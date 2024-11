Scholz volal Putinovi. Zelenskyj kvůli tomu natočil hodně naštvané VIDEO

Kancléř Olaf Scholz navázal telefonický kontakt s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Scholz v rozhovoru vyzval Putina k ukončení války na Ukrajině prostřednictvím spravedlivých a trvalých mírových jednání.

„Telefonicky jsem hovořil s prezidentem Putinem a vyzval ho, aby ukončil ruskou agresivní válku proti Ukrajině a stáhl svá vojska. Rusko musí projevit ochotu jednat s Ukrajinou – s cílem dosáhnout spravedlivého a trvalého míru,“ informoval na sociální síti X německý kancléř.

I mluvčí německé vlády potvrdil, že kancléř v rozhovoru s Putinem zdůraznil „nezlomné odhodlání Německa podporovat Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi tak dlouho, jak to bude nutné“.

Kreml naopak zdůraznil, že jakákoli dohoda musí reflektovat ruské bezpečnostní zájmy a „novou územní realitu“, informovala agentura Reuters. Podle Kremlu iniciovalo telefonát Německo a během telefonátu si lídři „podrobně a upřímně vyměnili názory na situaci na Ukrajině“.

Scholzův telefonát s ruským prezidentem vyvolal silné reakce na mezinárodní scéně. Kritizoval ho konkrétně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž varoval, že dialog s Putinem jen oslabuje jeho mezinárodní izolaci.

Zelenskyj uvedl, že byl o telefonátu předem informován německým kancléřem. Je však toho názoru, že ten telefonát otevírá „Pandořinu skříňku“. „Nyní může dojít k dalším rozhovorům a telefonátům. Prostě spousta slov. A to je přesně to, o co Putin už dlouho usiluje,“ řekl Zelenskyj.

Jeho klíčovým argumentem je, že Putin dlouhodobě využívá podobné diplomatické manévry k oddalování skutečných změn v ruské politice a k legitimizaci svého režimu na mezinárodní scéně. „Je pro něj rozhodující, aby oslabil svou izolaci i izolaci Ruska a aby vedl pouhé rozhovory, které nikam nepovedou. Dělá to tak už celá desetiletí,“ sdělil Zelenskyj. Tím podle něj Rusko systematicky uniká odpovědnosti za své činy, což dle jeho názoru vedlo i k válce na Ukrajině.

Zelenskyj také jasně odmítá možnost další dohody podobné Minským dohodám („Minsk-3“), které podle něj přinesly jen iluzorní mír bez řešení skutečných problémů. Zdůrazňuje, že Ukrajina potřebuje „skutečný mír“ – tedy řešení, které zajistí spravedlnost, bezpečnost a ukončí agresi, nikoli pouze dočasné uklidnění situace.

