombudsmana jako další fronta kulturní války. Tohle chování neospravedlňuje nic. Důležité věci se neřeší, bojuje se o identitární kraviny. Posilují oba (všechny) extrémy. Prohráváme všichni,“ varoval Strakatý.

O slovo se přihlásil i aktivista Jaroslav Miko, který usiloval o přijetí dětkých syrských uprchlíků v Česku.

„To, že prohráváme všichni, je pravdou, ale mlčet a dělat, že takováto volba je v souvislosti s významem té funkce v pořádku, by bylo chybou Podíleli bychom se tou apatií na té normalizaci toho negativního v nás,“ upozornil Miko.

Právníka Tomáše Tyla zaujal právě transparent „Bílej Křeček jede tmou“.

„Musím říct, že nápis ‚Bílej křeček jede tmou‘" byl jako dost dobrej, protože jestli to správně chápu, tak by měl černej křeček jet mlhou (nebo co je opakem tohoto blábolu?!), ale ta logika ‚ochránce ‚utlačované‘ většiny nechceme‘... to je fakt soda!“ konstatoval Tyl.

Sluší se připomenout, že transparent odkazoval na píseň kontroverzní kapely Orlík, v jejímž čele stál Daniel Landa, ve které zní, „bílý jezdec jede tmou, bílý meč má nad hlavou, jede cvalem s touhou svou, jede smutnou Evropou“. Písnička byla oblíbená především u stoupenců krajní pravice a hnutí skinhead.

Známý český odpůrce islámu v Česku policistům doporučoval, aby proti demonstrantům použili gumové projektily a zařídili tak Křečkovi volný průchod do kanceláře.

Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová demonstrantům také vyčinila. Za „nebezpečný aktivismus“.

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, co se dnes stalo před úřadem Veřejného ochránce práv, odsuzuji. Stanislav Křeček se nestal ombudsmanem z vlastní vůle, ale z vůle volených zástupců lidu. Snaha neumožnit mu přístup do úřadu, a tím mu bránit ve výkonu funkce není občanská iniciativa, ale nebezpečný aktivismus,“ uvedla poslankyně ANO.





Její kolega Patrik Nacher zvolený taktéž za hnutí ANO vyjádřil naději, že jednou budou demonstranti ctít výsledky voleb.



„Myslím, že je to vlastně v pořádku. Aspoň ti ‚správní‘ demokraté dávají návod do budoucna, jak se také chovat v případě, že se někomu nebude líbit výsledek volby. Jen doufám, že pak nebudou řvát něco o nerespektu k demokracii. Princip dvojího metru...“ upozornil Nacher.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky





Europoslanec Luděk Niedermayer už před pár dny upozornil, že tady nešlo ani tak o Stanislava Křečka, jako spíše o to, jak se Česká republika mění.



„Pan Stanislav Křeček to občas se svými výroky poněkud přehnal. Ale o to vůbec nejde. Dnes se hraje o to, co z naší země pan premiér, jeho věrní poslanci a jejich otevření či skrytí koaliční partneři chtějí udělat. Mám vztek a je mi z toho moc smutno,“ napsal.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl se demonstrantům vysmál, když připomněl přešlap Anny Šabatové z roku 2007, když třicetiletou Barboru Škrlovou považovala za dívku Aničku, které je třeba pomoct, a bojovala za její práva. Nakonec byla Barbora Škrlová jednou z odsouzených v případu týrání malého chlapce.

„Brněnský spolek poručníků Barbory Škrlové žádal před úřadem ombudsmana o příspěvek na péči o nezletilou osobu,“ napsal k tomu Plesl.

Publicista Štěpán Kotrba demonstrantům rovnou vynadal, nikoli poprvé sáhl na sociální síti k silnému vulgarismu. „Proč mě, vy kurvy levý, nutíte, abych tleskal policajtům?“ zeptal se.

Psali jsme: Dědeček Křeček sotva jde, napsal Jan Hrušínský. A ozval se občan Zeman v ohrožení? Vytočený Křeček vynadal demonstrantům. A vás rozesměje: Víte, já třeba mohl... VIDEO Jděte do p*dele, smažky, ať žije pan Křeček! Kde máš Škrlovou? Nuda v Brně tentokrát nebyla Kalousek: Jsem vděčný Milionu chvilek. Havlův étos nemá v ČR většinu. A takto je možné spojit opozici, ale já...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.