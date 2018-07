Šéf IT odboru ministerstva práce Hojer si má odpykat tři roky

17.07.2018 11:19

Soud dnes poslal bývalého vedoucího IT odboru ministerstva práce Milana Hojera na tři roky do vězení za vydírání softwarové firmy OKsystem a za zneužití pravomoci. Do trestu zahrnul i informatikovo dřívější podmíněné potrestání za krádež tabletů v několika restauracích. Verdikt není pravomocný. Hojer je ve vazbě, protože se před dokončením hlavního líčení skrýval v Chorvatsku.