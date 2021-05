Senátor Fischer vytáhl Hitlera. Sportovcům nechce brát olympiádu, ale...

reklama

Část senátorů žádá, aby čeští politici v roce 2022 nejeli na zimní olympijské hry do Číny, protože pokud se jich účastní, tak vlastně legitimizují čínský komunistický režim, režim, který porušuje práva vlastních občanů, např. Ujgurů.

Do skupiny takto smýšlejících senátorů patří i Pavel Fischer, který zavítal na CNN Prima News.

„My jsme nepřemýšleli o tom, jak zabránit sportovcům, aby šli soutěžit, to není náš obor, to je věc pro sportovní svazy nebo olympijský svaz. My jsme přemýšleli, jestli u toho musí být česká delegace, např. vlády, jejíž přítomnosti by mohlo být potom možné zneužít. Nebylo by to poprvé. Čína pořádala olympiádu už v roce 2008 a porovnali jsme si to s tím, co tehdy slibovala, co nenaplnila a co se děje dnes,“ vysvětloval Fischer.

Proti Fischerovi seděl bývalý československý sportovec Imrich Bugár, stříbrný diskař z olympijských her v Moskvě 1980, které bojkotoval Západ. V roce 1984 na oplátku bojkotovaly sovětské satelity olympiádu v Los Angeles. V roce 1980 byl bojkot her vyhlášen kvůli sovětskému útoku na Afghánistán.

Sportovci, kteří žijí v olympijské vesnici, tam jsou podle Bugára proto, aby sportovali a podali ten výkon. V tu chvíli se soustředí na podání výkonu a ne na okolní politiku.

„Můj názor je takový, že politika do sportu nepatří,“ zdůraznil. „Aby tam nejezdili politici, tak proti tomu nic nemám, ale ať v tom nebrání těm sportovcům,“ dodal s tím, že sportovci se připravují 4 roky a bylo by špatně jim sportovní klání odepřít.

Fischer zdůraznil, že sportovcům nechce bránit v soutěžení, ale trvá si na tom, že olympijské hry bývají politicky zneužívány. Ať už v roce 1936 nacistickým Německem, v roce 2008 Čínou a v roce 2014 Ruskou federací. Tehdy se Rusko prezentovalo jako moderní země, jenže už během olympiády probíhal ruský útok na ukrajinský Krym.

„My jsme tady senátoři v Parlamentu od toho, abychom si přečetli Olympijskou chartu, kde výslovně stojí zásada ochrany menšin. Ta je v Číně pošlapávána. My jsme tady od toho, abychom jim (olympijskému výboru) řekli, přečtěte si ty vaše stanovy, to je pro vás zákon. A poslouchejte dobře ty, kteří volají o pomoc, jsou třeba v pracovních lágrech v Číně a nemohou na svobodu ven,“ upozornil Fischer.

Celý duel naleznete zde

Připomněl, že současný komunistický režim v Číně se hlásí k odkazu Mao Ce-Tunga, „Velkého kormidelníka“, ale také tyrana, který měl jako diktátor na rukou krev desítek milionů Číňanů.

Bugár poté zopakoval, že sportovcům jde o soutěž, politiky k soutěžení nepotřebují, a pokud do Číny nepojedou, sportovcům to vadit nebude. „Ty sportovce to ani nezajímá, spíš jim to kolikrát vadí, že tam někdo (z politiků) je,“ poznamenal Bugár.

