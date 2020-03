S Havlem v posteli v roušce. Dagmar Havlová překvapila veřejnost

reklama

Moderátor se nejdříve zeptal, zda s nápadem na šití roušek přišla, protože za socialismu musely matky šít jak pro sebe, tak pro své děti. „Vzpomněla jste si na tu dobu?“ zeptal se. „Určitě, ale já jsem šila, už když jsem byla slečna, pro sebe, když jsem chtěla, aby se mi něco líbilo, z Burdy jsme to tenkrát šili. Takže umím plést, háčkovat, všechno to byla součást socialistického života,“ odvětila Havlová. Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 8513 lidí

„Mě to napadlo, protože lékaři si stěžovali, že nemají vůbec žádné roušky, a já jsem si říkala, proč plakat nad rozlitým mlékem, když si vlastně člověk může ty roušky ušít sám. Tak jsem oslovila garderobiérku v divadle a utvořili jsme takový malý kroužek a teď jsme vlastně celá manufaktura. A musím říct, že teď už mě to pěkně zmáhá, protože já jsem chtěla dát takový impuls k tomu, aby se tyto improvizované šicí kroužky rozrostly,“ vysvětlila svou motivaci a dodala, že už šijí čtvrtý nebo pátý den. „Už je toho dost, tak jsem ráda, že to převzali zase jiní a budou teď šít jiní,“ oddychla si bývalá první dáma a uvedla, že jednu várku roušek zaslal šicí kroužek do nemocnice Homolka a další dodávají do nemocnic a hospiců.

Co se týče materiálu, začali prý s prostěradly ve vile, kde Havlová žije, ale po urgencích na sociálních sítích jim lidé začali dodávat materiál. Co ji nejvíce dojímá, je, že se do šití zapojují tělesně postižení. „Šijí doma, berou si kvanta těch látek a já je za to strašně obdivuji,“ prohlásila vdova po prezidentovi.

Železný pak přesměroval na politiku. „Je to zvláštní, když nadace musejí šít něco pro státní nemocnice. Já se nechci nikoho dotknout, ale váš pocit z toho je jaký?“ ptal se moderátor, zatímco se Havlová otázce do telefonu smála. „Je to velice zvláštní a myslím, že i trošku chaotický. Takže bych chtěla lidi ujistit, že občanská společnost při nich vždycky bude stát, mezi ně patří i nadace a já. Aby si myli ruce a nosili roušky,“ vzkázala Dagmar Havlová.

Na závěr odhalila, že je na roušku zvyklá: „Já třeba osobně jsem byla zvyklá po boku manžela i spát v roušce, protože měl těžké pneumonie a leckdy nechtěl být hospitalizován, tak jsem se starala sama, samozřejmě, že přišel lékař nebo nějaká sestra jednou denně, ale leckdy jsem měla navezený celý materiál a musela jsem se chránit rouškou, takže jsem v ní i spala. V podstatě polovinu manželství jsem prožila s rouškou na puse. Není to nic hrozného. Snad to bude dočasné.“

Doplňme, že počínaje dneškem platí příkaz vlády zakrývat si na veřejnosti nos a ústa.

