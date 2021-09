Šafr zuřil, že rozhlas pustil do debaty novináře „z Agrofertu“: Jako v Rusku. Svobodná žurnalistika je prý v ČT jako porno

V debatě na ČRo mezi komentátory různých médií zaznělo od Lídy Rakušanové, že volby může rozhodnout „zákeřnost“, například taková, kterou prý provedl Miloš Zeman Karlu Schwarzenbergovi, když ho „ugriloval“ na postoji k Benešovým dekretům a k Němcům. Zúčastnil se také Petr Kolář z MF Dnes. A tím rozčílil Pavla Šafra z Fora24, který z této debaty už cítí nástup nové totality, stejně jako na ČT. „Svobodná a kritická žurnalistika pak v ČT bývá až v nočních hodinách, jako by to bylo nějaké lascívní porno,“ řekl.

Do sázení na výsledky voleb a příštího premiéra se diskutující moc neměli. Celkem se shodovali, že první pokus na sestavení vlády získá současný premiér Andrej Babiš. Petr Kolář odhadnul, že do Sněmovny se dostanou všechny menší subjekty s možnou výjimkou TSS. „U Pirátů a Starostů nejpozději od začátku léta sledujeme proměnu té kampaně od někoho, kdo usiluje o převzetí moci ve státě, na kampaň někoho, kdo chce být premiérem. Z té kampaně se ztratila dravost, ztratila se témata, která by polarizovala,“ mínil Eichler a poukázal na to, jak se Piráti brání zařazení na levici.

Petr Kolář si také nemyslí, že by VOLNÝ blok byl černým koněm voleb. Jednak kvůli extrémismu, ale také kvůli tomu, že za hnutím stojí Jana Volfová a Jana Bobošíková. „Proboha, Jana Volfová s Janou Bobošíkovou to přece zkoušejí několik let a stále nic, tam bylo jasný, že ne,“ míní. Naopak, černým koněm by mohl být Robert Šlachta, u jehož příznivců Kolář pozoroval opravdové odhodlání.

Marie Bastlová mínila, že předvolební debaty nemohou s volbami zahýbat, už jenom kvůli jejich množství a tomu, že probíhají už několik týdnů. A lidé už jsou z nich unavení. Lída Rakušanová souhlasila a doplnila, že se přeceňuje i charisma a řečnické umění lídrů, ani to podle ní s voliči nepohne. I Kolář souhlasil, že debaty jsou přeceňované a navíc vítězem je pro člověka vždy ten, komu fandil. Ovšem nesouhlasil s Rakušanovou, že na lídrovi nezáleží.

Pár slov řekl i k věcem, které mají potenciál zvrátit volby. „Když Petr Fiala vytáhl Babišovu drahotu, to jsem se opravdu musel smát,“ řekl s tím, že článek o Babišovi a drahotě totiž už předtím četl v Reflexu. Téma může sice někoho přesvědčit, ale přišlo prý pozdě a není úplně srozumitelné. „Strašně těžko se to vysvětluje. Zatímco SPD to měla jednoduše. My vám tady nabízíme levnější potraviny a jsou levnější proto, protože jsme je ořezali o marže nadnárodních supermarketů. To je velmi jednoduché, to pochopí ti voliči,“ hodnotil.

Dle Lídy Rakušanové ovšem může na poslední chvíli rozhodnout zákeřnost. „Já teď mám na mysli to, co se stalo při volbě prezidenta, ten duel mezi Milošem Zemanem a Schwarzenbergem, ta zákeřná... To jak se Zeman rozhodl ugrilovat Schwarzenberga na tématu vyhnání sudetských Němců, a to se mu povedlo. Když se bude opakovat něco podobného, tak na to česká společnost velmi zabere, resp. na to zaberou ti nerozhodnutí voliči,“ mínila komentátorka. Teoretizovala, že po volbách „toho Andrej Babiš nechá“ kvůli přidělování dotací a že si uvědomí, že když se stáhne do ústraní, tak to bude jednodušší.

Dle Bastlové využívá ANO svou přítomnost ve vládě na 150 % a to u všech ministrů. Ale doplnila, že kdo by něco takového nedělal, tak by politicky chyboval. Také ona dodala, že funkci ke znovuzvolení využíval i Miloš Zeman a jezdil po krajích. Kolář k tomu poznamenal, že Miloš Zeman cesty po krajích praktikoval už od svého zvolení v roce 2013 a Bastlová namítla, že po zvolení už jich zanechal.

Petr Kolář si nemyslí, že by volby nějak významněji ovlivnila návštěva Viktora Orbána, může spíše přesvědčit málo informované, kteří si řeknou, že někdo důležitý poklepává Andrejovi Babišovi na záda. „Nepřeceňoval bych to. Nemyslím si, že je to něco naprosto zásadního,“ mínil.

Eichler dodal, že za 7 let vlády Andreje Babiše opozice nedokázala přijít s jiným tématem, než zda někdo má, nebo nemá rád Andreje Babiše. „To je stejné jako antikomunismus. To prostě žádného voliče levice neosloví,“ mínil a dodal, že to je téma, které mobilizuje jen vlastní voliče opozice. Podle něj se ČSSD dokázala odlišit tím, že se soustředila na přidání peněz státním zaměstnancům a také kampaní ministryně Maláčové a Matěje Stropnického. I použití migrace jako volebního taháku považuje u Andreje Babiše za racionální. Co se týče povolebních scénářů, tak si dokáže představit opravdu mnoho možností, protože ve Sněmovně mohou být po volbách jak jen 4 subjekty, tak také osm nebo sedm. Lída Rakušanová odhaduje, že se do Sněmovny podívá pouze šest ze všech kandidujících stran a koalic, protože malých stran je moc.

Petr Kolář upozornil, že na funkci premiéra si brousí zuby jak Petr Fiala, tak Ivan Bartoš a připomenul, jaké proti sobě ODS a Piráti vedli kampaně v Praze. Tedy že vládnutí těchto stran, i kdyby měli dostatek hlasů, nebude jisté. Je zde také možnost, že PirSTAN předstihne SPOLU, což by znamenalo selhání Petra Fialy, které bude mít svůj vliv v ODS.

Debata čtyř komentátorů ovšem rozlítila Pavla Šafra z Fora24. Prý se tam už oslavilo Babišovo vítězství a „vévodil jí zaměstnanec Agrofertu“, čímž měl na mysli Petra Koláře z iDnesu. Patrika Eichlera pro změnu nařkl, že má blízko k ČSSD. „Vládní strany tedy měly silné a zcela jasné zastoupení. Opozice zde neměla zastoupení vůbec žádné. Takhle přesně se to dělá v Rusku,“ stěžuje si Šafr.

Marie Bastlová a Lída Rakušanová byly prý v debatě, „aby to nevypadalo trapně“. „Člověk se jen ptá, jak je možné, že se k této obludné komedii při likvidaci svobodných poměrů propůjčí Lída Rakušanová, jejíž hlas ze stanice Svobodné Evropy jsme před listopadem 1989 doslova milovali. To je záhada,“ tepal šéfredaktor komentátorku za účast.

Kolář prý „vychvaloval svého šéfa“, tedy Andreje Babiše a „hanobil SPOLU“ za to, že vytahuje téma zdražování a inflace. Dodejme, že pokud něco, tak Petr Kolář SPOLU zesměšňoval. Rakušanovou Šafr odsoudil ještě za „komickou úvahu“, že by se Andrej Babiš stáhl do ústraní, Eichlera pro změnu za to, že se nevymezil proti vytahování tématu migrace.

„Moderátor si pak s účastníky debaty pochvaloval, že je ANO favoritem voleb a vlastně se jen zajímal o to, proč je hnutí tak dobré, že to zase vyhraje. Přesně takhle se propaguje v ruských státních médiích Putinova strana Jednotné Rusko,“ viděl Šafr ve vysílání veřejnoprávního Radiožurnálu zárodky totality a prohlašoval, že se jedná o úpadek veřejnoprávních médií. Například iRozhlas prý poskytuje kvalitní informace. „Musíme za to ale platit tím, že masově sledovaná stanice Radiožurnál je v moci vládní propagandy,“ říká Šafr, který tvrdí, že „vládní propaganda“ probíhá i v Událostech na ČT1, když ČT informuje o zvýšení platu státním úředníkům nebo o zastavení zvyšování platů politiků.

Dle Šafra je hlas opozice „odsunut a marginalizován“. „Svobodná a kritická žurnalistika pak v ČT bývá až v nočních hodinách, jako by to bylo nějaké lascívní porno,“ nekončí Šafrovy předvolební nářky. ČRo prý chyboval, protože nevysvětlil, kdo hájí čí zájmy.

