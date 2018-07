Senát zřejmě schválí návrh urychlující přípravu dopravních staveb

Senát by měl beze změny schválit poslanecký návrh, který má urychlit přípravu výstavby dopravní, energetické i komunikační infrastruktury. Senátorům to dnes doporučil v pořadí již třetí výbor, a to výbor pro územní rozvoj. Hospodářský a ústavně právní výbor předlohu podpořily minulý týden, píše ČTK.

Senát by měl novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schvalovat na své schůzi, která začne ve středu.

Výbor pro územní rozvoj začal o předloze debatovat minulou středu, jednání ale přerušil a vrátil se k němu dnes. Spory rozpoutalo hlavně ustanovení, které má usnadnit průzkumné práce. Dotčený paragraf stanoví, že každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným investorem, a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje. Investor a jeho firmy budou muset co nejvíc šetřit práva vlastníků a budou je muset nejméně 14 dní předem informovat. Vlastník bude mít právo žádat dvojnásobek případné vzniklé škody.

Senátorka a zpravodajka výboru Jitka Seitlová (KDU-ČSL) navrhovala tento paragraf vypustit. „Ten paragraf je prostě lumpárna,“ řekla. Podle jejího názoru je formulován ledabyle a umožňuje zneužití. Například nedefinuje oprávněnou osobu a umožní práce třeba uvnitř obydlí nebo v prostorách pro podnikání. Hovoří se v něm třeba i o právu vjíždět na nemovité věci. Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva naproti tomu uváděl příklady, kdy obdobná práva existují v jiných zákonech a mají je třeba správci sítí.

Novela především obsahuje seznam staveb, u nichž má usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí takzvaného mezitímního rozhodnutí. Mezitímní rozhodnutí znamená, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady. Na seznamu těchto staveb jsou například vybrané dálnice, silnice I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského Letiště Václava Havla.

Novela také zavádí fikci souhlasu. Týkat se bude přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Má to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tj. při procesu EIA.

