Sáhla jim na ČT! Peklo kolem kandidátky ,,od Klause", navržené Dukou. Ještě bude veselo

Toho, že katolická církev nevyslala duchovního jako jiné církve, si všiml Deník N, který nezapomenul zmínit, že Lipovská spolupracovala s Václavem Klausem starším i mladším. A že se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřila pro zrušení veřejnoprávních médií, i když posléze svůj postoj poněkud zmírnila. „Je pravda, že poslední vývoj ukazuje, že vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl," řekla Lipovská Deníku N. Deník také připomenul, že se Lipovská kardinála Duky zastala, když signatáři dopisu papeži Františkovi žádali, aby českému primasovi neprodlužoval mandát, protože se podle nich přiklání k nacionalismu a krajní pravici.

Kardinál Duka pak vysvětloval, proč jmenoval zrovna Lipovskou. „Posláním veřejnoprávních médií, především těch, které nemají preferovat určitý směr, je vytvářet ve společnosti určitou harmonii v toleranci a slušnosti, bez které demokracie není možná. Média mají také dát, i v duchu T. G. Masaryka, místo k zbožnosti obecné, ne zcela konfesionální, to bezesporu, ale mají dát hlas všem,“ napsal na Facebooku.

Připomenul, že i ženy mají už několik desetiletí svou pozici v katolické církvi. „V našich biskupských úřadech jsou převážnou částí zaměstnanců ženy a ne na bezvýznamných místech, ale na pozicích ekonomek, kancléřek a dalších a dalších velmi důležitých místech,“ řekl kardinál.

„Myslím, že bezesporu v dnešní situaci volba návrhu paní Lipovské vychází z jedné skutečnosti, že paní Hana Lipovská patří mezi velmi nadané ekonomky, které mají přesah do společnosti, a má velký dar vysvětlování, také i ekonomických problémů. Především vyučuje ekonomii na Masarykově univerzitě a teprve jejím druhým zaměstnáním je Institut V. Klause. Volili jsme tak i proto, že víme, že paní H. Lipovská vychází z duchovní školy kněze, který byl velmi otevřený, nadaný a opravdový, který strávil velkou část svého života v emigraci, a to v misiích mezi těmi nejubožejšími u bolivijských indiánů. Myslím, že i to jsou skutečnosti, na které bychom měli v současné církvi pomýšlet. Ostrakizovat lidi, kteří mají v církvi určité přesné, i politické, zaměření a vlastní ekonomické názory, není docela demokratické,“ popsal Duka důvody k jmenování ekonomky.

„Co se týká otázky veřejnoprávních médií a jejich existence, já nemohu hovořit za paní doktorku Lipovskou, ale musíme si uvědomit, že přece musí v Radě ČT být i opozice a kritické hlasy. Můžete mi namítnout, že jsme mohli volit třeba člověka, který má znalost filmové tvorby atd., to vše je pravda, ale takový se na listině zájemců neobjevil. Víc nemohu říci, my nejsme nátlaková skupina, jsme demokratická část společnosti,“ pravil také kardinál Duka.

Ovšem do Lipovské a do Duky za její jmenování se pustili i další. Mezi nimi ekologický aktivista Jan Rovenský. „Potřebujeme sjednotit všechny síly, které jsou v opozici k hodnotám Západu... To, proti čemu bojujeme, nás spojuje. Zatímco to, čím jsme, nás rozděluje. Proto bychom měli klást důraz na to, proti čemu jsme v opozici. Společný nepřítel nás spojuje, zatímco pozitivní hodnoty, které každý z nás brání, nás rozdělují. Proto musíme utvořit strategické aliance za účelem svržení stávajícího řadu věcí, jehož základní hodnoty mohou být charakterizovány jako rovnostářství (anti hierarchické), lidská práva, a politická korektnost – vše, co je tváří Šelmy, Antikrista,“ citoval ruského analytika Dugina Rovenský. A dodal, že mladší i starší Václav Klaus této myšlence rozumí velice dobře, stejně tak prý kardinál Duka a mons. Piťha. „V tomhle kontextu se divím, že se nominaci slečny Lipovské někdo diví. Stará spojenectví a nepřátelství jsou pryč, linie fronty nám vede napříč. Budíček!“ varoval Rovenský.

Na Lipovskou, její postoje a kandidaturu reagovala také skupina Stojím za ČT, která varovala, že „odpůrci svobodných veřejnoprávních médií by rádi vedli ČT a ČRo“. Spolu s citací o zrušení veřejnoprávních médií, kterou už připomenul Deník N.

Na Foru24 se ozval sociolog Jan Jandourek, absolvent katolické teologické fakulty, který Dukův návrh označil za absurdní. I Jandourek připomenul postoje Lipovské k veřejnoprávním médiím a dodal, že ekonomka schvalovala volbu Klausova tajemníka Ladislava Jakla do RRTV, nominovaného hnutím SPD. Také zmínil, že Lipovská se vyjádřila, že televizní tvorbu nesleduje.

„Abychom to shrnuli, Lipovská nechápe smysl veřejnoprávních médií, televizi nesleduje, chválí si nominanta do RRTV za okamurovce. Ale Dukovi přijde vhodná. Českou televizi nesnáší tito lidé: Miloš Zeman, klausovci, okamurovci, komunisté, putinovci. Vztah Dominika Duky k veřejnoprávním médiím není zrovna růžový, jak se v minulosti ukázalo. Zvláštní koalice, že? Dominik Duka s demokracií problém má. Z jeho okruhu může vycházet zdrcující kritika, ale sám nesnese žádnou. A stojí po boku opravdu zvláštních jedinců a hnutí,“ snaží se Jandourek vrhnout stín pochybností na kardinálovu volbu.

Dle něj se Lipovská do rady pravděpodobně nedostane. „Zůstává ale údiv nad tím, v jakém myšlenkovém světě žije kardinál Dominik Duka. A také lidé v jeho okolí, kteří mu nedávají nějaký korektiv. Nebo aspoň ne účinný,“ podivuje se sociolog. A vyčetl Dukovi i to, že bránil Petra Piťhu a dal napomenutí Tomáši Halíkovi. „Neodpustíme si připomenutí, že Milan Badal, Dukův člověk v arcibiskupském paláci, byl duchovním otcem Jiřího Ovčáčka,“ rýpl si ještě Jandourek.

