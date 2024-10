Šándor tuší, co zkouší Zelenskyj. Poslední věc, co ještě může změnit válku

Šándor jako největší překážku dosažení míru na Ukrajině vnímá skutečnost, že ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj usiluje o urychlený vstup Ukrajiny do NATO. „Volodymyr Zelenskyj pořád hraje s kartou, že by na podporu Ukrajiny skutečně nastoupily jednotky Aliance na území Ukrajiny. Protože to je jediné, co by tuto válku mohlo změnit. Myslím, že toto je určitě jedna z myšlenek Volodymyra Zelenského, jak v tom konfliktu dál pokračovat. Povídačky o mírových kongresech – vždyť ten švýcarský vůbec nic nepřinesl, dokonce byl trochu kontraproduktivní, protože se ukázalo, jak to je se skutečnou podporou,“ poukázal generál v rozhovoru pro Rádio Universum.

Rusko podle Šándora nechce jít do války se Severoatlantickou aliancí, protože mu nejde o žádné imperiální dobývání Evropy: „Vidíme i na tom, jak je celkově připraveno, ale jde mu o to, o čem jsme se bavili – aby Ukrajina zůstala neutrální zemí. Když vidíme, jak dlouho jim trvá se vypořádat s vlomem v Kursku a podobně, tak tam žádné obrovské hordy ruských tankových a mechanizovaných divizí zcela nepochybně nejsou, aby pokračovaly dál, a že by šly na západ. Rus dobře ví, že proti Američanům má těžko nějakou šanci. Pak už je jenom jediná alternativa, kterou vidím, a to je použití jaderných zbraní, a to myslím, že je něco, co ti, kteří skutečně přemýšlejí, berou vážně. Ruská doktrína jasně říká, že pokud bude Rusko v existenciálním ohrožení – to znamená jednotky Severoatlantické aliance, především americké, na Ukrajině – tak je použije. A nedělejme si chabé naděje, že jenom blufuje,“ upozorňuje bývalý šéf vojenské rozvědky.

Zdůraznil, že teze o postupu Ruska dál na západ, pokud vyhraje na Ukrajině, je strašením. „Názory, že pokud Rusku dovolíme, aby na Ukrajině vyhrálo, tak se tam nezastaví, jsou pouhá polointelektuální cvičení bez důkazů. Je to strašení lidí,“ konstatoval Šándor. A doplnil: „Já jsem zažil osmašedesátý rok, někdo má možná tuto zkušenost v DNA, takže máme tuto obavu. Ale to se přece odehrávalo v úplně jiných podmínkách. Já to vůbec neobhajuju, byla to samozřejmě strašidelná věc, která se nám stala, že sem Sověti prostě vrazili. Ale teď jsme v jiné situaci. K čemu by to Rusům bylo?“ míní Šándor.

Byť sám říká, že nemá nic proti české podpoře Ukrajiny, má problém s vládní tzv. muniční iniciativou: „Je to hloupé. Buď chceme pomoct, nebo chceme být chváleni. Kupujme, dodávejme, ale nemusíme s tím furt někde chodit, chválit se a ukazovat, jak jsme dobří, aby nás někdo chválil. Tak buď to děláme proto, že jim chceme skutečně pomoct, nebo to děláme jen proto, aby nás někdo pochválil. Kdo nás bude chválit? Vždyť je to dětinské,“ poznamenal Andor Šándor.

Psali jsme: „To ať si zaplatí ze svého.“ Vyoral trhá „propagandistický pamflet“ od Lipavského Vytočený Fico zdrtil Ukrajinu, Havla i hlavouny EU. Jako kulomet Území za vstup do NATO? Tak už to řekněte, vybízí Zelenskyj Západ Marková (BPP): Zelenskyj. Neřízená střela. Nebo někým velmi nebezpečně řízená střela