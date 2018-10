Salvini se vysmál Junckerovi tak, že vás to pobaví. Ano, hádáte správně

Mezi Itálií a Evropskou unií to opět „jiskří“. Tentokrát se pustil ministr vnitra Matteo Salvini do předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

Jádrem sporu se stalo údajné tvrzení Junckera, který se podle svých slov chce vyhnout „další řecké krizi v Itálii“. Juncker tak připomněl finanční krizi v Řecku, které nebylo z pohledu Bruselu schopné plnit své závazky, když jeho dluh narostl do astronomických výšek. Diskutovalo se o návratu ke drachmě a odchodu země z eurozóny, k čemuž nakonec nedošlo. V té době, ale i později se hovořilo o tom, že by řecký scénář mohl nastat i ve Španělsku nebo Itálii.

„Musíme se vyhnout tomu, aby se dostalo Itálii nějakého zvláštního zacházení, které by ve finále mohlo zničit euro,“ citovaly italské zpravodajské agentury Junckera. Itálie však na podobné komentáře reaguje velmi nedůtklivě, což aktuálně prokázal i šéf Ligy severy a ministr vnitra Matteo Salvini. Ten prokázal, že se i na tak vysoké mocenské pozici celkem dobře obejde bez diplomacie a vypálil proti Junckerovi „ostrými“.

Celý text v němčině je ZDE.

„Já jednám jen se střízlivými lidmi,“ prohlásil Salvini v rozhovoru s jedním novinářem a později se vyjádřil i na Twitteru. „Podobné komentáře a hrozby ze strany Junckera a dalších evropských úředníků jen zvyšují paniku s cílem útočit na italskou vládu a ekonomiku naší země. Jsme připraveni požadovat náhradu škody,“ cituje Kronen Zeitung výrazného italského politika s tím, že minulý týden italská vláda odsouhlasila navýšení půjček až na 2,4 % HDP

Ale ani předchozí slova namířená na Junckera Salvinimu nestačila. Ještě poťouchle dodal, že „než Juncker promluví, měl by nejprve vypít dvě sklenice vody“. Italský ministr vnitra tak narážel na kolující fámy, podle kterých má Juncker velmi blízko k alkoholu. Naposledy to podle svých kritiků prokázal v červenci na slavnostní večeři NATO, kde vrávoral, potácel se a do schodů mu museli pomáhat ostatní účastníci setkání.

Tehdy však jeho okolí Junckerovu indispozici omlouvalo bolavými zády. Také nyní přichází drobná korekce jeho výroků. Mluvčí Evropské komise upozornil, že Junckerova slova byla italskými médii špatně interpretována a Juncker údajně neměl v úmyslu naznačovat, že Itálii možná čeká stejný osud, jaký potkal před lety Řecko.

