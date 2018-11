Seberme Vodičkovu ČSBS peníze, burcuje exšéf ÚSTR a poslanec ODS

Server Lidovky.cz oznámil, že v roce 2019 má Vodičkův svaz dostat 6,3 miliony korun ze státního rozpočtu. Poslanec ODS Pavel Žáček, bývalý šéf Ústavu pro studium totalitních režimů má za to, že Vodička si svým chování dotaci od státu nezaslouží. Zákonodárce už proto vyhlíží jiné organizace, kterým by „Vodičkovy peníze“ přerozdělil.

„Hlavní motivací jsou problémy, které souvisí s nimi, jejich činností a prezentací jejich činnosti. Zdá se, že to mnohdy nemá nic společného s jejich posláním. Už v minulosti zde byly návrhy, aby další spolky dostaly finanční prostředky, aby mohly vykonávat činnost a třeba převzaly část činnosti ČSBS. Jde o vyústění procesu, který začal už dříve. Návrh vychází i z toho, že kritika zní i zevnitř svazu a týká se nakládání s finančními prostředky. Domnívám se, že za současné situace jsou zde spolky, které budou lépe vykonávat to, co má dělat ČSBS,“ prozradil v rozhovoru Žáček.

Poslanec nemá pochopení, například proč ČSBS ocenil např. komunistu Zdeňka Ondráčka, který před 17. listopadem 1989 neváhal mlátit obuškem lidi toužící po svobodě. A dodnes to nepovažuje za chybu.

„Propojení s KSČM je právě ta politická linka, stejně jako adorace současného Ruska. Já si tedy myslím, že by to mělo být o druhé světové válce, Rudé armádě, západním odboji, mělo by to být zkrátka vybalancované. Předseda Vodička nemá dělat vlastní politiku, ale má zastupovat svaz, jehož posláním je připomínat minulost. Chápu, že dnes se situace mění, protože řada odbojářů již mezi námi není, ale tím spíš by se měl svaz soustředit na zdůrazňování jejich odkazu a bojů během druhé světové války. Ne dělat politiku, která je dnes taková a zítra může být úplně jiná. To opravdu není úkolem ČSBS,“ zdůraznil poslanec ODS.

To jsou důvody, proč by Žáček Vodičkovi peníze sebral a přerozdělil je jiným subjektům. Kterým? Pomýšlí např. na Spolek pro zachování odkazu českého odboje, na Památník Šoa Praha, na Československou obec legionářskou nebo na platformu Evropské paměti a svědomí. To jsou organizace, které dnes podle Žáčka pracují mnohem lépe než Vodičkův svaz a připomínají nám naši slavnou i neslavnou minulost.

Poslanec doufá, že by jeho návrh mohli vedle ODS podpořit Piráti, TOP 09, STAN i hnutí ANO.

