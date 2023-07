Senátor ODS neodevzdal majetkové přiznání. Zákon porušil už pojedenácté

reklama

„Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991, a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ řekl serveru iRozhlas.cz politik syrského původu.



Upozornil, že pokud by tak nyní podal své majetkové přiznání, bylo by „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí, a na radu právníků se proto rozhodl nepodat oznámení žádné. „Chybné a neúplné přiznání by mohlo znamenat dopuštění se trestného činu. Nepodání žádného je přestupek,“ uvedl.

Za neodevzdání majetkového přiznání politikovi hrozí dle zákona o střetu zájmů ve správním řízení pokuta od 1 tisíce do 50 tisíc korun, což je stejná výše jako při odevzdání přiznání s chybami.



Kolik musel politik zaplatit, úřad v Mnichově Hradišti, který o pokutě rozhodl, serveru nesdělil. „Správní orgán při udělování výše pokuty vzal v úvahu skutečnost, že MUDr. Nwelati opakovaně nesplnil povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích,“ napsala pouze referentka úřadu v Mnichově Hradišti.



Senátor již pokutu obdržel i loňském roce, avšak – přestože své majetkové přiznání nepodával ani předtím – dříve vyvázl bez postihu, jelikož mu k tomu pomohlo, že úřady věc včas neřešily a politik se tak kvůli vytížení úředníků, promlčení i chybě v zákoně v minulosti pokutě vyhnul. Pokutu nakonec musel zaplatit až v minulém roce za neodevzdání průběžného přiznání za rok 2020, které měl do centrálního registru nahrát do 30. června roku 2021.

Nwelati dříve uvedl, že do roku 2017 neměl s oznamováním svého majetku problém, jelikož tehdy oznamoval jen ten nově nabytý. „Problém nastal při změně zákona, kdy bylo nutné zadat veškerý majetek, a to i ten, který byl získán a vlastněn i v čase před politickou angažovaností a i válkou, která v Sýrii od roku 2012 probíhá,“ uvedl senátor ODS pro iRozhlas.cz v roce 2021.

