Sabotáž. Udání na Stanjuru za ČEZ. Advokát: Teď Fiala. To neukecá

„Česká republika je druhým největším exportérem elektrické energie v Evropě, a přitom Češi platí nejdražší elektřinu na světě. To je absolutní absurdita, ale peníze nejsou to nejhorší; nejhorší je strašidelné a zásadní ohrožení energetické bezpečnosti České republiky, které hraničí se sabotáží,“ tvrdí Jindřich Rajchl, advokát a zakladatel strany PRO. I on patří mezi právníky, kteří podali trestní oznámení na ministra financí kvůli špatnému hospodaření.

Advokáta Jindřicha Rajchla štve především naivita, nekoncepčnost a hloupost, se kterou vláda ČR k energetické krizi přistupuje.

„A ta hloupost by byla ještě lepší varianta. Tady už musí každý vidět, že současný přístup je neefektivní, vede k rapidnímu nárůstu cen a ohrožuje energetickou bezpečnost České republiky. Teď se nebavíme jen o tom, že ceny budou vysoké, ale že energie nemusí být vůbec. V Německu se staví velké haly, kam budou shromažďovat lidi, kteří nebudou mít na zaplacení vytápění svého bytu. My se můžeme velmi brzy dostat do té samé situace, a to je naprostá šílenost. Co se týká plynu, jde o nepochopitelný přístup vůči Rusku, na kterém jsme naprosto závislí, ale ještě větší problém je elektřina,“ řekl Rajchl pro ParlamentníListy.cz.

Upozornil, že Česká republika je druhým největším exportérem elektrické energie v Evropě – a přitom Češi platí nejdražší elektřinu na světě při přepočtu na paritu kupní síly obyvatelstva.

„To je absolutní absurdita a nedá se to nazvat jinak. Vláda, místo aby tlačila na ČEZ a aby využila majoritního balíku akcií ke snížení ceny, tak nedělá vůbec nic. Vypráví nám pohádky, že musí chránit minoritní akcionáře – a nejnověji mu pošle 74 miliard korun na burzu v Lipsku na navýšení jistoty. To je něco naprosto skandálního,“ uvedl advokát s tím, že jde o částku za dividendy ČEZu za poslední čtyři roky.

Ohrožení energetické bezpečnosti

Podle něj se tak vytváří perpetum mobile – růstem ceny elektřiny bude burza požadovat navýšení jistiny, takže vše, co ČEZ vydělá, půjde lipské burze. Tento kolotoč označil za šílený. Sám nechápe, proč se na navýšení nepodílejí minoritní akcionáři ani korunou. A jako třešničku na dortu pojmenoval půjčku ČEZu od státu za tři procenta.

„Místo, abychom se od lipské burzy odstřihli a postupovali tak, jak postupuje Francie, která má EDF – francouzskou obdobu ČEZU, má v něm 84 procent a reguluje cenu pro Francouze – tak jdeme cestou naprosté energetické šílenosti. Realitou je, že zatímco u nás cena elektřiny stoupla meziročně o 500 %, tak ve Francii stoupla o 4 % díky regulacím. To jasně ilustruje, jaký je rozdíl mezi naší a francouzskou vládou,“ vysvětlil Jindřich Rajchl.

Zmíněná půjčka pro ČEZ ve výši 74 miliard je pro něj rovněž nepochopitelná – místo opuštění pro Čechy nevýhodné burzy putují peníze na záruku, že Česká republika na lipské burze zůstane.

„Peníze ale nejsou to nejhorší; nejhorší je strašidelné a zásadní ohrožení energetické bezpečnosti České republiky a hraničí to se sabotáží,“ varuje Rajchl.

Trestní oznámení proti ministrovi financí

Rajchl se proto připojil k trestnímu oznámení za špatnou péči o veřejný majetek. „Podali jsme trestní oznámení – za skupinu právníků Pro libertate ho podepsala Jana Zwyrtek Hamplová – a to na ministra Zbyňka Stanjuru za porušování povinnosti při spravování cizího majetku a za zneužití pravomoci veřejné osoby. Jsme přesvědčeni, že tyto skutkové činy byly naplněny, protože zvolil naprosto nerentabilní postup a zvýhodňuje ČEZ vůči ostatním konkurentům. Co mají říkat soukromí podnikatelé?“

„Současně jde o ohrožení bezpečnosti České republiky. Energie není luxusní zboží!“ upozorňuje. A doufá, že realita postupně zvedne Čechy ze židlí a vydají se do ulic požadovat odstoupení vlády. Jinou variantu nevidí.

O tom, že by trestní oznámení mělo nějaký účinek, si právník iluze nedělá. Počítá s tím, že okresní státní zastupitelství nebude reagovat: „V současné době jde na ruku současnému režimu; jediné řešení je, aby dostatek lidí řeklo vládě, že už toho mají dost,“ sdělil Rajchl.

Za porušování povinnosti hrozí trest maximálně osm let vězení a za zneužití pravomoci úřední osoby se škodou velkého rozsahu až 12 let. „Opakuji, že nejsme naivní, abychom si mysleli, že se něco stane, Chceme jen ukázat, že nám to není lhostejné a jako právníci musíme reagovat a dát signál veřejnosti, aby se rozhoupala a aby nespokojenost projevila,“ řekl Rajchl pro ParlamentníListy.cz.

Připomněl rovněž, že trestních oznámení za poslední léta podali desítky (například kvůli covidovým omezením nebo kvůli omezování svobody), ale státní zastupitelství je stylem betonové zdi vracelo zpět. „Chci burcovat veřejnost, aby se postavila proti současné vládě, která ožebračuje národ v přímém přenosu,“ poznamenal.

Necháme to zaplatit Čechy?

Ráznější zásah do rostoucích cen elektřiny vyloučil nedávno premiér Petr Fiala (ODS) ve svém „proslovu k národu“. Mimo jiné řekl, že menšinoví vlastníci ČEZu také uplatňují svá zákonná práva, avšak Rajchl to považuje za výmluvu.

„To je chabá výmluva. Realita je spíše taková, jak řekl poslanec ODS Jan Skopeček, že lipskou burzu nelze opustit, protože bychom poškodili Německo. Tento výrok je vlastizrádný a vlastně říká, že na lipské burze zůstat musíme a necháme to zaplatit Čechy. Fiala se vymlouvá, ale Francie se nevymlouvá, ta reguluje ceny a chce vykoupit i zbylá procenta EDF, aby ho jako stát vlastnili celý. To je návod i pro Českou republiku, inspirovat se podle největšího exportéra – jsme ve stejné pozici, tudíž bychom měli postupovat stejně jako Francie,“ vyzývá českou vládu.

A že lze ceny regulovat i bez většinového podílu, ukázali nyní na Slovensku. „Mají jen 30 % a stačilo přijít s návrhem na dodatečné zdanění energie z elektráren a majoritní akcionáři se rozhodli dodávat elektřinu slovenským domácnostem mimo burzu. Slováci platí 62 eur – a my platíme 350 eur. To Fiala neukecá v žádném případě a nemá šanci to ospravedlnit. Snaží se vysvětlit, co je nevysvětlitelné, přitom má plnou možnost regulovat a nenechat růst ceny do nesmyslných výšin,“ zdůrazňuje Rajchl.

Německo, Rakousko, Maďarsko můžou...

Je přesvědčen, že projevit aktivitu musí Češi co nejdříve, aby bylo možné včas dosáhnout změny. „Můžeme ještě mnoho věcí zachránit, pokud lidé půjdou do ulic. Pokud lidé padnou na dno, začnou krachovat firmy, skokově vzroste nezaměstnanost a lidé nebudou mít na základní komodity jako jsou hypotéka, potraviny a energie, budou se problémy napravovat složitěji a náraz bude mnohem tvrdší,“ upozorňuje advokát.

Zatím Čechy ukolébává pocit, že ještě nějaké peníze mají, a jsou optimisté, že krize nebude tak hluboká. „Řada lidí si neuvědomuje, jak hluboká krize bude, pokud neuděláme změny. Zregulovat ceny plynu na čtvrtinu, ceny elektřiny i pohonných hmot... to jsou faktory, které tlačí nahoru inflaci. Vidíme, jak si počínají ohledně pohonných hmot Maďarsko, Německo, Rakousko... Proč ne u nás?“ apeluje Jindřich Rajchl.

