Senát se stále více vzdaluje reálnému životu většiny lidí. Zrušit, vypálil právník

Senátoři o sobě v poslední době dávají hodně slyšet. Kupříkladu nezávislý senátor Pavel Fischer se nedávno vyjadřoval k blížícím se zimním olympijským hrám v Číně, k vrbětické kauze, k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech, ale předtím také k čínské firmě Huawei či k podání ústavní žaloby.

Podle právníka Jiřího Němce to skoro vypadá, že se bez Senátu neobejdeme. Jenže on sám to vidí jinak.

„Otázka do pranice: K čemu vlastně Senát máme, a nebylo by nám lépe bez něj? A vůbec mi teď nejde o veřejné peníze, i když zrušením Senátu by se ušetřilo půl miliardy korun ročně. Mám ale čím dál víc za to, že se většina senátorů vzdaluje realitě žití většiny našich občanů. Navíc občany Senát prostě nezajímá, což dokládá dlouhodobě tristní volební účast,“ poznamenal Němec.

Senátoři se podle jeho názoru míchají do věcí, do kterých se míchat nemají. Jejich úkolem je dbát o kvalitu zákonů. Tato role by ale podle publicisty napříště mohla připadnout např. zástupcům krajů. A k ochraně ústavy, o které senátoři často mluví, v České republice slouží Ústavní soud ČR.

Němec uznává, že rozpustit horní komoru Parlamentu nebude snadné, ale jednu cestu by viděl. Pokud by lidé do Senátu volili jen ty osobnosti, které se zavážou, že budou v patřičnou chvíli hlasovat pro zrušení Senátu, nakonec se i v horní komoře může vytvořit většina, která tento krok podpoří.

