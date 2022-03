Saša Vondra barvitě popsal, co chce v emocích provádět Putinovi. Jenže pak mu dojde, že Západ je na něm závislý jak na kokainu...

Vladimir Putin rozpoutal velkou válku proti Ukrajině, ale EU mu dává najevo, že tuto jeho válku bude dál financovat, neboť se neobejde bez jeho plynu. „Němci řekli, že to nejde, že by to teď nezvládli. Že by v Německu vznikl chaos,“ uvedl Vondra v rozhovoru pro Deník N. Ale chybovala nejen EU. Další chybu udělal podle Vondry i prezident USA Joe Biden. Vondra také prozradil, jak ještě za časů prezidenta USA Baracka Obamy dostalo Česko z Washingtonu pořádně vynadáno.

24. února 2022 Vladimir Putin ukázal, že odmítá respektovat mezinárodní řád, na jehož ustavení se podílelo samo Rusko a jeho předchůdce Sovětský svaz. Podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) se ukázalo, že ruská kultura je jiná než kultura západní. Je zřejmé, že Rusům neleží na srdci svoboda, že chtějí více moci, klidně na úkor jiných svobodných národů.

A Evropská unie, nejhlasitěji Německo, podle Vondry Putinovi, řekla, že bude jeho mocenské ambice financovat, protože se neobejde bez jeho plynu.

„Němci řekli, že to nejde, že by to teď nezvládli. Že by v Německu vznikl chaos. Z této reflexe vznikl dokument Evropské komise, který byl publikován, a v něm se píše, že se až do roku 2030 bez Ruska a jeho plynu neobejdeme – a pak ho úplně odstřihneme. Vzkázali jsme mu: Ještě osm let si s námi můžeš hrát jako kočka s myší, protože jsme na tobě závislí jako na kokainu a nic s tím neumíme udělat. Ale pak se na tebe slavně vykašleme. Takticky je to úplně nejhorší kombinace! Přímo ho motivujeme, aby nás krátkodobě trápil, protože dlouhodobě nemá perspektivu. V Evropském parlamentu jsem použil příměr, že to je, jako když kluk řekne holce, že ještě čtyřikrát pětkrát se s ní vyspí a pak ji odkopne. Tak co ona na to…“ naznačil Vondra v rozhovoru pro Deník N.

Ale chybu podle Vondry udělala nejen EU, ale i prezident USA Joe Biden, který nahlas řekl, že kvůli Ukrajině Spojené státy do války kvůli Ukrajině nepůjdou. A tím vlastně Putin dostal zelenou k rozpoutání války.

A Vondra ráno co ráno vidí, jak Rusové vraždí na Ukrajině ženy a děti. Putina, který válku spustil, by prý nejraději uškrtil.

„V emoci bych Putina nejradši uškrtil a Kreml odpálil do luftu. Ale rozum pak varuje, že na tom nemáme na Západě shodu,“ řekl Vondra. „NATO bude fungovat jedině tehdy, budeme-li táhnout za jeden provaz. A realitou dnes je, že Spojené státy, ale i Francie, Británie, všechny ty velké země, které mají vojenskou kapacitu takovou operaci úspěšně podniknout, to odmítají. Argumentují, že Ukrajina není členem NATO, a taky nechtějí riskovat vstup do války, která může přerůst v celosvětový konflikt,“ rozvedl svou myšlenku.

Kdyby dnes ještě žil Václav Havel, podle Vondry by asi vyzýval k tomu, aby NATO Ukrajině pomohlo, ale prý by nebyl vyslyšen. Z důvodů naznačených výše. Možná by vyslyšen byl, kdyby Rusové ve válce použili chemické zbraně, ale to se zatím nestalo.

Prozatím je tedy podle Vondry třeba Ukrajině pomáhat, jak jen to jde, posílat jí zbraně, a to včetně těch, které pomohu chránit ukrajinský vzdušný prostor. Ukrajinci si budou pamatovat, kdo jim v jejich těžké hodině pomohl. Až budou členy EU, což podle Vondry budou, zůstane jim na mysli, že premiér Petr Fiala (ODS) přijel v době války do Kyjeva a nechal Ukrajině poslat zbraně za stovky milionů korun. Ukrajinci na to nezapomenou.

Ukrajině dnes pomáhají také Spojené státy. Přitom ještě za časů Baracka Obamy, kdy se Američané pokoušeli o restart vztahů s Ruskem, ve Washingtonu nelibě nesli, když Česko, Polsko a další země se zkušeností ruské nadvlády před sbližováním s Moskvou varovali.

„Vzpomeňme si na diskusi o radarové základně u nás. My jsme útok na Gruzii vnímali jako hrozbu i pro nás. Dodnes si pamatuju, jak jsme s Ronem dopis osobně přivezli do Bílého domu. Byl to docela bizár. Přijal nás Michael McFaul, Obamův poradce pro Rusko a Evropu. V kanceláři na nás křičel, co si to dovolujeme. Oni se teď snaží vztahy s Ruskem resetovat, a my jim do toho házíme vidle a Obamovi podrážíme nohy. Na tuhle ostrou hádku nikdy nezapomenu. Málem došlo k fyzické inzultaci. ... Tak šermovali jsme rukama… Možná to trochu dramatizuju. Ale hodně se to vyštengrovalo,“ prozradil ještě Vondra.

