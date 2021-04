Sehnal: Babiš zapírá jako školák. Měl by přiznat, že spolupráci s StB podepsal

Premiér Babiš by měl předstoupit před poslance a přiznat, že se za minulého režimu zavázal ke spolupráci se Státní bezpečností. Říká to předseda Aliance pro budoucnost Pavel Sehnal. Předseda vlády podle jeho slov místo toho zapírá jako školák, přestože jsou důkazy jasné.

Pavel Sehnal rozhodně nevidí problém v odvolání Tomáše Petříčka z vlády. Podle jeho slov jde o logický krok. “Pan Petříček to prostě nezvládl. Politika je krutá, nespravedlivá, nesmlouvavá a je založena na tom, že musíte pořád útočit. Pokud útok provedete špatně, logicky musíte počítat s tím, že vítěz bere vše a poražený nemá žádné zastání. Pro pana Petříčka kariéra v sociální demokracii skončila a může se stát řadovým členem, anebo někam přeběhnout,” myslí sí.

“Pan Petříček začal pozdě, protože pokud chcete ve straně způsobit převrat, musíte do celého procesu nastoupit včas, připravovat si spojence a nelze jít do souboje takto nepřipraven. Pravidla politiky jsou neúprosná,” shrnuje předseda Aliance pro budoucnost.

Sehnala zaujal i vývoj kauzy Andrej Babiš versus StB. “Objevil se další důkaz, že premiér Babiš prostě agentem tajné komunistické bezpečnosti byl, ale zatvrzele to odmítá uznat. Připomíná nějakého školáka, který sveřepě zapírá to, co je dávno zřejmé. Pan Babiš se chová podle návodu sexuologa Plzáka, který se proslavil hláškou vztahující se k nevěře: zapírat, zapírat, zapírat a pokud se to provalí, stejně zapírat. Připadá mi, že s ním pan Babiš seděl ve škole ve stejné lavici, tuhle poučku od něho opsal a dnes ji donekonečna opakuje,” popisuje.

“Této poučky se drží i pod tíhou dalších důkazů, které různé instituce přináší. Pokud by do voleb nezbývalo pouhých pár měsíců, možná by pro něj bylo lepší předstoupit před sněmovnu a říct: ano, tehdy jsem to podepsal, chtěl jsem cestovat a nebyl v tom zlý úmysl. Teoreticky by pak mohl těžit z toho, že se přiznal a nedávná doba ukázala, že řadě jeho voličů to stejně nevadí. Tím by celou tu kauzu uzavřel a část opozice a médií by na něj kvůli tomu nemohla útočit. Vzhledem k blížícím se volbám ale panu Babišovi nezbývá nic jiného, než zapírat,” míní předseda Aliance pro budoucnost.

Kroutí hlavou nad záměrem, kterým se premiér snažil nalákat komunistickou stranu, aby vypovídala smlouvu o toleranci jeho menšinové vlády, k čemuž stejně došlo. “Už když jsem slyšel termín komerční státní banka, jímala mě hrůza. Pokud někdo řekne, že stát bude podnikat, jako pravicově smýšlející občan a podnikatel křičím, proboha, jen to ne! Stát tu není proto, aby podnikal nebo vytvářel konkurenční prostředí. Stát má zabezpečovat funkce dané ústavou. Má nám všem zajistit bezpečnost, do značné míry o zdravotnictví a vzdělávání, ale rozhodně by stát neměl vytvářet komerční subjekty. Má spíš hledat způsoby, jak rozvolnit podmínky pro bankovnictví nebo umožnit vznik specializovaným bankám investičního typu, jak je to běžné v zahraničí. V tomhle směru jsme se dostali do tragické situace. Jakýkoli komerční subjekt, který by si pro nějaký projekt chtěl jít na kapitálový trh pro peníze na investici, nemá vlastně šanci,” konstatuje Pavel Sehnal s tím, že v tomto ohledu má jeho Aliance pro budoucnost jasné plány, jak růst podnikatelského sektoru povzbudit a tím i zlepšit životní úroveň v zemi obecně.

