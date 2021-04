SPOLU před kamerou: Musíme to nazvat pravými slovy. Státní terorismus. Vláda bude muset vysvětlovat, Rusko platit

reklama

„Situace je mimořádná a vyžaduje rychlou reakci. To, co jsme se včera dozvěděli, jsou šokující informace. My jsme se dnes vlastně probudili do nové bezpečnostní situace České republiky. Po včerejšku je jasné, že naše země není vystavena jenom kybernetickým útokům, informační válce, ale že se Rusko neštítí ani násilných činů, a to, co se odehrávalo, co se ukázalo, že se stalo ve Vrběticích, to musíme nazvat pravými slovy. A tady se jedná o státní terorismus a Česká republika na to musí rychle a adekvátně reagovat. My jsme už udělali některé kroky, které z pozice opozice můžeme iniciovat a uskutečnit. Iniciovali jsme svolání sněmovního obranného bezpečnostního zahraničního výboru, budeme požadovat, aby toto téma bylo první bod úterního jednání Poslanecké sněmovny, věříme, že tentokrát to snad najde podporu,“ poznamenal úvodem Fiala.

„Druhá věc, která s tím souvisí, je, že vláda bude muset vyjasnit některé otázky, které se tady objevují a časovou souvislost těch událostí. Tady mám na mysli rychlé odvolání ministra zahraničních věcí, jmenování ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka, s tím, že Jan Hamáček měl najednou letět do Moskvy, přitom v médiích se objevují informace, že vláda měla informace o tom, co se ve Vrběticích odehrálo, už několik dní dopředu. Možná týden, možná čtrnáct dní. To je potřeba také vyjasnit,“ podotkl Fiala.

„Za třetí je potřeba udělat několik naprosto konkrétních kroků. Vláda by měla co nejrychleji informovat veřejnost, jaké kroky učiní v té věci, aby ochránila občany České republiky před dalšími podobnými útoky. Vláda by měla podle mě také velmi rychle vyvodit z těchto informací odpovídající závěry a ty závěry jsou jasné: Rusko nesmí být žádným způsobem, nebo ruské firmy, oslovovány v souvislosti s dostavbou Dukovan. Je naprosto nepřijatelné, abychom pustili do Rusko do kritické infrastruktury tak zásadního strategického významu, jako je jaderná elektrárna,“ sdělil jasně Fiala.

„Je potřeba také ukončit zpochybňování práce a kvality práce českých zpravodajských tajných služeb ze strany ústavních činitelů. To prostě není možné. A právě zpravodajské služby dlouhodobě upozorňují na vliv Ruska, vliv Číny a bezpečnostní rizika, která z toho vyplývají. Pokud politici jejich činnost zpochybňují, tak jenom oslabují jejich důvěryhodnost a může se nám to nevyplatit, jak ukazují právě události, ke kterým tady došlo,“ dodal Fiala.

Podle Fialy je také nutné, aby vláda jednala mnohem intenzivněji na evropské úrovni a na úrovni Severoatlantické aliance. „Podle nás nestačí, že pan premiér bude informovat další členy Evropské unie, podle nás by bylo minimálně nutné, aby inicioval svolání mimořádného summitu Evropské rady a tam tato otázka byla důsledně probrána. Nemůžeme to zamést pod koberec, není možné, aby se tím vláda jenom tak nějak promlčela, vyhostila osmnáct ruských diplomatů, a nic se dál nedělo. Česká republika byla vystavena násilí ze strany Ruské federace, státnímu terorismu, je potřeba na tyto věci adekvátně reagovat a chránit české občany,“ sdělil Fiala.

Jeho slova následně doplnil předseda lidovců Marian Jurečka. „To, co se včera stalo, je naprosto něco bezprecedentního. To tady dlouhá desetiletí nepamatujeme, aby takovýto teroristický útok jiného státu na našem území byl spáchán. Ta reakce vlády a prezidenta republiky musí dál pokračovat. To, co bylo učiněno včera, je nějaké nezbytné minimum na začátku. A je potřeba, aby premiér i prezident požádali ruské představitele v čele s prezidentem Putinem, aby se za takovýto krok omluvili, aby ho vysvětlili a aby ruská strana kompenzovala ty újmy, které byly způsobené – ať už vůči rodinám těch, kteří tam naprosto zbytečně zemřeli, tak také vůči sanaci těch škod, které tady český stát musel roky platit,“ dodal Jurečka.

„Toto si vůči nám, vůči naší suverenitě, vůči našim občanům, nesmí a nemůže nikdo dovolovat. Je nutné prověřit i ty kroky v posledních týdnech na půdě Parlamentu, protože jestliže se včera objevily informace, že členové vlády o těchto závěrech již věděli, tak je naprosto neomluvitelná plánovaná cesta Jana Hamáčka do Moskvy,“ zdůraznil Jurečka.

Závěrem se pak vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Reakce českého státu musí být adekvátní a mnohem razantnější, než je ta dosavadní,“ sdělila Pekarová Adamová a připomněla událost z roku 2018 v anglickém Salisbury.

„Je adekvátní v tuto chvíli chtít po premiérovi, abychom koordinovali kroky v rámci Evropské unie, ale i NATO. Musím říct, že tento čin, to, co se stalo ve Vrběticích, je dokonce mnohem závažnější než pokus o otravu dvojitého bývalého agenta Skripala. A proto i ta reakce, kdy vyhošťujeme 18 takzvaných diplomatů, agentů, je slabá. Mělo by dojít k vyhoštění mnohem většího počtu zástupců ambasády v České republice,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

„Byly ohroženy životy stovek, tisíců lidí, došlo k evakuaci, několikanásobné, mnoha obcí v okolí Vrbětic a při samotném výbuchu došlo k rozmetání 50 tun munice a ten perimetr, ta dálka, kam až dolétly ty trosky, byl až 800 metrů. To, že zemřeli jen dva lidé – i to je hluboká ztráta –, je ve své podstatě opravdu zázrak,“ podotkla Pekarová Adamová, že došlo opravdu k teroristickému činu.

