Schůzka Trump- Putin se zapíše do historie, tuší expert

13.07.2018 8:59

Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina se blíží, už 16. 7. usednou ke společnému jednání v Helsinkách. Sociolog a někdejší bezpečnostní expert ČSSD Antonín Rašek se proto ve svém textu v Mladé frotně Dnes zaměřil na to, zda očekává od tohoto setkání pozitivní dopad, či neblahé důsledky. Trump podle svých slov věří, že setkání s Putinem přispěje k míru ve světě, mnozí však o jeho slovech mají jisté pochyby. V návaznosti na to se proto sociolog podíval i do minulosti, jak dopadla řada jiných historicky významných setkání vůdců těchto dvou velmocí.